Giroud headet Chelsea videre i Champions League

Rennes - Chelsea 1-2

Chelsea så ut til å miste seieren i sluttminuttene da Serhou Guirassy stanget inn 1-1 for Rennes med fem minutter igjen av ordinær tid, men på overtid dukket innbytter Olivier Giroud opp og headet inn seiersmålet.

– Han bidro ikke bare med scoringen, men også med å holde på ballen og med fysikk, sier Chelsea-manager Frank Lampard til BT Sport.

– Jeg har et luksusproblem nå fordi Tammy Abraham spiller godt og Olivier har vært utrolig etter gjenåpningen. Jeg har to spillere som kjemper om samme posisjon, men det er et fint problem å ha. Han kommer til å få spilletid fordi det er mange kamper, fortsetter Lampard.

2-1-målet betyr at Chelsea er videre til åttedelsfinale i Champions League. London-laget topper gruppen med ti poeng etter fire kamper.

– Alle spiller godt for øyeblikket, men vi ønsker fortsatt å forbedre oss, sier Callum Hudson-Odoi til BT Sport.

Callum Hudson-Odoi sendte Chelsea i ledelsen midtveis i første omgang etter å ha blitt spilt fint gjennom av Mason Mount.

Sevilla, som også står med ti poeng, vant samtidig 2-1 mot Krasnodar etter den sene overtidsscoringen til Munir El Haddadi og slår følge med Chelsea videre til Champions League-sluttspillet.

Krasnodar og Rennes står begge med ett poeng må kjempe om tredjeplassen som gir billett til Europaligaen.