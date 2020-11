Kommuneoverlegen i Oslo: – Dette er en svært alvorlig sak

– Her ser det ut til at det har skjedd brudd på taushetsplikten. Og det er klart at det er en svært alvorlig sak.

Det sier kommuneoverlege i Oslo, Tore W. Steen, til TV 2 etter at den svært spesielle saken rundt Omar Elabdellaoui sprakk tirsdag ettermiddag.

Norges Fotballforbund (NFF) har nemlig politianmeldt lekkasjen som gjorde at Elabdellaoui selv og NFF først fikk vite om den positive testen syv timer etter at VG ble tipset om saken.

Flere instanser har hatt tilgang til prøveresultatene

– Jeg har jobbet i 20 år i denne stillingen jeg har i Oslo kommune, og jeg har aldri vært borti en slik sak før. Nå skal det sies at det er litt spesielt med koronaviruset, for vi har et eget register for koronaviruset som en del personer har tilgang til. Det har vi egentlig ikke for andre sykdommer i Oslo kommune, forklarer Steen.

Tidslinje i «Omar-saken» Torsdag 22:21 : det positive prøveresultatet blir lagt inn i en database av Fürst, laboratoriet som analyserte prøven

: det positive prøveresultatet blir lagt inn i en database av Fürst, laboratoriet som analyserte prøven Fredag mellom 00:01-00:30: VG blir tipset om saken

VG blir tipset om saken Fredag 00:40: kommunikasjonssjef for landslaget, Svein Graff, blir kontaktet av VG for å kommentere den positive prøven. NFF sjekker så databasen over prøvesvar, men der ligger ikke Elabdellaouis prøvesvar inne

kommunikasjonssjef for landslaget, Svein Graff, blir kontaktet av VG for å kommentere den positive prøven. NFF sjekker så databasen over prøvesvar, men der ligger ikke Elabdellaouis prøvesvar inne Fredag ca. 08:00: NFF ser i sin database at Elabdellaoui har testet positivt. Informerer Elabdellaoui, som også ble varslet av smittevernoverlegen

NFF ser i sin database at Elabdellaoui har testet positivt. Informerer Elabdellaoui, som også ble varslet av smittevernoverlegen Fredag 10:51: NFF sender ut pressemelding om at en spiller har testet positivt

– Hvor mange hadde tilgang til Elabdellaouis testresultater sent torsdag kveld?

– Det er vanskelig å si, for prøven ble jo analysert på et laboratorium. Og der er det kanskje flere som har tilgang. De sender deretter en kopi til Folkehelseinstituttet (FHI), og der kan noen ha tilgang. Og en kopi går til Oslo kommune. Der blir det registrert i et register vi har. Og der er det flere i kommunen som har tilgang – både vi her i helseetaten, og de som jobber med smittesporing i bydeler. Så jeg kan ikke gi noe eksakt tall.

Laboratoriet sa tidligere på tirsdag at de var «100 prosent sikre» på at lekkasjen ikke kommer fra dem. Helsedirektoratet skriver til TV 2 at «dette er ukjent for oss. Personopplysninger om helseforhold er underlagt strenge og lovbestemte begrensinger».

– Kan ikke utelukke at lekkasjen har kommet fra kommunen

– Vi kan ikke utelukke at lekkasjen har kommet fra Oslo kommune, men det kan også ha kommet fra andre steder. Jeg forstår at dette skal politianmeldes, så jeg håper politiet finner ut av dette, sier Steen videre.

– Hva har dere gjort i etterkant av denne saken for å gå opp løypa og rutinene deres?

– Vi har for det første snakket med folk som var på vakt den aktuelle kvelden, uten at vi har funnet ut noe. For det andre har vi lagt inn en funksjon i registreringssystemet vårt, slik at vi kan se hvem som har vært inne og sett på en gitt person på et gitt tidspunkt. Det hadde vi dessverre ikke på det tidspunktet da dette skjedde.

Anmeldt til politiet og Fylkesmannen

Svein Graff, kommunikasjonssjefen for landslaget, omtaler hendelsen som «grov».

– Først og fremst er det et grovt brudd på taushetsplikten til den eller de som har lekket informasjonen til media. Det er grovt. Det er snakk om private helseopplysninger. Vi anmelder hendelsen til politiet og rapporter den også til fylkesmannen, som har tilsynsansvaret. Så blir det opp til de å gå videre med saken.

Fylkesmannen i Oslo og Viken sier til TV 2 tirsdag kveld at de vil «ta stilling til om det er grunnlag for tilsynsmessig oppfølging» når de får saken.

Politiet har ikke vært tilgjengelig for å kommentere saken tirsdag kveld.