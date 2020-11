Melina Johnsen (24) er én av flere som får brev i ny aksjon mot kroppspress

Protein.no har fått brev fra Forbrukertilsynet etter at de har brukt flere influensere for å reklame for produkter.

I brevet får kostholdsgiganten beskjed om å gi tilbakemelding på hvilke tiltak de gjør, for å unngå å bryte loven. Dersom det ikke gjøres tiltak, risikerer de bøter.

Influensere som Melina Johnsen, Benedicthe Bjerke, Lene Orvik, Sienna Sjaastad, Marita Ystevik, Ingrid Aguiluz og Louise Angelica Riise har alle et kommeriselt samarbeid med bedriften. De fem første influensere fikk også brevet tilsendt.

Disse får enten negative reaksjoner på grunn av innholdet i reklamen, målgruppen de viser reklamen til eller for dårlig markert reklame.

Frykter for barns helse

I brevet gjør Forbrukertilsynet selskapet oppmerksomme på markedsføringslovens kapittel 4, som blant annet handler om hvor strengt reglene tolkes når markedsføring kan være rettet mot barn.

I brevet står det blant annet:

«Etter Forbrukertilsynets vurdering er det svært uegnet å markedsføre slanke- og/eller kostholdsprodukter med slankende effekt gjennom en markedsføringskanal hvor mindreårige lett kan eksponeres for reklamen. Markedsføring av denne typen produkter overfor barn og unge kan bidra til et sterkere press når det gjelder utseende og kropp, noe som kan ha negative konsekvenser for barns helse».

Ønsker å avdekke uloveligheter

Forbrukertilsynet reagerer på at flere produkter på Protein.no handler om vekttap. Kombinerer man dette med influnsernes unge følgerskare, er det problematisk.

«At markedsføringen skjer gjennom påvirkere forsterker ofte inntrykket av markedsføringen ettersom påvirkerne ofte er forbilder for mange yngre følgere, og dermed har stor påvirkningskraft på disse. Ved å bruke påvirkere med mindreårige følgere som markedsføringskanal oppnår den næringsdrivende dessuten at markedsføringen får et mer personlig preg, da den ofte fremstår som påvirkerens egne meninger.», står det i brevet.

En fersk undersøkelse fra Medietilsynet viser at omkring 60 prosent av ungdom i alderen 13 til 18 år har fått reklame for produkter for å gå ned i vekt.

– Vi vet at omfanget av denne type reklame er stort, og derfor er det svært viktig at Forbrukertilsynet har jevnlig tilsyn for å avdekke ulovlig reklame, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet i en pressemelding.

Politisk problem

Tidligere i år var Protein.no i hardt vær da Fagutvalget for influencer-markedsføring (FIM) mente firmaet hadde brutt retningslinjene for god markedsføring, og dermed skapt kroppspress.

Robin Solberg, deleier i Protein.no, forklarte at firmaet gikk gjennom rutinene deres etter FIM-dommen, og at de sendte ut en guide til samarbeidspartnere for å kunne annonsere på best mulig vis. Dette er en prosess firmaet fortsatt holder på med.

– Influensere og markedsføring er noe vi tar seriøst. Sosiale medier er ganske ferskt og det er viktig at man har gode retningslinjer. Her er vi veldig åpen for tilbakemelding fra Forbrukertilsynet om hva vi kan gjøre annerledes. Vi spør alltid influensere om innsikt i publikummet deres slik at vi kan se hvor gamle følgerene deres er. Er det for mange under 18 år styrer vi unna. Dette skal vi bli enda flinkere med. Det er ikke de som er målgruppen vår. Vi har også Facebook- og Instagram-annonsering direkte, og dette er en mye større plattform for salg for oss enn influensere. Her kan vi selv velge hvem vi vil «targete» og velger vi alltid 18+. Dette kan vi dessverre ikke gjøre når vi bruker influensere, da det alltid vil være barn som følger, men vi gjør så godt vi kan for å unngå profiler med mye følgere under 18 år.

Solberg syns likevel det er synd det er kontroversielt å fronte en sunn livstil.

– Når McDonalds eller Coca Cola sponser OL er det nesten ingen som reagerer. Dette er selskap som produserer produkter som fremmer en svært usunn livsstil. Dette er mye verre enn det å fremme en sunn livsstil der vi vil hjelpe kvinner til å bli sterkere. Kvinner har kommet langt i Norge, men vi har fortsatt en lang vei igjen. Vi trenger flere kvinnelige ledere. En sunn aktiv livsstil er en viktig del av dette. Vårt mål er ikke å skape kroppspress. Vårt mål er å gjøre kvinner sterkere generelt. For å nå dette målet er det viktig at man er bevisst på hva fordelene/ulempene er med å spise sunt/usunt. Trene vs. ikke trene, stresse vs. ikke stresse.

Solberg sier at han og Protein.no ønsker å erstatte sukker og fett med mineraler og proteiner.

– Vi tror at selskap i fremtiden må ta mye mer ansvar for hva produktene deres inneholder. Det burde ikke vært lov å selge produkter som er stappfulle av fett og sukker. Om ikke dette var lovlig ville vi ikke hatt problemet med kroppspress. Sukkeravgiften burde økes enda mer og gjøre det enda vanskeligere for de store selskapene å selge disse produktene. Men det er politikk, og disse selskapene har enormt med penger og makt. Politikken følger veldig ofte pengene og ikke hva som er best for folket, men vi har tro på at vi er på rett vei, sier han, og fortsetter:

– Vi blir mer og mer opplyste og kvinner blir sterkere i samfunnet. Mat er et av de viktigste tingene i livet vårt fordi det påvirker vårt daglige liv. Spiser vi usunt gjør det oss svakere. Spiser vi rett gjør det oss sterkere. Jeg synes det er synd at fokuset her skal bli at vi skaper kroppspress. Problemet er mye mer komplekst. Det er på tide at politikere tar mer ansvar, ikke bare for kvinner, men samfunnet generelt.

Avsluttet samarbeid

Samtlige influensere har blitt kontaktet gjenttatte ganger av TV2.no, første gang i fem-tiden tirsdag ettermiddag. Tre har så langt valgt å svare på våre henvendelser.

Sienna Sjåstad er en av influenserne som har besvart på våre henvendelser. Årsaken til at hun valgte å reklamere for produktet, var enkel:

– Jeg reklamerte for Protein.no først og fremst fordi jeg likte konseptet deres. De er inspirerende og er en side som aksepterer at alle er forskjellige. Jeg mener fortsatt at de står for dette og deler et bra budskap. «Slankende» produkter burde absolutt ikke markesføres da dette kan skape kroppspress blant unge, sier hun, og fortsetter:

– Jeg kan se hvorfor mitt innlegg fikk kritikk. Fokuset på bildet mitt var på «slim»- produktet. Her burde jeg tenkt meg to ganger om. Jeg har derfor fjernet min annonse i samarbeid med Protein.no, og samarbeidet er nå avsluttet.

Marita Ystevik sier hun bruker flere av Protein.no sine produkter, mye å på grunn av smaken. Hoveddelen av kostholdet hennes består likevel av vanlige produkter som kan kjøpes i dagligvarebutikker. Hva gjelder kritikken rettet mot firmaet, skriver Ystevik at hun ikke opplever det som et merkevare som skaper kroppspress, men heller en «glad og positiv» profil.

– Når det gjelder kroppspress har jeg tatt avstand fra å reklamere direkte for «fettforbrennende proteinpulver» og andre slankeprodukter da det ikke er noe jeg har troen på. Jeg bruker proteinpulver fordi det er godt i mat. Fettforbrenning skjer via et godt kosthold og ikke gjennom produkter. Man trenger ikke kostholdsprodukter eller andre «snarveier» for å få resultater, noe jeg er veldig opptatt av og få frem på min profil. Men det kan absolutt være en motivasjonsboost hos mange, som det er for meg. Når jeg reklamerer handler det i all hovedsak om smaken og ikke selve «virkningen».

Ingrid Aguiluz sier at dette produktet, som de aller fleste andre produkter, kan trigge enkelte. Hun mener det avhenger av hvordan reklamen fremstilles.



– Jeg reklamerer for protein fordi jeg genuint er utrolig fornøyd med produktene og de er en del av min hverdag – samarbeid eller ei, sier hun, og fortsetter:



– Jeg tenker at Protein.no gjør en god jobb i og utvikle seg i tråd med retningslinjene som er satt. Og siden jeg jobber tett med dem så vet jeg at nettopp dette med hvilke produkter som vises/hvordan de vises og hvem de vises for er fokuset for 2021.