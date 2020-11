Konseptet er gammelt og velprøvd: Du tar en varebil, setter inn seter og en god bunke nye interiørdetaljer og vips: Så har du en bil som kan frakte mange passasjerer og bagasje.

Noen av disse gjør lite for å skjule varebilrøttene, de er og blir ganske primitive. Mens andre har gjennomgått en større forandring og ender opp med å gi en god dose luksusfaktor – i tillegg til mye plass.

Mercedes har lenge vært gode på det siste. Deres V-Klasse har vært med oss i mange år og er kjent som det mest eksklusive og personbilifiserte (hvis det er et ord?) medlemmet i denne klassen.

Dagens generasjon kom på markedet tilbake i 2014. Det begynner å bli noen år siden, men så lever også biler som dette gjerne lenger enn sine personbilsøsken.

V-Klasse har tidligere fått en større oppgradering. Nå har den også kommet i en helt ny utgave. Utenpå er det ikke mye som røper det, men under skallet snakker vi en revolusjon.

EQV 300 – det er modellbetegnelsen når Mercedes V-Klasse har blitt elbil.

Hva er nytt?

V-Klasse har blitt elbil! EQV heter den da, og er langt på vei i en klasse for seg. Her får du syv eller åtte seter (skyvbare og flyttbare), muligheten for et digert bagasjerom og du kan altså kjøre på strøm. Batteriteknologien er hentet fra konsernbror EQC. I EQV har den en god del flere kilo å trekke på (og ikke minst mer luftmotstand).

Batteripakken er på solide 100 kWt (90 kWt anvendbar kapasitet). Det gir en offisiell rekkevidde på inntil 357 kilometer. Bilen kan hurtiglades med 110 kW, du kan fylle på fra 10 til 80 prosent på 45 minutter. Forhjulstrekk er det som gjelder her, du får ikke EQV med 4x4.

Før øvrig har den alle kvalitetene fra V-Klasse innabords. Det inkluderer det meste av det konsernet har å by på av luksus- og komfortutstyr. Blant annet elektriske skyvedører på begge sider, komfortable skinnseter og infotainmentsystemet MBUX med 10,25-tommers berøringsskjerm, stemmestyring og mange muligheter for personlige innstilinger og tilpasninger. Du kan også laste inntil 100 kilo på taket her.

Design-Mercedes til under en tredjedel av nypris

Ingen tvil: Denne bilen startet livet som en varebil.

Hva er styrker og svakheter her?

Enten du har mer enn tre unger, trenger plass til "dine og mine" – eller driver persontransport i den mer eksklusive delen av skalaen: Til dette behovet finnes det ikke mange bedre biler enn V-Klasse.

Noen av bilene i dette segmentet faller gjennom interiørmessig, sammenlignet med personbiler. Det blir veldig opplagt at de egentlig er varebiler. Men slik er det ikke her.

Testbilen er satt opp i konfigurasjonen 2+2+3. Det vi si to separate seter foran, en toseters "benk" i midten – og så tre separate bakseter. Du kan også få den med to separate seter i midten, eventuelt tre hvis du vil ha bilen som åtteseter.

Baksetene kan skyves i lengderetningen, de kan felles ned (og brukes som bord) – eller de kan tas helt ut. Det krever litt muskelbruk og du skal ikke ha altfor dårlig rygg hvis du krabber inn og jobber i den ganske spesielle stillingen dette kreves. Setene er tunge og solide, det merkes når du skal flytte på dem.

Plassen er gedigen. Du kan skyve de bakerste setene ganske langt framover, og fortsatt ha god beinplass. Da blir også bagasjeplassen svært god. Bredden og ikke minst høyden bidrar til at du kan få med deg store mengder bagasje. Her kan syv personer dra på langtur (for tiden innenlands) og ha med seg alt de måtte trenge.

Setene kan skyves, felles ned, eller tas ut.

Har du små unger er det bare å lempe inn barnestoler, vogner, akebrett og kjelker. Alle som har vært gjennom den fasen, vet for en luksus det er å ha seriøst mye plass.

Komforten på langtur er strålende. Da flyter bilen avgårde, og er tung og stabil på veien. Støydempingen er også god, det er ekstra viktig når motorlyden er borte.

Over fartsdumper og skarpe ujevnheter, merkes varebilrøttene. Alle de ekstra batterikiloene i bunnen av bilen bidrar også til at den umiddelbart føles litt mer stumpete her, enn V-Klasse med fossilmotor. Det er smart å tilpasse kjørestilen, ellers kan det bli endel hopp-og-sprett inne i bilen.

Hva så med rekkevidden? Etter noen dager med snill småkjøring, lyser "428 km" mot oss i displayet, når batteripakken er fulladet. For godt til å være sant? Ja, det skal det vise seg å være.

428 kilometer er langt over offisiell rekkevidde. Det er også litt for godt til å være sant...

På ganske normal langkjøring på landevei og motorvei i temperaturer rundt null grader, ender vi et sted mellom 200 og 250 kilometer. Ingen elbiler trives spesielt godt i 110-soner på motorveien. Det gjør heller ikke EQV, her er det mye bil som skal presse seg gjennom luften.

Strømforbruket blir også formidabelt når vi svinger av E6 på Ringebu og tar den bratte veien opp til Venabygdsfjellet. Vi har gjort det med endel elbiler etter hvert, ingen av dem har brukt så mye strøm som dette på etappen. Resultatet er at vi ruller inn foran hytta med noen få kilometer rekkevidde igjen. For å omskrive en fjellvettregel: Lad i tide!

Mercedes C-klasse: – Er jeg dum som ikke vil ha denne?

Når V-Klasse har blitt til EQV har den også med seg en solid avgiftsrabatt.

Hva koster den?

Sist vi kjørte V-Klasse var det med 2-liters dieselmotor under panseret. Den bilen hadde prislapp på (hold deg fast!) 1.329.945 kroner. Stor og tung bil med mye utslipp: Da blir det slik.

Kontrasten er enorm til EQV. Her er det ingen avgifter, heller ikke moms. Dermed starter bilen på 749.900 kroner, det er inkludert frakt, leveringsomkostninger og vinterhjul. Inkludert er også en utstyrspakke kalt Charge, som inneholder det meste av utstyret de fleste kunder normalt velger.

Det er bare å sende en stor takk til norske politikere og deres elbil-gavepakke. Planen var naturligvis ikke å sponse biler som dette, men bordet fanger (igjen). Debatten rundt innstramminger for de største og dyreste elbilene har gått en stund. Men i denne sammenhengen er nok ikke EQV like provoserende for mange som biler som Porsche Taycan og Tesla Model X, for å nevne noen.

"Rimeligste" V-Klasse for du forresten nå for 950.700 kroner. Da med 2-liters dieselmotor på 163 hestekrefter. Vi snakker altså voksne 200.000 kroner mer enn for den elektriske utgaven.

Slik vil Mercedes overgå konkurrentene – igjen

EQV har ikke mange reelle konkurrenter, her er det fortsatt store åpninger i elbilutvalget.

Hvem er konkurrentene?

Tesla Model X er nærliggende å tenke på. Her får du sju seter, men ikke like mye bagasjeplass. Til gjengjeld har Model X 4x4 og betydelig lengre rekkevidde.

Lenger fra Tesla kommer du nesten ikke, skrev vi da vi første gang testet Nissan e-NV200. Også den opprinnelig varebil. God plass og mange seter, men også en svært primitiv og enkel bil sammenlignet med Mercedesen.

Kinesiske Maxus har akkurat meldt seg på i konkurransen. Også de med varebil, ombygget til sjuseters personbil. Svært gunstig startpris på 399.000 kroner er det som trekker mest opp her.

For de som ikke MÅ ha all plassen, kan nok Mercedes EQC være noe å tenke på. Men da er vi også over i en annen bilklasse.

Dette kjøper Broom-leserne hvis de vinner i Lotto

Setene kan felles ned og bli til rommelige bord.

Vil naboen bli imponert?

Det er dessverre ikke til å komme fra at første kommentar kan være "Jasså, du har kjøpt deg varebil?". Da gjelder det å trykke kjapt på fjernkontrollen og åpne de elektriske skyvdørene!Innvendig er dette alt annet enn varebil.

Det er nesten litt overraskende at Mercedes ikke har gjort flere designendringer for å understreke at den har blitt elbil. Men her snakker vi nisjemodell og neppe veldig stort behov for slike ting.

Hva mener eierne?

Vi har fire vurderinger fra eierne av Mercedes V-Klasse på "Eierne mener" her på Broom. Her kan du lese hva de mener om bilene sine:

Det merkes at dette ikke er helt siste skrik av Mercedes-interiør, men kvaliteten er god.

Hva mener Broom?

Egentlig er det litt overraskende at Mercedes tar seg bryet med å bygge om V-Klasse til elbil såpass langt ute i livsløpet. Men her i Norge er det naturligvis bare å glede seg over det!

Her får du diger bil med mange seter, mye bagasjeplass og en god luksusdose, til ikke veldig mye mer enn du må betale for en Ford Galaxy. Så mye har elbilfordelene å si for prisen på en bil.

Skulle vi ønske oss at noe var annerledes, hadde det vært perfekt med 4x4. Også litt mer rekkevidde. Har du lang vei til hytta, kan dette bli snaut, særlig på kalde vinterdager.

Men bortsett fra det: Her er det bare å lesse inn folk og bagasje, i tillegg har du en bil som er svært komfortabel, særlig på langkjøring. Og du vil ha vesentlig lavere driftsutgifter, enn om du valger den dyrere fossilutgaven av V-Klasse.

Vanlig Mercedes? Nei, denne er håndlaget

Visste du at:

– "Den første fullelektriske premium-flerbruksbilen" kaller Mercedes selv EQV.

– EQV har et offisielt strømforbruk på 26,3-26,4 kWt/100 km. Det er ikke overraskende høyt til elbil å være.

– Dette er tredje generasjon V-Klasse. Underveis har den også hett Viano, men det navnet gikk Mercedes etter en stund bort fra.

Visste du dette? Nå skal V-klasse også bli elektrisk

Ikke verdens dypeste bagasjerom, men det tar det igjen for i bredde og høyde!

MERCEDES EQV Modell: 300 A2 Motor: Elektrisk Effekt: 204 hk/362 NM 0-100 km/t: 12,1 sekunder Batteripakke: 100 kWt Rekkevidde: 357 km (WLTP) Forbruk: 26,3-26,4 kWt/100 km Maks lading: 110 kW Lengde/Bredde/Høyde: 5,14, 1,92, 1,90 meter Vekt: 2.635 kilo Pris fra: 749.900 kroner

Video: Her er en annen stor bil som blir elektrisk