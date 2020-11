Ny utrolig Champions League-rekord fra Erling Braut Haaland

Borussia Dortmund-Club Brugge (1-0, kamp pågår)

Erling Braut Haalands eventyrhøst fortsetter, og i Champions League-oppgjøret mot Club Brugge tirsdag ble det skrevet nok en rekord fra jærbuen.

Da han satte inn 1-0-målet, snaue 20 minutter ut i oppgjøret, ble 20-åringen nemlig den raskeste til å nå 15 Champions League-scoringer i turneringens historie.

Fenomenet har gjort det på utrolige 12 kamper i Europas gjeveste klubbturnering.

Ledermål før 20 minutter var spilt

Braut Haaland var nære ved allerede etter to minutter da et flott skudd fra distanse strøk stolperoten, men kvarteret senere skulle imidlertid 1-0 sitte i nettet.

Jadon Sancho, som hadde fått tillit fra start igjen, foret nordmannen med en lekker stikker, og alene med Simon Mignolet var det aldri noen tvil. Braut Haaland siktet, ladet og fyrte, og med en lur variant via nærmeste stolpe stod det 1-0 på Signal Iduna Park.

Dermed scoret den norske superstjernen altså sitt 15. mål i Champions League-karrieren, og satte nok en rekord ved sitt navn.

Nordmannen var også den raskeste til fem mål (på tre kamper, en rekord han deler med Didier Drogba) og den raskeste til å nå ti mål (på sju kamper) i Champions Leagues historie. Den gamle rekorden for antall kamper til 15 mål tilhørte Ruud van Nistelrooy og Roberto Soldado, som begge brukte 19 kamper.

1-0-scoringen tirsdag var også nordmannens 32 mål på 31 kamper i alle turneringer for Dortmund siden overgangen fra Red Bull Salzburg i januar.

Brugge uten stjernespiss i bisarre omstendigheter

Gjestene måtte for øvrig klare seg uten sin angrepsprofil Emmanuel Dennis i den tøffe bortekampen. Ifølge belgiske Het Laatste Nieuws skal den nigerianske 23-åringen ha stormet av lagbussen da han ikke fikk lov til å sitte på favorittsetet sitt.

Brugge-trener Philippe Clement skal ha bekreftet at mannen, som forrige sesong scoret to ganger i sjokkseieren mot Real Madrid i nettopp Champions League, stod over tirsdagens oppgjør grunnet disiplinære årsaker, men utbroderte ikke noen detaljer utover det. Nå venter trolig en solid bot for spisstjernen.

PS! Før kampen var Braut Haaland delt toppscorer i Champions League denne sesongen sammen med Liverpools Diego Jota, Manchester Uniteds Marcus Rashford og Juventus' Álvaro Morata. De hadde alle fire mål.