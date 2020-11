Ingen tegn til vinter helt ennå – her blir det vått

Den milde temperaturen vi opplever ser ikke ut til å gi slipp helt ennå, og meteorologen innrømmer at det er spesielt at det er såpass mildt i slutten av november.

I lavlandet har vi hatt perioder med noe snøfall, men på grunn av milde temperaturer har dette forsvunnet like kjapt som det har kommet.

Meteorolog Olav Krogsæter i Storm Geo forteller at han ikke ser umiddelbare tegn til at det vil bli skikkelig kulde helt ennå.

– Men i indre Troms og på Finnmarksvidda var det nesten 15 minusgrader i natt. Men det kunne vært minus 30 på denne årstiden, sier han og fortsetter:

– Det er mildt nå, særlig i Sør-Norge hvor det ligger på rundt ti grader stort sett.

Her blir det vått

Et lavtrykk sør i Norskehavet svekkes og beveger seg østover i løpet av dagen i dag, og vil sent i kveld ha kommet seg helt til Bottenvika. Tilhørende front gir mye nedbør i vest først på dagen i morgen, før det går over til bygevær om ettermiddagen.

Bor du i Trøndelag eller på Vestlandet, har meteorologen dårlige nyheter til deg.

Krogsæter forteller at disse områdene vil oppleve mye regn, spesielt onsdag. Det vil komme fra ettermiddagen, og vil utvikle seg til en bygepreget nedbør.

– Prognosene viser at det kommer opp mot 50 millimeter med nedbør på Vestlandet i morgen, og kun små mengder i indre Sør-Trøndelag.

Han presiserer at regnbygen på Vestlandet kommer i morgen, og at det i hele Sør-Norge vil bedre seg inn mot helgen.

Langs kysten på Vestlandet og opp mot Midt-Norge vil vinden ifølge prognosene komme opp i liten kuling.

Mildt i Sør-Norge

I Sør-Norge vil ikke temperaturene bikke under ti grader, mens nord på Østlandet vil temperaturene ligge på mellom 2 og 5 grader, opplyser Krogsæter.

Østafjells er det ifølge Krogsæter prognoser som tilsier at det kan bli litt regn lengst vest i Agder, og litt sludd inn mot fjelltraktene i vest i starten av uken. Det samme gjelder for nordområdene i Innlandet.

– Ellers blir det opphold, sier han.

Her kan det bli sol

Det blir tidlig mørkt om dagen, og mye dårlig vær i det siste har gjort at mange av oss har savnet et glimt av sola.

Ifølge Krogsæter er sjansen størst for at at det kan dukke opp solgløtt rundt Oslofjorden de neste dagene.

– Men det blir kaldere på Østlandet. Hele Østlandet kan få nattefrost til helga, kanskje med unntak ytterst på kysten, sier han og legger til:

– Men frost i slutten av november er mer normalt enn ikke-frost.

Nord-Norge

På torsdag vil en kortvarig høytrykksrygg fra vest passere hele landet med rolig vær, men allerede natt til fredag vil et kraftig lavtrykk i Grønlandshavet føre til vindøkning i Midt-Norge og Nord-Norge.

På fredag kommer en tilhørende front innover Nord-Norge.

Også i Nord-Norge vil det bli stort sett oppholdsvær, men enkelte regn- eller snøbyger må påberegnes.

– Mot helgen ventes sørvestlig kuling i hele landsdelen med litt regn i de ytre strøkene. De indre strøkene og hele Øst-Finnmark får lite eller ingen nedbør, og det blir mildere, sier Krogsæter.

Får det beste været

I Salten blir det lite eller ingen nedbør, men det ventes enkelte regnbyger i Lofoten og på Helgeland. Nedbøren kommer inn som snø over 200 - 300 meter i ytre strøk, og temperaturene ligger stabilt på mellom 3 og 5 grader denne uken.

På spørsmål om hvem som får det beste være denne uken er Krogsæter tydelig. Han forteller at folk i indre Troms og Finnmark og på Østlandet som får det beste været, og forklarer det med lite eller ingen nedbør.

I Longyearbyen legger det seg litt snø på morgenen med nordlig frisk bris.

– Fra formiddagen blir det opphold, men fremdeles frisk bris fra nord. Det blir gradvis kaldere utover dagen, så til kvelden vil det nok være under ti minusgrader, sier han.

– Kanskje noen kan starte snøkanonene snart

Temperaturene vil synke litt inn mot helgen. Det kan være godt nytt for alpinbakkene som mange ønsker at skal åpne snart.

– Snøkanonene står nok klare tenker jeg, men det blir litt kaldere på Østlandet, så kanskje produksjonen kan starte noen steder da, sier han.