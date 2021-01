Den vakre fjorden utenfor kjøkkenvinduet er blitt Christoffer (29) sin gravplass

Den siste gangen noen så Christoffer Elgåen (29) var 9. oktober.

Det har gått tre måneder siden han ble borte, men det letes fortsatt etter ham i Aurlandsfjorden. Ingen vet hvor Christoffer er.

29-åringen var yngstemann i en søskenflokk på fem i en helt vanlig familie i Aurland på Vestlandet. Han spilte trekkspill i festlige lag, og han var så glad i hjembygda at han hadde inngravert kommunevåpenet på trekkspillet sitt.

– Han var en gladlaks som levde i nuet. Han var alltid på farta og spilte musikk for andre. Alle visste hvem Christoffer var gjennom konserter og jobben han hadde i kommunen, forteller faren hans, Steve, til TV 2.

GLADLAKS: Dette bildet av spellemannen og motorsykkel-entusiasten Christoffer er faren særlig glad i. Foto: Elias Engevik/TV 2

Lett i 3000 timer

Den dag i dag er det ingen som vet med sikkerhet hva som skjedde med 29-åringen denne kvelden i oktober. Men de vet at Christoffer falt i den mørke fjorden og ble borte.

I dagene etter at han forsvant, gjorde hele bygda det de kunne for å finne han. Familie, venner, organisasjoner, politiet og Forsvaret mobiliserte for å finne Christoffer i fjorden. Over 3000 arbeidstimer ble lagt ned, uten hell.

Med full panoramautsikt over fjorden, hvor sønnen deres ligger, kunne familien følge med på dramatikken som utspilte seg på fjorden.

– Vi satt i fire uker og så på denne leteaksjonen, og det er jo ikke noe hyggelig syn for en forelder, forteller Steve Elgåen, faren til Christoffer.

Utsikt over gravplassen

Fjorden er blitt forandret. Det som en gang var en vakker fjord hvor de satt og så på cruiseskip komme glidende inn, har nå blitt stedet hvor sønnen deres plutselig kan flyte opp.

– Klart – det er vanligvis et flott bilde å sitte og se utover fjorden. Men når du vet at her kan det ligge en av dine, så er det veldig leit, forteller Steve.

VAKKERT: Ute på terassen har faren til Christoffer panoramautsikt over fjorden. Foto: Elias Engevik/TV 2

Da leteaksjonen pågikk, var det en surrealistisk tid for familien. Samtidig som de kjempet for å få hverdagen tilbake, har de måtte spist frokost og drukket kaffe til synet av leteaksjonen etter sønnen deres.

Når de har orket, har familien selv vært ute på fjorden.

– Selv om de kan finne sin egen bror omkommet, har storebrødrene til Christoffer vært med på å lete hele tiden. Det har nok fungert som en slags terapi, sier Steve.

SPELLEMANN: På trekkspillet til Christoffer har han fått kommunevåpenet inngravert. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Spørsmålet nå, når vi sitter og ser ut av vinduet ut mot fjorden foran oss, er hvor Christoffer ligger. Vi har fulgt med på redningsbåter gli langs strendene. Vi har sett på frivillige på andre siden av fjorden, og båter som går midt på fjorden for å saumfare hele fjorden, forteller faren om utsikten denne høsten.

Vil ta fjorden tilbake

Fjorden er over 400 meter dyp på det dypeste. Vanligvis blir personer funnet i nærheten der de druknet, men med skjulte strømmer i fjorden kan kroppen ha blitt dratt bort fra stedet der Christoffer falt uti.

Familien har sett at letingen har blitt mer systematisk og komplisert.

SYSTEMATISK: Frivillige i bygda reiste ut på fjorden for å delta i leteaksjonen, her leter de noen dager rett etter at han ble savnet. Foto: Røde Kors Aurland

– Vi har sett bøyer med et lodd flyte forbi vinduet her, det skulle vise hvordan undervannstrømmene kan ha tatt med seg kroppen til Christoffer lenger ut i fjordsystemet, forteller faren.

Om fjorden en gang blir vakker igjen, er usikkert.

– Vi blir nok aldri ferdig med den utsikten, på godt og vondt. Men vi skal klare å vende oss til synet av den. Vi er på vei tilbake til jobb, og tar hverdagen gradvis tilbake, sier han.

– Tror han snublet

Antall personer som har deltatt i leteaksjonen vitner om en mann med mange bekjente. På det meste var 277 personer samtidig ute på fjorden for å finne han. Det er mange som savner Christoffer.

– Det er ikke som før. Han var den siste i søskenflokken som bodde hjemme, og det var alltid lyd når han var hjemme. Nå er det helt stille i huset, og man går med en følelse av at det er noe som mangler, forklarer Steve.

– Jeg tror ikke man klarer å forstå hvordan det er å miste en sønn før man har gjort det selv, utdyper han.

Det siste tegnet de har etter Christoffer er en mobiltelefon som ble funnet i vannkanten noen hundre meter bortenfor huset.

– Vi tror at han har gått hjem langs veien hjem fra en kompis. Så har han snublet i veikanten mens han holdt på med telefonen sin. I fallet har han slått hodet i bakken, falt ned skrenten og videre sunket ned i fjorden, sier Steve.

SEKS METER: Her i steinrøysa i vannkaten, rundt seks meter rett ned fra veien, ble mobilen til Christoffer funnet. Foto: Elias Engevik / TV 2

Til TV 2 opplyser lensmann Knut Klingenberg at de ikke har noen mistanke om noe kriminelt eller selvforskyldt skade.

Sjokkbeskjed

I dagene etter ulykken fikk familien en beskjed de skulle vært foruten.

Først hadde politiet ansvaret for leteaksjonen. Men etter at politiet hadde brukt opp budsjettet på leting, tok frivillige fra Røde Kors over.

Det koster, for staten skal ha sitt. De krever inn moms fra frivillige organisasjoner når de samler inn penger for å drive dugnad.

Selv om politiet avsluttet søket, ga ikke lokalbefolkningen seg. Ved hjelp av vaffelsalg, loppemarked og en enorm innsamlingsaksjon ble det samlet inn over 300.000 kroner for å finne Christoffer.

– Vi fikk jo beskjed om at aksjonen måtte stoppe, for dette med momsen dukket plutselig opp. Og det er jo en fjerdepart som skal ha pengene sine, forteller Steve.

FRIVILLIG: Hele bygda jobbet frivillig natt og dag for å finne spor etter Christoffer. Stian Loven i Røde Kors Aurland kjente Christoffer personlig og syntes det var en slags terapi å hjelpe til. Foto: Elias Engevik/TV 2

Leder av Aurland Røde Kors, Stian Loven, synes det er merkelig at de måtte bruke de innsamlede pengene til å betale staten.

– Det er jo litt spesielt at vi må betale for noe som egentlig er en statlig oppgave, og samtidig spesielt at vi må betale av det frivillige har samlet inn for å lete, forteller lederen.

Kan flyte opp

Om Christoffer blir funnet er fortsatt usikkert. For alt faren vet, kan sønnen flyte opp rett utenfor kjøkkenvinduet.

– Du ligger kanskje en eller annen plass her. Man spør seg om hvor kommer Christoffer eventuelt opp. Kommer han opp rett utenfor huset, eller blir han funnet litt lenger ut i fjorden, forteller Steve.

VAKKER: Aurlandsfjorden kan være så vakker, men likevel brutal. I dette fjordbassenget ligger trolig Christoffer. Foto: Elias Engevik/TV 2

Familien har fortsatt et håp om at Christoffer skal bli funnet. Letingen etter gutten vil ikke stoppe. Den offisielle leteaksjonen har stoppet opp, men i desember er det fortsatt folk i bygda som bruker fritiden sin ute på fjorden på å lete etter sønnen deres

– Kjører man forbi fjorden og ser noe som flyter, da stopper man opp og ser om det kan være kroppen til Christoffer som har flytt opp.

Ønske om et siste farvel

Familien ønsker å opprette et minnefond for sønnen som skal gå til andre leteaksjoner.

– Dette er ikke den første leteaksjonen vi har hatt i bygda, og det vil komme flere aksjoner. Den støtten vi har fått, ønsker vi at andre skal ha også, forteller faren.

PAKKE: Da TV 2 er på besøk hos familien Elgåen har noen i det lokale politiet vært på døra med en liten gave til oppmuntring. Foto: Elias Engevik / TV 2

Familien har fått en enorm støtte fra bygdesamfunnet. Det har betydd utrolig mye.

– Folk har vært med leting, tatt seg fri fra jobber og stått på dag og natt for å finne han. Det har vært en ubeskrivelig støtte fra alle rundt oss. Jeg tror ikke vi hadde sett det samme engasjementet om vi hadde bodd i en stor by, forteller Steve.

Familien har innsett at han ikke blir funnet i live. Nå handler alt om å få muligheten til å gi sønnen et siste farvel.

– Det å få kroppen tilbake går på å få han hjem igjen. Det er kanskje det som er tøffest nå, at vi ikke har noe å svar på hvor han er. Vi ønsker et sted vi kan gå til og si farvel, forteller faren.

– Ordningen fungerer bra

Når frivillige organisasjoner betaler moms, finnes det en ordning som gjør at de kan få kompensasjon.

Det er kulturdepartementet som bevilger en kompensasjon. Gunhild Berge Stang, statssekretær i departementet, mener denne ordningen fungerer bra.

– Organisasjonene får tilbake 8 av 10 kroner de bruker på moms, ordningen er enkel og ubyråkratisk. Midlene er frie og det kreves ingen rapportering, sier Stang.

– Vi har foreslått en bevilgning på hele 1,8 milliarder kroner fra 2021. Denne regjeringen vil da ha økt ordningen med 855 millioner kroner siden 2013, fortsetter hun.