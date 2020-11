Etter åtte år i Tyskland vender stjernespilleren hjem – særlig én ting ble avgjørende for valget

Rema 1000-ligaen får en ny attraksjon, for etter åtte år i tyske GWD Minden vender Christoffer Rambo hjem til Sandefjord. Runar-helten, med over 90 landskamper, blir igjen å se på banen for klubben fra sommeren 2021 - for første gang på elleve år.

– Jeg føler at det nivået jeg har prestert de siste to årene har vært på det beste, så jeg drar ikke hjem fordi jeg føler jeg begynner å bli for gammel. Jeg håper å være med i mange år til og bidra til å lage ordentlig trøkk i Runarhallen, slik som det var da jeg vokste opp, sier Rambo til TV 2.

Trener i Runar, Leif Sigvard Gautestad, beskriver dette som en jubeldag for klubben.

– Han var på månedens lag i Bundesliga i oktober, så dette er en spiller som ikke er ferdig med karrieren, men på toppen av den. At han da kommer hjem for å fortsette utviklingen og bidra til å få Runar enda nærmere toppen synes vi er utrolig kjekt, sier Gautestad til TV 2.

Norge-reise ga mersmak

Familien og savnet etter Norge var det som førte til at han bestemte seg for å vende hjemover.

– Jeg har vært på farten siden 2010 og nå skal den eldste sønnen vår begynne på skolen neste år. Det har vært planen at han skal begynne på skole i Norge hele tiden, så har det vært litt usikkert om jeg også skulle dra hjem, eller fortsette ute alene et par år til, forklarer Rambo.

Når han da bestemte seg for å dra hjem, ble gamleklubben Runar et naturlig valg.

– Jeg har snakket med andre steder, men da Runar kom på banen følte jeg ikke at jeg kunne takke nei. Det var såpass interessant for meg, og når jeg nå først skal hjem, er det kjekt at jeg skal hjem-hjem, forteller Rambo.

I løpet av det lange utenlandsoppholdet har det blitt korte besøk hjem. Men under koronapandemien fikk han være hjemme i Sandefjord i en lengre periode fra påsken frem til sommeren.

– Det ga mersmak å få være så mye hjemme. Vi har tre barn, og de fikk jo et helt annet forhold til besteforeldrene nå i den perioden enn i de korte periodene vi har vært hjemme ellers. Når jeg så på det og helheten, følte jeg det var på tide å ta det skrittet, forteller han videre.

Rambo har flere utenlandske opphold på CV-en. I 2010 dro han til spanske Valladolid, før han ble lånt ut til Elverum for resten av kontraktstiden. Deretter gikk turen til Dunkerque i Frankrike, før han etablerte seg i Bundesliga.

– Vil hjelpe klubben å ta det neste steget

31-åringen skal fullføre ligaen i Tyskland før han fra sommeren 2021 starter et nytt kapittel i hjemlig liga.

– Jeg har vært i dialog med klubben hele tiden, og de har visst at jeg kom til å dra når kontrakten går ut til sommeren. Så at det blir hjem til Runar føles veldig godt og jeg gleder meg skikkelig.

– Hvordan blir det å komme hjem etter så mange år i utlandet?

– Det blir sikkert en rar følelse å komme ut av den boblen man lever i som profesjonelle idrettsutøvere i utlandet. Her lever man i en helt spesiell boble, og jeg har snakket med de som har dratt hjem og det blir jo rart. Men det er bare å innstille seg på det, og nå gleder jeg meg til å komme hjem.

– Det blir spennende og nivået i ligaen blir jo bedre og bedre. Jeg håper jeg kan være med å hjelpe klubben min med å ta det neste steget, sier Rambo.

– Hva vil du si til Runar-fansen som nå får deg hjem igjen?

– Jeg håper jo at de blir glade, svarer Rambo og ler før han legger til:

– Får håpe noen av de eldre Runar-folkene husker meg igjen. Jeg håper jeg har mye å bidra med, og jeg gleder meg skikkelig til å spille i Runar igjen

Trener Gautestad mener Rambo kan være med å løfte klubben til nye høyder.

– Med en som Christoffer på laget vil vi være attraktive for samarbeidspartnere, samtidig som vi sportslig får lov til å hente fra øverste hylle. Han er en som kan heve laget på banen og som gjør at vi kan ta det neste steget i utviklingen vår, understreker han.