Portforbud og fem koronatester for Klæbo og Co. i sesongåpningen

Verdenscupåpning i Ruka betyr hele fem koronatester for Johannes Høsflot Klæbo. Langrennssjefen innfører selvpålagt portforbud for den norske troppen i Finland.

– Verdenscup på ski er blitt en krevende øvelse, sier langrennssjef Espen Bjervig til TV 2 før verdenscupen starter fredag.

Smittevern og testing er nøkkelord.

– Ja, løpere og støtteapparat ble testet i Norge søndag kveld eller mandag morgen. For å komme inn i Finland må du ha en negativ test som ikke er eldre enn 72 timer. Når vi kommer til Finland onsdag formiddag, blir vi en del av FIS-regimet, så da blir det ny test ved ankomst Ruka, forklarer Bjervig.

Fem tester på 12 dager

Er denne testen i Ruka også negativ kan løperne få gå renn. Men testingen stopper ikke der for Klæbo og de andre i forbindelse med verdenscupåpningen. Det blir flere «besøk» i nesebor og hals:

Finland er rigget for koronatesting. Foto: Ernst A. Lersveen.

– Konsekvensen av verdenscupstart i Ruka kan slik jeg forstår innebære fem koronatester på tolv dager?

– Ja, litt forenklet forklart: Når vi kommer hjem fra Finland, kan vi velge mellom ikke å teste oss i det hele tatt, og da har du 10 dagers karantene. Eller kan vi teste oss ved ankomst i Norge og så teste oss hver tredje dag. Da har vi, løperne i dette tilfellet, lov til å utføre jobben vår - hvis arbeidsgiver godkjenner opplegget. Det er en hjemmel i smittevernloven som gir åpning for dette.

Bjervig legger til at Finland er spesielt fordi det er et av få steder som er gult. Neste verdenscuprenn er i Davos og Sveits er ifølge Bjervig blodrødt. Etter løpene der er rett i karantene og ikke omgås folk.

Det koster

Og denne testingen koster. Bare i Finland må langrennssjefen betale 1200-1300 kroner per test. Troppen til Ruka består av cirka 40 personer.

– Har langrennssjefen regnet på hva dette koster?

– Nei, det har jeg ikke tatt sjansen på. Men vi har bestemt oss for at vi ikke skal belaste det offentlige helsevesen mer enn nødvendig, så vi har et samarbeid med Volvat. Vi snakker om en betydelig merkostnad, men vi må jo se på dette som en kostnad til inntekts ervervelse. Går vi ikke skirenn, så blir det også dårlig med inntekter for både løpere og Norges Skiforbund, påpeker Bjervig.

Selvpålagt portforbud

– Det gikk bra med den nasjonale langrennsåpningen. Nå samles mange ulike nasjoner, hvilke refleksjoner gjør du deg før Ruka?

– Jeg vet ikke om bekymret er det rette ordet, men jeg er veldig spent. Vi i den norske troppen kommer iallfall til å kjøre et strengt internt regime.

– Hva betyr det?

– Det blir et slags selvpålagt portforbud. Løpere, ledere og smørere får kun forlate leilighetene sine når de skal trene, gå renn, teste og smøre ski. I fritiden skal alle være i leilighetene sine. Ingen får besøke noen som bor i en annen leilighet. Det er forbudt å gå i butikken. Det er kun legen, Øystein Andersen, og jeg som er «autorisert» til å handle. Litt av det samme gjør vi med smøre-traileren. Den er kun for smørere, ingen andre enn smørere har adgang der. Vi isolerer oss så godt det lar seg gjøre, sukker langrennssjef Bjervig.