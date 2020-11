Nedrykkstruede Brann sjokkerte Rosenborg: – Kåre motiverer oss hver dag

Rosenborg - Brann 1-3 (0-2)

Eks-Rosenborg-trenerne Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland kunne glise hele veien til spillerbussen etter gjensynet med Lerkendal tirsdag kveld.

For et nedrykkstruet Brann trenger alle poeng de kan få om dagen, og mot Rosenborg ble det full pott etter scoringer av Robert Taylor, Daouda Bamba og Sander Svendsen.

Brann står nå med 28 poeng og har dermed åtte poeng ned til direkte nedrykk og fire poeng ned til kvalik.

– Det ble jo så spennende at det var en pine hele greien. Du vet når du kommer til Lerkendal at det handler om å overleve de 15-20 første minuttene og så spise seg inn i kampen. Rosenborg var gode det første kvarteret, men vi forsvarer oss godt. Så har vi litt marginer med oss, vi har to gode avslutninger vi scoret på og da fikk vi kampen inn i vårt spor, oppsummerer Brann-trener Kåre Ingebrigtsen til TV 2 og legger til:

– Jeg er fantastisk fornøyd med guttene, de tok ut alt i dag. I starten på andreomgang synes jeg vi er veldig, veldig god. Du må prestere bra for å få med deg noe fra Lerkendal, og det synes jeg vi gjorde.

Men at det ble seier over sin tidligere arbeidsgiver var ikke Ingebrigtsen så opptatt av.

– For oss gjør de poengene så godt at om det er Rosenborg eller noen andre vi tar de mot, er ikke så viktig. Det handler om å ta nok poeng for å berge plassen. Forhåpentligvis klarer vi å bygge videre på dette her, så skal vi bite godt i fra oss de siste fem kampene.

– Kåre motiverer oss hver dag. Vi må forstå hvor vi ligger og det gjør han, det gjør hele klubben. Vi jobber sammen for å snu trenden og komme tilbake der vi skal være, sier Robert Taylor til TV 2.

To scoringer på rappen

Rosenborg hadde overtaket og presset på de første 20 minuttene - så smalt det, litt mot spillets gang, fra bergenserne.

På deres første avslutning på mål i kampen sendte Robert Taylor Brann i ledelsen etter 21 minutter.

Minuttet senere økte Daouda Bamba til 2-0 etter at Rosenborgs Edvard Tagseth rett og slett serverte Brann-spissen på egen banehalvdel. Alene med Julian Faye Lund var Bamba sikker i sin sak, og plutselig ledet Brann med to mål på Lerkendal.

Roseborg-spillerne ropte på straffe ti minutter før pause, og var tydelig frustrerte etter at dommer Tore Hansen lot hands-situasjonen med Branns Ruben Kristiansen gå.

Men mer frustrerende skulle det bli for trønderne. Brann gikk rett i angrep etter pause og omgangen var ikke mer enn minuttet gammel da Sander Svendsen, i sin eliteseriekamp nummer 100, hamret inn 3-0.

– Det jeg er mest glad for er den følelsen og seieren vi sitter igjen med hele gjengen og hele Brann fotballklubb. Vi har hatt noen tøffe uker nå, en tøff periode, men vi har vært sinnssykt nøye på å ta vare på hverandre og ha en god moral. Guttene har kommet på trening hver dag med positivitet og en lyst til å bli bedre. Det viser bare at om du har troen på det du gjør så får du igjen for det til slutt om du jobber hardt nok. Vi er på riktig vei og det deilig og fortjent for alle i og rundt Brann, sier Svendsen til TV 2.

RBK reduserte to ganger

Ti minutter før slutt kom reduseringen for Rosenborg ved Kristoffer Zachariassen.

Det så ut som Dino Islamovic fikk inn nummer to på overtid, men linjedommer godkjente Branns klarering på streken.

Like etterpå var det en lik situasjon, men denne gangen markerte linjedommer for scoring, og dermed satt den for Hólmar Örn Eyjólfsson og Rosenborg.

Men det ble med to og trønderne, som jakter medalje, blir værende fem poeng bak Molde på andreplass og ett poeng bak Vålerenga på tredjeplass.

– Vi må ta det som et lag og jobbe videre. Vi har jobbet med ting, vi ser det igjen og spillerne skal ha honnør for det. Så skjer det feil og da skjer det noe med hodene våres, sier Rosenborg-trener Åge Hareide etter kampen.