Venstre-topp står frem: – Jeg er kjedelig

Mangeårig Venstre-nestleder Terje Breivik (55) står i fare for å miste stortingsplassen sin til dagens nestleder Sveinung Rotevatn (33). Nå slår han et slag for egen «politikertype», som han mener «er veldig viktig for demokratiet».

– Jeg er det jeg kaller en skikkelig politiker, men kjedelig, sier stortingsrepresentant og parlamentarisk leder for Venstre, Terje Breivik.

Han frykter for «kjedelige» politikere sin fremtid.

– Primærdrivkraften min er gjennomslag for meg selv og Venstre. Ikke vinne kampen om flest medieoppslag, flest mulig likes på Facebook eller andre sosiale medier, sier Breivik.

Breivik skrev forrige helg et innlegg i Bergens Tidene om sin store gjennomslagskraft:

– Litt av bakgrunnen for mitt engasjement nå er å slå et slag for min politikertype, for jeg tror de er veldig viktig for demokratiet. Min politikertype må og ha en fremtid i en tidsalder hvor sosiale medier og klikkjournalistikk er på sterk fremdrift. Alternativet er at du får en politikertype som er ekstremt gode på å skape et inntrykk av du gjør noe, uavhengig om du får gjennomslag, sier mannen som måtte gå av som Venstre-nestleder tidligere i høst.

– Tar du dette opp med egne politikere i eget parti?

– Ja, det er jo gjenstand for en debatt, men jeg ser jo at også jeg må omstille meg.

– Er det noen spesielle politiker du tenker på som ikke er «skikkelige»?

– Haha, godt forsøk. Mitt hovedærend er å snakke opp og få mer oppmerksomhet rundt politikertypen jeg selv mener å representere.

– Noen vil vel tenke at motsatsen til deg er Abid Raja?

– Det må andre ha en formening om. Jeg bruker ikke energi på den type debatt. Engasjementet mitt er å reise debatten for de politikerne som er drevet av indre motivasjon og gjennomslag, fremfor et inntrykk av at du gjør en god jobb.

SELFIE-KONGEN: Terje Breivik vil ikke kritisere Abid Raja. Foto: Cornelius Poppe

– Viktigste er sakene

Breivik mener de «kjedelige» politikerne har vanskelige dager i norsk presse.

– Mediehusene og den politiske journalistikken opplever vanvittige tap av inntekter til fordel for sosiale medier. Det gjør at mediehusene har andre vilkår for å drive kritisk, god kvalitetsjournalistikk med fokus på politikken. Klikk er noen ganger viktigere enn innholdet, sier Breivik.

– Men er ikke politikk også hvordan personer er?

– Jo, personer er viktig, men det viktigste er tross alt sakene og innholdet.

Han mener mange politikere forsøker å lage et inntrykk i media av at de har gjennomslag, fremfor å jobbe i det stille.

– Skal du være en politiker som andre politikere stoler på og har tillit til, og primærengasjement går på gjennomslag for saken du diskuterer, kan du ikke drive med lekkasjer eller gå ut i media og kritiserer de du forhandler med.

Kamp mot Rotevatn

Utspillet fra Breivik kommer samtidig som det brygger til strid om førsteplassen i Hordaland mellom Breivik og statsråd og nestleder Sveinung Rotevatn.

STATSRÅD: Sveinung Rotevatn (V) mot Terje Breivik kan bli høstens kamp om førsteplassen på Venstres stortingsliste for Hordaland. Foto: Vidar Ruud

Det vil Breivik helst ikke snakke om.

– Jeg har veldig lyst til å fortsette på Stortinget på bakgrunn av sakene jeg har kjempet igjennom.

– Burde ikke du gi førsteplassen i Hordaland til Sveinung Rotevatn?

– Det spørsmålet illustrer jo litt av det jeg mener er utfordringen for min politikertype. Premisset og bakgrunnen for at jeg sa ja var at det skulle handle om min politikertype. Likevel dreier det seg inn på det man ikke kan kalle personstrid, men en kamp mellom to skikkelige, gode politiker om førsteplassen i et valgdistrikt.