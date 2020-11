Justin Bieber ut mot Grammy-nominasjon - mener han er i feil kategori

GOD KVELD NORGE (TV 2): Nominasjonene for Grammy-utdelingen er her, og mens Justin Bieber føler musikken hans er misforstått, kan noen få nordmenn juble for nominasjon.

Tirsdag kveld kom nominasjonene til Grammy-utdelingen som finner sted i januar. Grammy kan sies å være musikkbransjens Oscar-utdeling, men ikke alle de nominerte var like fornøyde etterpå.

Justin Bieber er nemlig nominert for sitt album «Changes», i kategorien «Best Pop Vocal Album».

– Jeg er smigret over å bli anerkjent og satt pris på for musikken min. Når det er sagt, så mente jeg å lage et R&B album. «Changes» var og er et R&B-album, skriver Bieber på Instagram.

R&B hadde sin opprinnelse på 1940-tallet innen populær afroamerikansk musikk, og står for «rhythm and blues».

Feil kategori

Han mener altså at han er nominert i feil kategori.

– Det blir ikke anerkjent som et R&B-album, noe som jeg synes er veldig rart. Jeg beundret R&B-musikk da jeg vokste opp, og ønsket å lage et prosjekt som skulle omfavne de tonene. At jeg da ikke blir puttet i den kategorien føles rart, fortsetter Bieber som mener at dette ikke kunne misforstås.

Han er klar på at han elsker pop-musikk - det var bare ikke det han ville lage denne gangen. Han legger også til at han er svært takknemlig og beæret over å bli nominert.

Nordmenn nominert

I mylderet av internasjonale stjerner finner vi også noen norske innslag.

Låtskriveren og bodøværingen Caroline Ailin (31) er nemlig nominert i kategorien «Song Of The Year», da hun har vært med å skrive Dua Lipa sin «Dont Start Now». Ellers så er Linn Wie Andersen nominert sammen med legenden Paul McCartney for «Flaming Pie Collectors Edition»

I tillegg så er låta «Into The Unknow» fra Frozen 2 nominert i kategorien «Best Song Written for Visual Media». Her er Aurora Aksnes en av vokalistene.

Blant de gjeveste prisene, «Record Of The Year» og «Album Of The Year», finner vi artister som Beyoncé, DaBaby, Billie Eilish, Taylor Swift og Coldplay.

Record Of The Year:

BLACK PARADE

Beyoncé

Beyoncé COLORS

Black Pumas

Black Pumas ROCKSTAR

DaBaby ft. Roddy Ricch

DaBaby ft. Roddy Ricch SAY SO

Doja Cat

Doja Cat EVERYTHING I WANTED

Billie Eilish

Billie Eilish DONT START NOW

Dua Lipa

Dua Lipa CIRCLES

Post Malone

Post Malone SAVAGE

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé

Album Of The Year:

CHILOMBO

Jhené Aiko

Jhené Aiko BLACK PUMAS (DELUXE EDITION)

Black Pumas

Black Pumas EVERYDAY LIFE

Coldplay

Coldplay DJESSE VOL. 3

Jacob Collier

Jacob Collier WOMEN IN MUSIC PT. III

HAIM

HAIM FUTURE NOSTALGIA

Dua Lipa

Dua Lipa HOLLYWOOD'S BLEEDING

Post Malone



Post Malone FOLKLORE

Taylor Swift



Her kan du se alle de nominerte.