Avslørte elskerens hemmelighet på direkten: – Han fortjener dødsstraff

Alle trodde at Laci (27) og Scott Peterson (30) var det perfekte paret, helt til en blond massør arrangerte pressekonferanse og sendte sjokkbølger over hele USA.

Utad er Laci (27) og Scott Peterson (30) det typiske, vellykkede amerikanske paret.

LYKKELIGE: Laci og Scott Peterson smiler sammen på fest. Foto: AP

Hun er tidligere cheerleader, og jobber nå deltid som lærerassistent.

På fritiden elsker hun å lage mat og følge med på livstilsdronningen Martha Stewart (79).

Naboene kaller bare Scott, som selger gjødsel og spiller golf, for «Ben Affleck».

De synes at han er helt lik Hollywood-stjernen.

Om rundt seks uker skal paret bli foreldre for første gang, og de har allerede gitt babyen navnet Conner.

Barnerommet i det lille murhuset i Modesto i California er for lengst malt blått og hvitt.

Det verken Laci, naboene eller vennene vet, er at Scott har en hemmelighet som snart skal få ham dømt til døden.

I høst ble det ramaskrik da Scott, som i snart 20 år har vært en av USAs mest forhatte menn, plutselig fikk dødsdommen omgjort.

THE AMERICAN DREAM: Laci og Scott Peterson smiler fra øre til øre på bryllupsbildet. Foto: Politiet

Hemmelig playboy

Siden 2002 har amerikanerne fulgt saken med lupe, for den har «alt»:

TABLOIDFAVORITT: Laci og Scott Peterson på forsiden av People. Foto: Faksimile

Den har en vellykket, hvit familie som tilsynelatende har livet på stell.

Den har en utro ektemann som er besatt av porno og penger, og ikke minst en frittalende massør-elskerinne.

Legger man til en merkelig forsvinning, et drap og en bil full av Viagra, har man starten på en av de mest omtalte krimsakene i USAs historie.

Forsvinner på julaften

Vi går tilbake til julaften 2002, da Laci plutselig forsvinner i Modesto.

Scott kommer hjem fra fisketur, og ser at golden retrieveren deres, McKenzie, står alene utenfor huset i 523 Covena Avenue.

Lacis veske og nøkler ligger på kommoden i gangen.

Scott ringer ikke til Laci, men til moren hennes, Sharon. Han spør om hun vet hvor kona er, men svigermoren har ingen anelse.

Da er Scott snar med å konkludere:

– Laci er savnet.

523 COVENA AVENUE: Laci og Scott bodde i dette huset i Modesto. Foto: Google

Scott tar seg en dusj, spiser litt mat, og noen timer senere melder Lacis stefar, Ron Grantski, henne savnet.

Det tar ikke mange timene før store letemannskaper søker etter den høygravide kvinnen.

Politiet ransaker murhuset og håper at de kan finne noe som kan fortelle dem hvor Laci er.

De beslaglegger Scotts bil.

– Hvor er tillitten, sier Scott.

Han vet ikke at han allerede er hovedmistenkt.

Mens helikoptre med varmesensorer, og 1500 frivillige letemannskaper, saumfarer Modesto, vokser presseoppbudet utenfor det lille murhuset med den flotte hagen seg større og større.

– For mye kjærlighet

Pressen vil prate med Scott, men det er kun Lacis mor og stefar som svarer.

– Nei, det er for mye kjærlighet der, svarer stefaren da han blir spurt om Scott har noe med forsvinningen å gjøre.

Desperate etter å finne Laci, stiller moren og stefaren hennes daglig opp i pressen og trygler om hjelp.

Scott holder fortsatt en lav profil.

– Det blir mer og mer tydelig at hun er blitt utsatt for en kriminell handling, sier etterforsker Jon Buehler til pressen.

Nå har det gått ni dager siden Laci forsvant.

SAVNET: Denne flyeren ble delt ut i hele California. Foto: Faksimile

Legger til pornokanaler

Familien utlover en dusør på hele 4,4 millioner kroner til den som kan hjelpe dem med å finne Laci, uten hell.

KULEMAGE: Laci Peterson avbildet kort tid før hun forsvant. Foto: AP

Flere og flere mistenker at Scott er den eneste som vet hvor kona befinner seg.

Politiet ransaker huset og bilen hans på nytt, men finner ingen beviser på at han har drept kona.

Samtidig som flere tusen mennesker leter etter Laci, legger han til to pornokanaler på TV-nettverket sitt.

Han selger også bilen hennes, og forteller eiendomsmeglere at han vurderer å selge huset.

Han vet fortsatt ikke at politiet følger med på alt han gjør, og at de stadig finner mer som knyter ham til konas forsvinning.

Bombenedslag

24. januar, altså nøyaktig én måned siden Laci forsvant, slår det ned en bombe i Modesto.

Den blonde massøren Amber Frey kaller inn til en pressekonferanse.

Foran et hav av mikrofoner og TV-kameraer, kremter hun og sier at hun var Scotts elskerinne da Laci forsvant.

STJERNEVITNE: Amber Frey, her avbildet under rettssaken, tok opp samtalene hun hadde med Scott Peterson. Foto: Paul Sakuma/AP

Hun understreker at hun ikke visste at Scott var gift, ei heller at kona hans var høygravid.

Hun sier at hun i flere uker har samarbeidet tett med politiet, uten at Scott har visst om det.

– Jeg ber Lacis familie om unnskyldning for den smerten jeg har påført dem, og jeg ber om at hun skal komme trygt tilbake, sier hun.

Amber, som er alenemor, sier at Scott i begynnelsen av desember fortalte at han var enkemann og gruet seg til å feire julen alene.

Hun sier at Scott gjorde alt for å fremstå som en rik og kåt playboy.

– Han sa: «Noen burde skrive «HB» på navneskiltet mitt for å hjelpe meg å møte damer. «HB» står for 'Horny Bastard'».

Hemmelige opptak

Videre sier Amber at hun allerede 29. desember så Scotts navn i avisene, og at hun da kontaktet politiet.

I samarbeid med dem, begynte hun å ta opp de intime samtalene hun hadde med ham.

HEMMELIGE OPPTAK: Pressen tar bilde av CD-ene som inneholder Amber Freys opptak av samtalene med Scott. Foto: Paul Sakuma/AP

Hun har tatt opp til sammen 30 timer, i håp om at Scott innrømmer at han står bak konas forsvinning.

Ingenting i samtalene indikerer på at kona hans er borte eller at han skjønner at Amber nå spiller et skuespill.

Under en av samtalene later Scott som om han står midt i en folkemengde i Paris og feirer nyttår.

Han beskriver hvor fantastisk fyrverkeriet over Eiffeltårnet er, men sier at han har dårlig dekning i utlandet.

I virkeligheten sitter han hjemme i Modesto mens resten av byen leter etter kona hans.

Under en annen telefonsamtale kaller han Amber «søta» samtidig som han deltar på Lacis lysvake.

Vil ikke svare

Politiet avhører Scott igjen og igjen. Han blir mindre og mindre samarbeidsvillig.

ORDKNAPP: Scott Peterson i avhør. Foto: Politiet

Han kan ikke svare på hva han fisket kvelden Laci forsvant, ei heller hvilket agn han brukte.

Han vil ikke ta en frivillig løgndetektortest.

Frem til nå har Lacis familie støttet svigersønnen og svogeren, men etter å ha hørt om affæren med Amber, tar de avstand fra ham.

– Akkurat nå er han som O.J. Simpson

Lacis nærmeste er rasende etter å ha fått vite at Scott gjentatte ganger fortalte Amber at han er singel og at han ønsket å feire jul sammen med henne.

I avhør har Amber fortalt at en kamerat tipset henne om at Scott var gift.

Da hun konfronterte ham i midten av desember, svarte han at kona akkurat hadde dødd.

Amber kjøpte denne forklaringen, helt til hun så Scotts navn i avisa.

– Akkurat nå er han som O.J. Simpson. Han har ingen venner. Han er isolert og uten noe her i livet, sier rettsmedisiner og krimforfatter Brent Turvey til AP.

VITNET MOT SCOTT: Amber Frey omringet av sine advokater, Gloria Allred og Nate Goldberg, i rettsalen i Redwood City 18. august 2004. Foto: Arleen Ng/AP

Alle vil ha svar på ett spørsmål

Scott skjønner at nettet snører seg sammen rundt ham, og stiller opp i et intervju med «Good Morning America» for å renvaske seg.

Det gjør bare vondt verre.

VIL RENVASKE SEG: Scott Peterson i ABC-intervjuet. Foto: ABC News

– Jeg tror at alle som sitter hjemme vil ha svar på det samme: Drepte du kona di, spør den kjente journalisten Diane Sawyer (74) i intervjuet, som du kan se her.

– Jeg har ingenting med forsvinningen å gjøre. Du bruker ordet «drap». Det er et utfall som hjemsøker meg om nettene, svarer han.

Scott påstår at Laci visste at han var utro med Amber – og at Laci syntes at det var «OK».

– Jeg vet at folk mistenker meg. Jeg er jo ektemannen. All statistikk viser at det er ektemannen, eksen eller kjæresten som står ansvarlig for at en kvinne forsvinner.

TV-seerne er nådeløse. De mener at Scott fremstår som en arrogant, utro og skyldig mann som ikke angrer på noe.

– At han snakker under denne delen av etterforskningen, er veldig farlig. Det kan sette fart på spekulasjonene, sier den kjente forsvarsadvokaten Harland Braun til AP.

Han sier at han «aldri i verden» ville tillatt en drapsmistenkt klient å stille opp for pressen.

Han mener at Scotts påstand om at Laci godtok utroskapen, kan være bevis på at han vet at hun er død.

KJEMPER: Scott Peterson (midten) sitter mellom sine forsvarsadvokater Mark Geragos (t.v) og Pat Harris under rettssaken 29. juli 2004. Foto: Al Golub/AP

Alarmen går

13. april 2003 ringer en kvinne til San Fransisco-politiet.

Hun har akkurat luftet hunden, og oppdaget noe i vannkanten i San Fransisco Bay.

SISTE BILDET: Dette bildet av Laci Peterson ble tatt bare dager før hun forsvant. Foto: Politiet

Dette er bare noen kilometer unna stedet Scott Peterson hevder at han var på fisketur i desember.

Det er et dødt foster.

Politiet rykker ut, og dagen etter kommer de over enda et lik.

Liket mangler både armer og bein.

DNA-prøver viser at det er Laci og Conner som er blitt funnet.

Rettsmedisinerne mener at fosteret døde mens det lå i magen, og deretter ble utskilt fra Lacis døde kropp under vann.

Fordi liket er så nedbrutt, kan de ikke fastslå eksakt dødsårsak.

Googlet tidevann

Mens det blir skrevet spalte opp og ned om det som nå går mot en drapssak, finner politiet ut at Scott kjøpte båten sin bare noen uker før julaften.

Tekniske undersøkelser viser at han like før forsvinningen googlet tidevannsmønstre i San Fransisco Bay, noe som indikerer at han planla å drepe Laci og dumpe liket i sjøen.

«Alle» er sikre på at det er Scott som har drept kona og sønnen, men nå har også han forsvunnet.

Bleket hår og flippskjegg

18. april sporer politiet ham opp i San Diego, hvor foreldrene hans bor.

De finner ham på en parkeringsplass utenfor et golfanlegg.

Han sier at han skal spille golf med broren og faren.

Politiet legger merke til at Scott har bleket det mørkebrune håret, samt anlagt flippskjegg.

NY LOOK: Scott etter å ha blitt pågrepet med bleket hår og skjegg. Foto: Politiet

Viagra og våpen

I bilen hans finner politiet alt annet enn golfutstyr.

De finner derimot store mengder meksikansk valuta, sovepiller, fire mobiltelefoner, en kniv, overlevelsesutstyr, et telt, en spade, vannrensere, en pistol, Viagra, bagger fulle av klær og 15.000 amerikanske dollar.

PILLER OG MOBILER: Det ble blant annet funnet fire mobiltelefoner og sovepiller i Scotts bil. Foto: Politiet

De finner også gaffatape, en vinflaske, tursko, klatretau og snorkleutstyr.

Da politiet spør Scott om han har bleket håret, svarer han dette:

– Nei, det ble bare litt bleket i bassenget jeg svømmer i.

KLAR FOR ALT: Noe av eiendelene som ble funnet i Scotts bil. Foto: Politiet

På spørsmål om hva han skal med 15.000 dollar i kontanter, svarer han at moren ved et uhell tok ut for mye penger i minibanken og ga ham alle sedlene.

KONTANTER: Scott Peterson ble tatt med store mengder amerikansk og meksikansk valuta. Foto: Politiet

Politiet er ikke i tvil om at Scott planlegger å flykte over grensa til Mexico bare noen kilometer unna, og pågriper ham på stedet.

Samme kveld blir han siktet for dobbeltdrap.

FIKK PLASS: True Crime-blogger Valerie Harris, viser frem tilskuerplass-lodd utenfor rettssalen 1. desember 2004. Foto: Paul Sakuma/AP

Da etterforsker Jon Buehler blir spurt om hva han tenker om alle gjenstandene som ble funnet i Scotts bil, svarer han dette:

– Denne mannen er som James Bond, bare uten et hemmelig agent-oppdrag.

Full jubel i rettssalen

Nå som Scott endelig er pågrepet, går amerikanske medier av skaftet.

På grunn av den enorme oppmerksomheten, blir rettssaken flyttet fra Scotts hjemby til Redwood City.

Rettsalen er fullstappet. Daglig må nysgjerrige amerikanere trekke lodd i håp om å skaffe seg ett av de få tilskuersetene.

De mange hundre som ikke slipper inn, står på gata utenfor og roper «fry the fisherman!».

Det at vakre Laci ble drept midt i juletiden, bare uker før hun skulle føde sitt første barn, vekker voldsomme følelser over hele USA.

KAOS: Gata utenfor rettssalen i Redwood City er fylt opp av amerikanere som følger med på rettssaken. Foto: AP

– En løgner, men ingen morder

Scotts forsvarer, Mark Geragos (63), går hardt ut og sier at han med enkelhet kan bevise at Scott ikke har noe med drapet å gjøre.

OKKULTE TEORIER: Scott Petersons forsvarsadvokat Mark Gergaos på vei ut av rettssalen 30. august 2004. Foto: Mathew Sumner/AP

– Selv om han er en utro løgner, er han ingen morder, sier han.

Geragos har flere teorier om hva som kan ha skjedd, som for eksempel at Laci ble kidnappet av en satanisk kult og holdt fanget frem til hun fødte naturlig.

Han har en teori om at Laci og gutten deretter ble drept og dumpet i San Fransisco Bay.

I sitt vitnemål sier Scott at Laci må ha blitt drept da hun luftet hunden deres på julaften, da han var alene på fisketur i den nye båten sin.

I retten blir det vist frem bilder av båten, som han kjøpte bare noen uker før Laci forsvant.

KONFISKERT: Båten Scott Peterson kjøpte like før konas forsvinning blir vist frem til pressen utenfor rettssalen i Redwood 27. juli 2004. Foto: Paul Sakuma/AP

Mange mennesker, som Lacis gynekolog, yogalærer og naboer, vitner mot Scott.

Alle sier at 157 centimeter høye Laci, som var nesten åtte måneder på vei, på grunn av bekkenproblemer ikke var i stand til å gå mer enn noen meter.

Vitnene mener at det var helt uaktuelt at hun luftet hunden den aktuelle kvelden.

– Skilsmisse er alltid et alternativ. Drap er ikke det, roper Lacis mor, Sharon, til Scott under sitt vitnemål.

Og:

– Du er både egoistisk, hjerteløs og selvsentrert. Du er en feig og ond morder. Du er en babymorder. Hvordan føles det?

TUNGT: Lacis mor Sharon Rocha bryter sammen under rettssaken 13. desember 2004. Foto: Monica Davey/AP

Det tar juryen hele ni dager før de blir enige om at Scott drepte Laci, kjørte liket til San Fransisco Bay og dumpet liket i vannet.

Siden det ikke ble funnet blod i parets hus, mener de at Laci ble kvalt.

Juryen mener at Scott kvittet seg med Laci for å kunne leve videre som playboy.

MINNESTED: Ei jente ser på det store bildet av Laci Peterson henger utenfor huset hun delte med Scott. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP

– Fikk som fortjent

12. november 2004 møter Scott nok en gang i retten med lenker rundt hender, hofter og ankler.

Der blir han formelt funnet skyldig i overlagt drap på kona og sønnen, og dømt til å bli drept med giftsprøyte.

– Han fikk som fortjent. Han fortjener dødsstraff, sier Lacis stefar Ron Grantski i «Larry King Live».

FORNØYD: Laci Petersons stefar Ron Grantski viser frem en ekstrautgave av The San Fransisco Examinor, hvor det blir annonsert at Scott Peterson akkurat er blitt dømt til døden. Foto: Paul Sakuma/AP

De flere hundre menneskene som har samlet seg utenfor rettssalen bryter ut i spontan jubel da de får høre om dommen.

JUBEL: Flere hunder personer ventet spent på dommen mot Scott Peterson i Redwood City. Her jubler og klapper de etter at han akkurat er blitt dømt til døden. Foto: Justin Sullivan/AP

Skylder på mediedekningen

Scott blir sendt til en fire kvadratmeter stor dødscelle i det beryktede San Quentin-fengselet i San Fransisco, hvor han har utsikt til bukta Laci og Conner ble funnet.

PÅ VEI TIL DEATH ROW: Scott Peterson idet han skal fraktes fra Redwood til San Quentin State Prison 17. mars 2005. Foto: Justin Sullivan/AP

I California er det over 700 dødsdømte fanger, men ingen av dem er blitt henrettet siden 2006.

Årsaken er at myndighetene lenge har utredet nye injeksjonsmetoder for giftsprøytene.

Ventetiden på å bli henrettet i California er uansett svært lang, takket være alle ankemulighetene som finnes.

I 2012 leverer Scotts advokat en 423 sider lang anke, hvor det påstås at juryen ble påvirket av «massiv og fiendtlig» dekning i media.

Han mener også at de få, spinkle bevisene hindret Scott i å få en rettferdig rettergang.

I California kan det ta hele 20 år å behandle en slik type anke.

BAK LÅS OG SLÅ: San Quentin State Prison i San Quentin i California, hvor de innsatte kan se ut mot San Fransisco Bay, hvor Laci og Conner ble funnet døde. Foto: Eric Risberg/AP

Ny vending

16. oktober i år slår en ny bombe ned, da høyesterett i California gjør om dødsdommen.

I avgjørelsen skriver høyesterettsdommer Leondra Kruger (44) at dødsdommen må gjøres om på på grunn av flere formell feil.

Én av feilene var at dommer Alfred Delucchi før rettssaken i 2005 avviste alle potensielle jurymedlemmer som uttrykte motstand mot dødsstraff.

Siden han ikke spurte dem om de kunne legge sin personlige mening til side under rettssaken, mener høyesterett i California at straffeutmålingen er ugyldig.

Med andre ord kan Scott, som fortsatt er funnet skyldig, få en ny rettssak hvis påtalemyndighetene ber en ny jury avgjøre om han fortjener dødsdom eller livstid i fengsel.

KAOS: Jurymedlem Fairy Sorrell prater med pressen etter straffeutmålingen mot Scott Peterson i Redwood 16. mars 2005. Foto: Lou Dematteis/AP

Raser mot rettsvesenet

Lacis etterlatte fortviler, og vegrer seg for nok en følelsesladd rettssak.

– Dette var en avsluttet sak. Familien hadde naturligvis ikke kommet seg videre, men de bevegde seg fremover. Nå risikerer de å måtte pine seg gjennom en ny rettsak. De er forferdet. De er forferdet og frastøtt, sier en kilde i familien til People.