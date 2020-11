Skremmende utvikling i Sverige: – Vi går en potensielt katastrofal jul i møte

Svenske epidemiologer er bekymret for utviklingen av koronasmitte i landet.

Siden fredag har 94 covid-19-smittede dødd i Sverige, kunne statsepidemiolog Anders Tegnell opplyse tirsdag.

– Vi må anta at dødstallene vil øke ytterligere, før det blir bedre, sier Tegnell.

Han åpnet også tirsdag for at svenskene kan ha julebord, men anbefaler å ha så små selskap som mulig.

Tallene peker feil vei, og Sverige forlenger nå en rekke tiltak til etter jul.

– Vi kommer til å overstige 100 dødsfall per dag innen jul, selv om det ikke kommer til å synes i statistikken før etter nyttår. Vi går en potensiell katastrofal jul i møte, sier epidemiolog David Steadson til avisen Expressen.

Han har regnet på utviklingen av viruset, og mener dødsfallene i julen kan bli høyere enn da dødstallene i Sverige nådde sin foreløpige topp i april.

10. og 17. april døde 115 personer i Sverige.

– Må skifte retning

Steadson mener strategien Sverige har valgt for å bekjempe pandemien ikke har holdt, og at de nå må endre strategi.

– Vi beveger oss i feil retning, det som gjøres er ikke tilstrekkelig, og nå vet vi at det er en vaksine er på vei. Nå må vi redde livet og helsen til tusenvis av mennesker før den er på plass, sier han.

Forsker Marc Bevand har kommet fram til samme tall som Steadson, og mener Sverige vil nå 100 døde per dag 11. desember.

Han får støtte fra matematikkprofessor Tom Britton, som mener toppen vil nås om to uker.

6500 døde

Det er bekreftet 6.500 døde i Sverige totalt siden pandemien startet.

Siden fredag er det meldt om 17.265 nye smittetilfeller, og 83 nye innlagte pasienter.

Totalt er 3.125 personer får eller har fått behandling på intensivavdelinger.

Under pressekonferansen tirsdag, ble Tegnell spurt om hvorfor Sverige har hatt så mange flere dødsfall enn for eksempel Norge.

– Det kommer jo an på hvor mye smitte som er i landet. Norge har hatt områder i landet der de har hatt lite smitte, som gjør at en mindre del av befolkningen er i risiko for å bli smittet, svarte Tegnell.

Han understreker også at regjeringen har full tillit til det arbeidet hans og hans medarbeidere gjør.