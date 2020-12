Slik feirer kjendisene jul

I denne artikkelen har God kveld Norge snakket med Jon Almaas, Henriette Steenstrup, Stian Blipp, Helene Olafsen, Daniel Louis Olsson og Pierre Louis Olsson om hvordan skal feire julen 2020.

Tillot seg noe nytt

«Alle mot alle»-programlederne Henriette Steenstrup (46) og Jon Almaas (53) håper og tror at de får en fin jul, til tross for koronasituasjonen.

Steenstrup sier hun har unnet seg litt mer julestemning enn tidligere på grunn av pandemien.

– Det handler litt om å holde humøret oppe, sier Steenstrup, og avslører at hun begynte å feire jul allerede i november.

Ektemannen hennes pleier å være streng på at juletreet skal pyntes lille julaften, men i år fikk hun for første gang lov til å pynte allerede første 1. desember.

– Det er ikke lov med sånn «voksen-kjeft». At folk sier: «Nei, nå er det for tidlig med julenøtter i butikken». Akkurat i år er det ikke for tidlig, sier hun.

Almaas pleier ikke å feire med utvidet familie, så han håper de vil kunne gjennomføre julefeiringen uten de største endringene.

– Vi har ikke sånn svensk jul med 22 familiemedlemmer. Vi har ikke besøk av min fars bror og lignende, sier han spøkefullt, og understreker dermed at han ikke blir særlig påvirket av ti persons-grensen.

Nytt familiemedlem

Ex on the Beach-brødrene Pierre (27) og Daniel (28) skal feire jul med det nyeste familietilskuddet, Daniels sønn Damien som ble født i august.

De fleste familiemedlemmene har ikke møtt Damien enda, og trolig vil de ikke treffe ham på en stund. Siden familien til brødrene er svensk, kan de ikke fly inn til Oslo og feire med dem.

VISER FREM: Daniel Louis var kry da han viste frem sønnen sin under det digitale intervjuet. Foto: Privat

– Både jeg og Pierre haddet håpet at vi kunne få besøk av mamma og sånn, fra Sverige. Det blir kjipt at de ikke kan komme. Fuck denne j**la korona-pandamien, sier Daniel.

Pierre gleder seg til å feire med nevøen sin, men sier han kommer til å savne moren og besteforeldrene.

Mange reality-profiler har brutt korona-restriksjonene i år, men brødrene ønsker å følge myndighetenes råd. Pierre har brukt tiden på å komme i bedre form.

– Så gøy er det ikke å feste, at man må fortsette så j**vla hardt. Man vil jo ikke at det skal bli verre, og jeg vil ikke promotere at man kan drite i korona, jeg vil være et godt eksempel. Jeg vil ikke gjøre som visse andre banditter, sier Pierre, før Daniel avbryter:

– At korona-reglene ikke blir tatt seriøst, er sånn som gjør at mamma ikke kan komme på besøk.

Den siste tiden har de også arbeidet med en kommende TV-serie på Discovery+, som har premiere til våren. Der skal man bli kjent med de mer seriøse sidene til reality-brødrene.

Mentalt innstilt på liten feiring

Senkveld-programlederne Helene Olafsen (30) og Stian Blipp (30) prøver også å planlegge en trygg julefeiring.

– Planen nå er å stikke til Bergen å feire med min familie der, men vi er også forberedt og mentalt innstilt på at det kan bli en jul med meg, Jamina og Noelle. Alt annet er en kjempebonus, forteller Blipp.

Olafsen reiser til hjemstedet sitt.

– I år er det jul hjemme på Oppegård og første jul for Louie hjemme hos farmor og bestefar, forteller hun, og oppmuntrer til å gjennomføre de juletradisjonene man kan selv om det blir en annerledes tid.

– Det er mange av tradisjonene mine som fortsatt kan gjennomføres, som å kjøre litt snowboard og krølle seg opp i sofaen med en film. Jula i år er viktigere for folk enn noen gang, sier Olafsen avslutningsvis.