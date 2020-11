Nytt smittetilfelle i Kongsvinger

Kongsvinger er allerede i karantene etter at en spiller søndag kveld fikk positivt prøvesvar på en koronatest.

Nå har det dukket opp nok et smittetilfelle i klubben, etter det TV 2 kjenner til.

– Jeg har ingen kommentarer til denne saken. Det kommer en melding etter hvert, sier klubblege Åge Henning Andersen når TV 2 ringer.

Samme lege tok i går selvkritikk etter at den første koronasmittede spilleren ikke ble testet før på lørdag, etter å ha kjent på lette forkjølelsessymptomer allerede tidlig i uka.

Den lørdagen spilte Kongsvinger kamp mot Stjørdals/Blink, som de vant 3-2 etter en scoring på overtid.

Kampen ville aldri vært spilt om klubben hadde koronatestet spilleren umiddelbart.

– Hva skjedde etter at spilleren meldte fra om symptomer?

– Han ble holdt hjemme hele uka, og hadde ingen kontakt med noen andre spillere eller støtteapparat, sa Andersen til TV 2 i går.

Det skal derimot være tilfelle med spiller nummer to som har testet positivt. Han var på banen i kampen mot Stjørdals/Blink, som betyr at også motstanderlaget må ut i karantene.

Stjørdals-Blink skal etter planen møte Strømmen onsdag kl. 13. Denne kampen må nå utsettes.

- Vi er informert. Nå blir det nye ti dager i karantene, og det er ekstremt uheldig når vi allerede har vært ute i ti dagers karantene etter påvist smitte i Grorud. Det er i innspurten av sesongen, og to så lange perioder uten trening er absolutt ikke noe konkurransefortrinn når dette skal avgjøres. Det er ekstremt uheldig for vår del. Når det er sagt ønsker jeg ikke å være for streng mot Kongsvinger, sier Roar Vikvang, trener i Stjørdals-Blink.

– Jeg tror ingenting er gjort med vond vilje. Jeg fikk en telefon fra Espen Nystuen i Kongsvinger, som var oppriktig lei seg. Hele fotballsesongen har norsk fotball balansert på en knivsegg, og vi har levd etter strenge smittevernprotokoller. Vi har gjort så godt vi har kunnet. Og vi greide å holde oss friske veldig lenge, men så har vi fått det nå i stort monn etter smitteoppblomstringen i samfunnet for øvrig. Obos-lagene er mer utsatt fordi det er et mer semiprofesjonelt miljø, sier Vikvang.

Laget hans befinner seg kun ett poeng over kvalikplassen, når tre kamper gjenstår.

– Dette utfordrer fair play, faktisk, det må jeg si. Etter forrige karantene fikk vi lov til å gjenoppta trening på en onsdag, så hadde vi første kamp mot Øygarden søndag, deretter Sandnes/Ulf onsdag, og så Kongsvinger lørdag. Tre kamper på seks dager.

– Nå får vi ti nye dager i karantene, og så har vi tre kamper igjen. De kommer tight, for at vi skal bli ferdig med serien før jul. Jeg kjenner på at dette setter oss i en vanskelig situasjon sportslig. Det er trist for oss, det er trist for KIL og det er trist for norsk fotball.

Kongsvingers lege avviste overfor TV 2 i går at de bevisst spekulerte i å vente med koronatest av spilleren med forkjølelsessymptomer, så laget skulle slippe unna med noen få dagers karantene.

– Det kan jeg avkrefte 100 prosent, sa Andersen.

– Vil du si at dere har gjort tingene etter boka her?

– Med fasit i hånd kunne jeg ønske at jeg valgte å teste spilleren tidligere.

– Tar dere lærdom av denne saken til senere?

– Det kan du si. Vi får ta en diskusjon på dette internt, svarte KIL-legen.