Endelig går drømmen i oppfyllelse: – Jeg er supertakknemlig

Ti år er gått siden Emily Stang Sando (31) debuterte for det norske landslaget. Likevel står hun kun med 26 kamper med flagget på brystet.

Siden flere av verdens beste keepere i nyere tid har hatt norsk pass, har mulighetene vært få for Sando. Frem til nå.

– En lang vei

Norge har hatt en aldri så liten keeperkrise på vei inn mot EM, som starter i Danmark neste uke. Skader, graviditet og koronaisolasjon har gjort keeperstallen tynn. Dermed får Sando en viktig rolle i jakten på norsk EM-gull. En mulighet hun har ventet lenge på.

– Jeg gleder meg utrolig mye til å få være med og bidra enda mer. Det er noe jeg virkelig ser frem til. Det har vært en lang vei. Når jeg endelig muligheten. Jeg er supertakknemlig over å få lov til å være med, sier Sando under et pressetreff fra hotellet i Kolding.

Den norske landslagstroppen landet i Danmark mandag og gikk umiddelbart gjennom koronatester. Spillerne ble så isolert på sine respektive hotellrom og fikk ikke slippe ut før det var bekreftet at alle hadde avlagt negative prøvesvar. Det kom tirsdag formiddag.

Nå fortsetter oppladningen til onsdagens treningskamp mot Danmark. Der blir Sando og Rikke Granlund Norges keepere.

– Emily har vært en stayer i topphåndballen. Det har gått opp og ned. Hun har vært en god målvakt hele veien, men hatt tøff konkurranse. Det har ikke vært lett å slå seg inn i målvaktsteamet i årtier. Det sier noe om nivået. Samtidig har Emily hatt en god sesong – særlig den siste måneden har hun vært stabil. Jeg føler at hun har fått et lite gjennombrudd, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Han har måttet finne seg i at førstemålvakt Silje Solberg fremdeles sitter i karantene hjemme i Ungarn etter en positiv koronatest tidligere i november. Hun skal testes igjen tirsdag før hun får klarsignal til videre undersøkelser og eventuell avreise til Danmark.

Solberg er på plass tidligst til helgen om alt går som det skal. Sjansen er likevel stor for at de første kampene i EM kommer for tidlig for Solberg, som må starte treningen igjen etter koronasykdommen.

Tålmodighet har betalt seg

Frem til da er det Sando som må bære Norges stolte keepertradisjoner videre. Hun står med ett EM-gull fra 2014 på CV-en da hun kom inn i troppen som reserve for en skadet Kari Aalvik Grimsbø.

– Det har vært en tøff vei frem til nå, men det er fordi vi har hatt så mange dyktige målvakter. Jeg vet jobben jeg har lagt ned har vært målbevisst og målrettet mot å få bidra i et mesterskap. Jeg er overlykkelig over å få muligheten, sier Sando på spørsmål fra NTB.

Overfor TV 2 er hun rask med å svare på hvordan hun vil beskrive de siste ti årene i skyggen av keeperstjerner som Katrine Lunde og Silje Solberg.

– Et veldig beskrivende ord er tålmodighet. Jeg har vært veldig tålmodig. Jeg har vært veldig målbevisst, og hele tiden sagt at om jeg får noe personlig ut av å bidra og har de på landslaget rundt meg, så er motivasjonen høy for å kjempe, sier Sando, som er offensiv før hennes store mulighet på landslaget.

– Nå skal jeg nyte det. Jeg skal ta plassen som er tildelt meg og kjempe alt jeg kan.

Sando drar frem stabilitet i hverdagen på klubblaget SG BBM Bietigheim som en av faktorene til at hun har levert såpass bra den siste tiden. Samtidig har hun dratt med seg mye erfaring fra oppholdet i Buducnost i Montenegro forrige sesong.

Selv ble hun sittende noen dager i karantene etter en kamp i Champions League.

– Heldigvis har ikke jeg sittet så lenge i karantene. Fra onsdag til lørdag. Jeg har holdt meg i gang, sier Solberg.

– Jeg har sett mye video og holdt hodet i gang. Følelsen med ball tar lenger tid noen ganger, men du kan gjøre mye jobb hjemme mentalt.

Norge skal spille to treningskamper mot Danmark onsdag og torsdag før EM starter mot Polen 4. desember.