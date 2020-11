Joe Biden: – USA er tilbake

Joe Biden hadde med seg nøkkelpersoner i sin nye administrasjon på scenen under en pressekonferanse tirsdag.

Joe Biden, USAs kommende president, hadde på forhånd varslet at han tirsdag ville presentere utnevnelesene av en rekke nøkkelpersoner i hans kommende administrasjon.

Dette skjedde under et arrangement i Wilminton i Delaware.

– USA ønsker å styrke alliansene i Asia og i Stillehavsregionen. USA vil ikke delta i unødvendige konflikter. USA er tilbake, klare til å lede verden, ikke trekke seg vekk fra den. Dette er et team som reflekterer det, sier Joe Biden.

Som allerede bekreftet, blir Antony Blinken USAs nye utenriksminister.

UTENRIKSMINISTER: Antony Blinken talte under pressekonferansen. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB

– Han har allerede et stort nettverk over hele verden, noe hans forgjengere har brukt mange år på å bygge opp, han er klar fra dag en, sier Biden.

Samtidig blir Alejandro Mayorkas Bidens sjef for sikkerhetsdepartementet. Mayorkas blir den første med latinamerikansk bakgrunn til å fylle stillingen.

– Dette er en av landets mest krevende roller. Han skal sikre sikkerheten både innenlands og i forhold til utlandet, og han skal hjelpe til med å bygge opp igjen immigrasjonssystemet vårt. Jeg er stolt av at dette departementet vil bli ledet av en immigrant for første gang, sier Biden.

Kvinner

Tidligere CIA-direktør og nasjonal sikkerhetsrådgiver, Avril Hines, blir Bidens nominerte etterretningsdirektør. Hun blir den første kvinnen til å inneha en så høy stilling i USAs etterretning.

ETTERRETNINGSDIREKTØR: Avril Hines blir etterretningsdirektør under Joe Biden. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB

– Hun er svært kvalifisert. Jeg har jobbet med henne i ti år, og hun har gjort så mye, hun er fabelaktig, sier Biden.

Tidligere utenriksminister John Kerry blir USAs spesialutsendelse for klima.

– Denne stillingen er ny, men jeg mener den er svært viktig. Den viser at vi tar klimaendringene på alvor, både for USA og for verden, sier Biden.

Biden understreker at klimaendringene er den aller viktigste utfordringen verden står foran i dag.

Samtidig Linda Thomas-Greenfield blir FN-ambassadør.

– Skal bekjempe utfordringene våre

Utnevnelsene understreker Bidens mål om et større mangfold. Amerikanske myndigheter har ligget langt etter på det området.

– Disse personene skal være med å bekjempe utfordringene vi har foran oss – terrorisme, pamdemien og en rekke andre trusler. De skal gjennopprette USAs stilling i utenrikspolitikken, sier Joe Biden.

Biden understreker også at kampen mot klimaendringene vil bli svært viktig i tiden som kommer.

– Jeg er stolt av å presentere dette fantasiske teamet. De skal helbrede USA, sier han.