Umiddelbar stans i flyttingen av asylsøkere etter koronautbrudd

Samtidig som antallet smittede på Vinstra asylmottak økte til 47 i løpet av tirsdagen, var UDI i dialog med helsemyndighetene for å hindre at nye asylmottak blir episenter for korona.

UDI har planlagt å legge ned de fem mottakene på Toten, Hobøl, Tverlandet, Leira og Arna, og flytte til sammen 379 asylsøkere.

Men nå har UDI satt på bremsene for fullt.

– Det vi har gjort er å stanse flytting mellom mottak etter en ganske intensiv dialog med Folkehelseinstituttet om flytteprosessene, sier seksjonssjef Knut Henrik Berntsen i region- og mottaksavdelingen i direktoratet.

Garantert trygge flyttinger

UDI skal nå gjennomgå hver eneste flytteprosess med FHI på bakgrunn av smittesituasjonen i Norge generelt, og det kraftige utbruddet på Vinstra mottak.

– Det vi jobber med er å få til garantert trygge flyttinger, og det andre er i enkelte tilfeller å forlenge kontrakten til de som driver mottak fram til vi har fått gode ordninger på plass for flyttinger.

TV 2 besøkte tirsdag Hobøl asylmottak i tidligere Østfold fylke, der det bor rundt 70 asylsøkere i det ordinære mottaket.

Planen var å flytte alle til tre andre mottak før nyttår. Åtte beboere er allerede overført til Vinstra, og er blant de som har testet negativt på covid-19 og er i karantene på hotell.

– Det synes vi er leit. Ingen av våre beboere hadde smitte med seg, og de har kommet i en veldig uheldig situasjon, sier daglig leder Olav Strand i driftsselskapet Ostra consult.

Julaften på forskudd

Han inngår gjerne en avtale med UDI om å drive Hobøl asylmottak videre inntil det er funnet trygge løsninger for flytting.

– Vi beholder gjerne beboerne her så lenge som mulig. Det sikrer også arbeidsplasser for 25 personer, med egne familier og huslån, så det vil være som julaften på forskudd, sier Strand.

Daglig leder Olav Strand håper på fortsatt drift ved Hobøl statlige asylmottak Foto: Torstein Wold / TV 2

Beboerne TV 2 møter er redde for å bli smittet, og vil ikke spres rundt på andre mottak nå.

– Jeg synes vi skal være her til koronasmitten har roet seg ned, og vaksinen har kommet til Norge, så det blir sikkerhet for alle folk, sier asylsøkeren Alei Mohammed til TV 2.

Ønsker hurtigtesting på mottak

TV 2 har tidligere fortalt at UDI allerede i mars ba Helsedirektoratet om hjelp for å få til mer testing for å minimere risikoen for at asylmottakene skulle bli episenter for smittespredning.

Tirsdag får TV 2 bekreftet at utprøving av hurtigtester snart er ferdig, og UDI håper disse kan brukes i forbindelse med flytting.

UDIs plan nå er at alle beboere skal flyttes samlet til ett sted når mottak legges ned, og at de skal bli hurtigtestet først.

– Vi ønsker at beboere og ansatte på asylmottak blir prioritert når myndighetene bestemmer hvordan disse testene skal brukes, sier seksjonssjef Berntsen.

– Testing kan hjelpe oss mye med å gjennomføre trygge flyttinger og til å gjennomføre en bedre oppdeling av beboerne i soner, slik at his det kommer inn smitte ett sted, så påvirker ikke det hele mottaket, sier han.

Lager ny veileder

UDI har ifølge seksjonssjef Berntsen tidligere bedt Helsedirektoratet om bistand til å få laget en veileder, og nå blir det fart også på dette.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet sier UDI allerede har veiledningsmateriell for å unngå smittespredning, men sier FHI vil få i oppdrag å komme med faglige råd om forbedringer.

– Er det riktig at dere har en veileder?

– Vi har ikke en smitteveileder som dekker mottakssystemet og de utfordringene vi opplever der i sin fulle bredde. Vi ønsker en veileder som omfatter flytting, men også sosial distansering, testing og bruk av karantenehoteller, sier Berntsen.