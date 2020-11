Ikke enig i Oslo Ap: Blir maktdrama om topposisjon

Nominasjonskomiteen i Oslo Arbeiderparti er delt om hvem de mener skal stå på 2.plassen på fylkeslaget stortingsliste.

Dermed endte det med en delt innstilling mellom Zaineb Al-Samarai og Kamzy Gunaratnam, på den gjeve plassen under Ap-leder Jonas Gahr Støre på stortingslista.

Gunaratnam er varaordfører i hovedstaden, nestleder i Oslo Arbeiderparti og har vokst opp i Groruddalen i Oslo.

KAMP OM 2.PLASSEN: Zaineb Al-Samarai sto i det første utkastet til stortingslisten uutfordret på 2.plassen. Nå har komiteen snudd. Foto: NTB

I komiteens førsteutkast til innstilling var Al-Samarai plassert på 2.plassen uten utfordrer.

Hun er leder av Oslo Arbeiderpartis største lokallag, rådgiver i Rederiforbundet og medlem av styret i Norsk Idrettsforbund. Hun er oppvokst på Holmlia i Oslo Sør.

– Jeg er veldig glad for at flertallet i komiteen ønsker meg på 2. plass på stortingslista, og at jeg har fått stor støtte fra mange av lagene, sier Al-Samarai i en skriftlig kommentar til TV 2.

– Hvis Oslo Arbeiderparti vil ha meg, vil jeg jobbe hver dag for å gi barn og ungdom i Oslo flere muligheter, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. Livet har lært meg betydningen av at fellesskapet stiller opp, og nå ønsker jeg å stille opp for andre. Nå er det opp til nominasjonsmøtet, sier hun videre.

Trangt i toppen

I det første utkastet til stortingsliste ble Gunaratnam plassert på en delt 4.plass, sammen med LO-topp Trine Lise Sundnes.

Sundnes innstilles nå enstemmig på 4.plassen, mens Siri Gåsemyr Staalesen blir innstilt på 6.plassen.

Sundenes er ydmyk overfor alle som har støttet hennes kandidatur.

– Det er på sin plass å takke alle de partikameratene som har støttet meg så langt, og nominasjonskomiteen som har innstilt meg på en sikker plass. Skulle nominasjonsmøte på tirsdag velge meg så er det et oppdrag jeg tar på største alvor, sier LO-toppen til TV 2.

VIL PÅ STORTINGET: Tidligere forbundsleder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes kan komme inn på Stortinget neste år dersom nominasjonsmøte i Oslo Ap velger å støtte nominasjonskomiteens innstilling. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Etter førsteutkastet ble offentlig har alle lokallagene i Oslo Ap fått sagt sin mening om prioriteringen. Gunaratnam fikk etter denne runden flest innspill til 2.plassen, men blant de tunge lagene spriket det.

Blant de ti lagene med flest medlemmer spilte tre inn Al-Samarai til 2.plassen, tre spilte inn Gunaratnam til denne, mens to spilte inn Sundnes. Et av lagene har latt være å spille inn.

Hadde mål om enighet

Leder av nominasjonskomiteen Tone Tellevik Dahl understreker at de hele tiden jobbet for å komme til enighet.

– Vi har jobbet med mål om å bli enig hele veien, men akkurat om 2.plassen har vi en delt innstilling. Vi er derimot veldig stolte over at vi har en kandidat med tung bakgrunn fra fagbevegelsen på 4.plass, sier hun til TV 2.

Hun mener grunnen til at komiteen ikke kom til enighet er at de vektlegger ulike argumenter.

– Flertallet vil ha Zaineb på 2.plassen, og har vært opptatt av at kvinner som stiller seg til disposisjon må få utvikle seg, og både Siri og Zaineb har stått på, som henholdsvis fast og vararepresentant på Stortinget i en periode nå. Vi synes vi må klare bygge opp disse, og ikke bare flytte inn nye kandidater. Mindretallet har vært opptatt av Kamzys popularitet, at hun evner å skape engasjement blant yngre velgere og at hun på en fin måte forvalter arven etter 22.juli, sier Tellevik Dahl.

Hvem som til slutt får 2.plassen avgjøres av nominasjonsmøte der lagenes delegater skal ta stilling til dissensen i en kampvotering. Det skjer om nøyaktig en uke, 1. desember.