Trump benådet kalkuner – høytiden kan føre til ny smitte-topp

Kalkunene Corn og Cob er benådet av president Donald Trump før årets Thanksgiving. Samtidig frykter amerikanerne at høytiden vil føre till økt koronasmitte.

Tradisjonen tro benådet President Donald Trump to kalkuner tirsdag kveld.

Det er tradisjon at presidenten benåder en eller to kalkuner, første gang dette skjedde skal ha vært i 1865, men det var George H. W Bush som innførte det som en tradisjon i 1989.

Kalkunene slipper med det å havne på et fat under Thanksgiving. Den årlige høytiden feires på torsdag denne uken.

– Se på den nydelige fuglen. Det er en heldig, heldig fugl, sier Donald Trump.

BENÅDET: Kalkunen Corn, og hans reserve Cob, har ingenting å frykte i år. Foto: AFP / NTB

Familien til stede

Det er fjerde gang Donald Trump benåder kalkun før høytiden, og store deler av hans familie var til stede.

Seremonien fant tradisjonen tro sted i Rosehagen ved Det hvite hus.

Ivanka Trump med sin ektemann Jared Kushner, samt deres barn, satt på første rad.

– Jeg vil ønske alle amerikanere en god Thanksgiving. Vi er her i dag for å benåde en svært heldig kalkun. Thanksgiving er en generelt dårlig dag for kalkuner flest. Corn, jeg benåder deg, sier Trump.

Årets heldige kalkuner bærer navnene Corn og Cob. Den ene var med som reserve, og fikk ikke være med på TV-seansen, men ble likevel benådet.

– Jeg vil takke USAs bønder og alle som står på for å få samfunnet til å gå fremover. Årets høytid feires i en tid som på mange måter er svært annerledes, men som også er preget av positive nyheter – en korona-vaksine er nær, sier Trump, og legger til en stor takk til alle helsearbeidere.

PÅ HOTEL: De to kalkunene som ble valgt ut, Corn og Cob, fikk oppholde seg på et hotellrom i tiden før benådningen. En av dem ble benådet, mens den andre var med som reseve. Bildet er fra mandag. Foto: Chip Somodevilla / AFP / NTB

– Høy risiko

En rekke nyhetsmedier i USA har de siste dagene omtalt Thanksgiving som en mulig katalysator for videre smitte.

Ifølge AP reiste minst en million amerikanere med fly sist søndag i forbindelse med høytiden, og det er mange som har gjort det klart at pandemien ikke vil hindre dem fra å dra hjem til sine kjære for å feire.

Dette gjør de til tross for at amerikanske helsemyndigheter har oppfordret til å reise så lite som mulig i tiden som kommer.

I Pennsylvania er innbyggerne pålagt å bruke munnbind dersom du har besøk hjemme. Dette er det ikke alle som føyer seg etter.

– Ingen skal fortelle meg hva jge skal gjøre eller ikke gjøre hjemme hos meg selv. De betaler ikke regningene mine, og de kan ikke fortelle meg hva jeg skal gjøre, sier Barb Chestnut (60) til nyhetsbyrået.

David Rubin, direktør for en underavdeling av Barnesykehuset i Philadelphia, sier han er svært bekymret før årets høytid.

– Da pandemien startet i mars hadde vi ikke Thanksgiving eller jul. Risikoen knyttet til smitte under feiringen av høytiden er ekstremt høy, sier han til AP.

– Det er ikke lett å si hvordan folk vil oppføre seg, men det virker som at det er mye motstand i befolkningen, sier han.