Helsedirektoratet har stor tro på de utskjelte hurtigtestene

Kort tid etter at Norge mottok tre millioner eksemplarer, gikk franske forskere ut og hevdet at testen var nærmest ubrukelig. Forskerne mente den ikke var mer enn 50-60 prosent treffsikker.

– Den er bedre enn det, sier Svein Lie, fagdirektør i Helsedirektoratet.

Siden 2. november har de gjort egne undersøkelser, og det har vært gjennomført rundt 4000 hurtigtester i Oslo.

– Resultatet er bedre enn det en fikk høre i den franske artikkelen, hvor det var omtrent som å kaste kron og mynt, sier Lie.

Han understreker at det er for tidlig å offentliggjøre det helt konkrete resultatet av utprøvingen, men at dette kommer i en rapport i neste uke.

POSITIV: Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet tror hurtigtesten kan bli veldig nyttig. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby

Likevel kan de allerede nå avsløre at det ser lovende ut.

– Det vi undersøker er om testen sier at du er syk når du er syk og at du er frisk når du er frisk. Det betyr mye for en test, og vi tror at denne testen gir oss brukbare opplysninger om du er sant frisk eller sant syk, og da kan vi ha veldig nytte av det, sier Lie.

– Må brukes riktig

Selv om undersøkelsene så langt har gitt gode resultater, så vil aldri hurtigtesten kunne erstatte en laboratorietest. Likevel kan et hurtig prøvesvar ha svært stor betydning i arbeidet med å begrense smitten i samfunnet.

– Dette gjør at vi får muligheten til å ta en beslutning om smitteverntiltak og isolering i løpet av et kvarter til tjue minutter. Det må kontrolleres med en annen test, men er likevel et godt mål på hva vi skal gjøre, sier han.

Lie mener at måten de franske forskerne brukte testen på, var avgjørende for resultatet de fikk i sin studie.

Samtidig som produsenten selv hevder at testen er mellom 85-95 prosent sikker, så konkluderer de franske forskerne med at testen kun treffer riktig i 50-60 prosent av tilfellene.

– Vi mener at når vi tester den ut i Norge nå, så fungerer den bedre enn det. Så får vi se hvor nær opp til produsentens tall den ligger, men vi har tro på at vi skal ha nytte av testen, nettopp for å avsløre hvem som må isoleres og er smitteførende så tidlig som mulig, sier Lie.

I Danmark har de konkludert med at hurtigtestene ikke bør brukes til smittesporing, i stor grad basert på den franske studien.

Danmark har også gått vekk fra å bruke dette som eneste dokumentasjon på at man ikke er koronasmittet. Det er heller ikke meningen at man skal kunne gjøre i Norge.

Endelig konklusjon neste uke

Fagdirektøren forklarer at det er lettere å teste personer for sykdom jo lenger inn i sykdomsforløpet personen har kommet. Derfor vil testen være mest treffsikker jo nærmere en person er «sykdomstoppen». Normalt skjer det først noen dager etter at man blir smittet.

– Så det er ikke sånn at jeg kan ta denne testen hver morgen før jeg går hjemmefra, og være helt trygg på at jeg ikke smitter noen på kontoret?

– Det er ikke sånn vi har planlagt å bruke dette nå, fordi det er en del usikkerhetsmomenter i det. Brukt på den måten, og uten at man legger opp til å forsikre seg ved en ny test, sier Lie.

– Hva er den rette måten å bruke hurtigtesten på?

– Den rette måten er enten å bruke den på folk som kommer og har tegn på sykdom, eller vet de kan ha vært i kontakt med noen som er syke. Det andre er i forbindelse med et utbrudd. Da vet man at folk har vært i kontakt med syke, så da er det viktig.

Det er først og fremst i helsevesenet og på spesielt utsatte steder at testen vil bli brukt, tror Lie.

– Det kan være noen steder der man har behov for å ha kontroll for de som kommer til besøk på en institusjon, for eksempel, sier han.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal konkludere med hvor god de mener testen er på onsdag i neste uke. Folkehelseinstituttet skal også levere en instruks til helsevesenet. Der skal det komme mer informasjon om hvor, når og hvordan testen skal brukes.