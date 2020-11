Disse politikerne vil «Songar frå nyheitene» lage remix av

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kledd i kostyme for å skjule sin identitet stiller mannen bak «Songar frå nyheitene» opp i et videointervju.

Den anonyme brukeren har de siste årene bemerket seg på Youtube hvor han legger ut remixer basert på aktuelle hendelser i nyhetsbildet.

I år har sangene hans stort sett vært koronarelaterte. Da Erna Solberg i mars glemte seg, og holdt på å håndhilse under en pressekonferanse, fanget den anonyme mannen det umiddelbart opp. Hendelsen ble til sangen «Ooops (app, app, app, app)», som er sett nesten 1,2 millioner ganger på Youtube.

Nylig publiserte han sangen «Pandemi», basert på en video Kari Jaquesson la ut på Instagram. Sangen ble en megahit, og florerte raskt på diverse sosiale medier.

Øverst i saken kan du se intervjuet God kveld Norge gjorde med mannen bak «Songar frå nyheitene».

Vil være anonym

Da God kveld Norge snakker med han i et videointervju, har mannen kledd seg ut slik at ingen skal kjenne han igjen.

– Jeg er litt motstander av den voldsomme kjendisdyrkingen. Jeg tenker at det er mye bedre om produktet og det man holder på med kommer i fokus, sier han.

Han forteller at grunnen til at han stiller opp i et intervju, er for å få mer oppmerksomhet rundt musikken sin.

– Også liker jeg jo å preike shit da. Derfor velger jeg å stille opp, ler han.

– Må være komisk

Programleder i God kveld Norge-studio Niklas Baarli, spør hvor mannen henter inspirasjonen sin fra og hvordan han velger ut hva som blir til en låt.

– Det er vanskelig å forklare. Det bare kommer. Du ser noe også vet du med en gang at «der er sangen, den skal jeg lage».

Han forteller at det ikke er en liste med kriterier som skal oppfylles for at noe blir en sang, men at hvis han skal trekke ut noe så er det at det må være litt komisk.

– Det må være noe med litt brådd eller som er litt sjokkerende.

Videre forteller han at drømmepersonen å lage en remix på, er en som det er helt usannsynlig at ville blitt popartist.

– Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik er jo kanskje noen av de trauseste personlighetene i norsk offentlighet. Kanskje jeg skulle fått de til å svinge seg litt. Det hadde vært morsomt, sier mannen.