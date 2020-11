Ankesaken i gang: Full splid om Dagsland-krasj

På kvelden tirsdag 16. januar 2018 ble artist Sigvart Dagsland (57) alvorlig skadd i en bilulykke på riksvei 3 ved Kolomoen ved Stange i Innlandet.

Dagsland var på vei fra en konsert på Rena da han og bandkollegene Torjus Vierli og Helge Leirvik frontkolliderte med en annen bil. Vierli og Leirvik ble også alvorlig skadd.

– Jeg var den som kjørte bilen, og ble sittende i 45 minutter før jeg ble skåret løs. Jeg ble påført en rekke store bruddskader, hvor det alvorligste nok var den venstre ankelen som ble knust, skrev Dagsland på Facebook en måned etter ulykken.

Sigvart Dagsland under Idrettsgalla 2020 i CC Amfi på Hamar 4. januar. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ankesak

Det var en yrkessjåfør i midten av 30-årene som satt i den andre bilen. Snart tre år etter ulykken sitter mannen i rullestol.

– Han har hatt det svært tøft, og har ikke vært i arbeid siden ulykken, sier mannens forsvarer Arve Opdahl til TV 2.

Yrkessjåføren ble i mars dømt til 45 dagers betinget fengsel, etter at retten fant det bevist at det var hans bil som kom over i motgående kjørefelt.

Han anket dommen, og tirsdag begynte behandlingen av ankesaken i Eidsivating lagmannsrett. Saken varer frem til torsdag.

Sigvard Dagsland og bandmedlemmene kjørte i den svarte bilen. Foto: Lars B. Nyland

Hvem kjørte over i motsatt kjørefelt?

I retten tirsdag var det full splid om hendelsesforløpet på ulykkeskvelden. Konflikten handler særlig om hvem av partene som kjørte over i motsatt kjørefelt.

Mens yrkessjåføren mener Dagsland kjørte over i hans kjørefelt og var skyld i ulykken, sier Dagsland at det var tiltalte som kjørte over i hans kjørefelt.

– Min klient mener den andre bilen har kommet over i hans kjørefelt. Han har kjørt lastebiler i svært mange år, og er beskrevet som en veldig habil sjåfør. Han har neppe kjørt for fort eller uaktsomt, sier forsvarer Opdahl.

Helge Leirvik og Torjus Vierli fikk spørsmål om hva de synes om at tiltalte gir Dagsland skylden for ulykken.

– Det er helt feil. Vi kom ikke over i feil kjørefelt, svarte Leirvik.

– Det er jeg 100 prosent sikker på at ikke skjedde. Jeg husker kjøreturen veldig godt, svarte Vierli.

Fjernlys

I tillegg til krangel om hvem som kjørte over i motsatt kjørefelt, ble det i retten tirsdag stilt mange spørsmål om forhold som hastighet og lys.

– Jeg så lys som blafret. De kom rett mot oss, så smalt det. Jeg forstod at dette kom til å gå galt, fortalte Vierli.

Den tiltalte, som i flere medier har stått frem med sin versjon av ulykken, har fortalt at han ble blendet av at Dagsland kjørte med fjernlys.

– Min klient sier han ble blendet av fjernlysene på motkommende bil, før bilen kom over i hans kjørefelt. De mener at de ikke kjørte med fjernlys, men ingen husker nøyaktig, sier Opdahl.

TV 2 har ikke lyktes i å komme i kontakt med politiadvokat Julie Dalsveen, som er aktor i saken.

Nødetatene arbeider på stedet etter ulykken. Foto: Lars B. Nyland

Ønsker frifinnelse

Det ble også stilt flere spørsmål om siktforhold og hvor glatt det var på stedet.

– Det var snøvær og vinterføre. Det var glatt, men ikke fryktelig glatt. Bilen hadde god bremseeffekt, men sikten varierte veldig, forklarte Vierli.

Et vitne som kom til stedet har fortalt at han skled da han gikk ut av bilen.

– Dette har betydning for forutsigbarheten og hva man kan kreve av en bilist til enhver tid. Dersom en av sjåførene har gjort en feil som har ført til ulykken, og det for eksempel har vært overraskende glatt, har det betydning, sier Opdahl.

Forsvareren sier retten skal frifinne hans klient dersom de ikke kan svare sikkert på spørsmålet om hvem som kjørte over i motsatt kjørefelt.

Tiltaltes forsvarer, advokat Arve Opdahl. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Tingretten valgte bare å si at min klient kjørte uaktsomt, uten å konkretisere hva uaktsomheten bestod i. Vi mener en riktig vurdering av totalbildet må medføre at det er rimelig tvil om det foreligger straffbart forhold, og at retten dermed må komme til frifinnelse, sier Opdahl.

Bil stakk fra stedet

Et vitne som kom til stedet etter ulykken fortalte at han så en bil som passerte ulykkesstedet uten å stoppe. Vitnet mente bilen så ut som en svart stasjonsvogn, muligens en BMW 5-serie.

– Jeg er sikker på at det var en som kjørte gjennom «haugen» av biler i veien. Han kjørte rett gjennom ulykkesstedet, sa vitnet.

Det er ingen indikasjoner på at denne bilen hadde noe med selve ulykken å gjøre, men politiet vil åpenbart høre hva sjåføren har å fortelle.

Vitnet beskrev forholdene på stedet som mørkt og glatt, samt litt tåkete.

– Jeg skal ikke si det var stålis, men det var veldig glatt noen steder.

Onsdag skal sakkyndige fra politiet, Statens vegvesen og NTNU uttale seg om tekniske bevis og betydningen av hvordan bilene stod plassert etter ulykken.