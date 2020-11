Siv Jensen forlot budsjettforhandlingene etter 25 minutter

Frp-lederen mener det ikke er gitt at Fremskrittspartiet og regjeringen blir enige om statsbudsjettet.

Det ble ikke et langt møte om budsjettforhandlingene for Siv Jensen tirsdag kveld.

Siv Jensen forlot budsjettforhandingene på Statsministerens kontor (SMK) etter 25 minutter i kveld. Her møtte hun partileder og statsminister Erna Solberg (H), partileder og kunnskapsminister Guri Melby (V) og partileder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) for å forhandle om statsbudsjettet.

– Jeg ba regjeringen i går om å bruke tiden sin godt. Det har de åpenbart ikke gjort. Derfor ble det et kort møte, når vi ikke har substansielle ting å drøfte så er det ingen vits i å fortsette før det kommer ting på bordet som vi kan drøfte, sa Jensen på vei ut av møtet.

Regjeringen er avhengig av Frp for å få flertall for budsjettet når det skal vedtas i Stortinget.

Forhandlingene har pågått i over to uker. Ifølge kilder TV 2 snakket med mandag, har ikke Frp fått gjennomslag for å kutte i antall kvoteflyktninger, redusere alkoholavgifter eller kutte i bistandsbudsjettet.

Dette er noen av partiets viktigste budsjettkrav.

– Helt fastlåst

Jensen valgte å ikke nevne bistandskutt som en viktig sak for Frp på vei inn i møtet, men benyttet anledning til å gjøre sitt for å understreke hvor stor avstanden fortsatt er mellom partiene.

– Som jeg sa i går så er det en fastlåst situasjon. Det er selvfølgelig alvorlig, det er stor avstand mellom oss, og det er langt fra sikkert at vi kommer til enighet. Men regjeringen vet hva som skal til. Det handler om større innrømmelser når det gjelder grensehandel, kvoteflyktninger. Vi ønsker også mer til pensjonistene. Samferdsel er også viktig for oss, sa Siv Jensen på vei inn til møtet tirsdag kveld.

– Hvis det ikke er mer fremgang i møtet nå, kan det gå mot brudd?

– Som jeg sier er det helt fastlåst. Det er opp til regjeringen å finne en løsning på dette. Vi er helt overtydelig på hva vi trenger, sier Jensen til TV 2.

Størst avstand om kvoteflyktninger

Avstanden har gjennom forhandlingene vært størst når det gjelder hvor mange kvoteflyktninger Norge skal vedta å ta imot neste år, og hvor stort bistandsbudsjettet skal være.

Et av Frps fremste krav er å redusere antall kvoteflyktninger Norge skal ta imot til under 3.000 neste år, og redusere bistandsbudsjettet.

Regjeringspartiene har på sin side sagt at det er uaktuelt å forhandle om disse sakene fordi dette er saker alle de fire borgerlige partiene ble enige om da de forhandlet fra Granavolden-plattformen i fjor. Frp mener den enigheten ikke gjelder ettersom de har gått ut av regjering.

Det er foreløpig ikke opplyst om noen nye forhandlingsmøter mellom partilederne.