Carlsen klar for kvartfinale: – Litt av en demonstrasjon

Carlsens partier tirsdag Hikaru Nakamura (remis, hvite brikker)

Le Quang Liem (remis, svarte brikker)

Vidit Gujrathi (seier, hvite brikker)

Wesley So (remis, svarte brikker)

Kl. 22.00: Peter Svidler (hvite brikker)

Tirsdag er den siste av de tre innledende rundene. De åtte beste går videre til kvartfinale.

På grunn av en svært jevn tabell, trengte Magnus Carlsen en seier med hvite brikker mot Vidit Gujrathi.

En offensiv Carlsen sikret seg tidlig overtaket, og endte opp i et dronningsluttspill med en bonde over. Til slutt hadde motstanderen ikke noe annet valg enn å gi opp.

– Litt av en demonstrasjon i dronningsluttspill, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

I tirsdagens nest siste parti endte det med en forventet og rask remis mot Wesley So, noe som var et bra resultat for begge.

Nå kan ikke lenger Carlsen ende på niendeplass, og er klar for kvartfinale i turneringen.

Det vil uansett være viktig med seier over Peter Svidler i siste parti. Tabellplasseringen avgjør nemlig hvem man møter i kvartfinalen. Førsteplass møter åttendeplass, andreplass møter sjuendeplass og så videre.

Remis mot erkerivalen

I første parti møtte Magnus Carlsen, med hvite brikker, Hikaru Nakamura, spilleren han uttalte før turneringen at var klart viktigst for ham å slå.

Stillingen snudde brått i Nakamuras favør midtveis i partiet. Carlsen ristet på hodet under en lang slagveksling, som endte med at Nakamura fikk et tårn i bytte for en løper. Underveis hadde amerikaneren satt Carlsen sjakk med hesten sin, et trekk TV 2s sjakkekspert stemplet som mirakuløst.

– Det at han (Nakamura) så alle disse mulighetene på tre minutter, syntes jeg var veldig imponerende. Så var det likevel ikke nok, konstateterte Jon Ludvig Hammer.

Carlsen klarte nemlig å berge remis.

– Det er det jeg synes er så fantastisk med sjakk på dette nivået. At selv om man spiller de mest geniale trekkene som finnes, er det noen ganger ikke nok til å vinne partiet, sa Hammer.

– Er det også fordi Magnus spilte veldig nøyaktig etterpå?

– Ja, jeg vil si det. Magnus spilte bra, men stillingen hans var heller ikke så dårlig som mange skulle tro. Fordi Magnus fulgte opp ved å slå ut svart bonde, så i realiteten ble det faktisk en bonde og løper i bytte for et tårn. I tillegg var de brikkene til Magnus så godt plasserte, og måten de pekte videre inn mot Nakamuras stilling, forklarte TV 2s sjakkekspert.

Carlsen fulgte opp med remis mot Le Quang Liem, i det som var tirsdagens andre parti. 29-åringen ligger nå i delt turneringsledelse på live-tabellen.

