Madrid-legende med Ødegaard-forhåpninger: – Han er den spilleren Zidane foretrekker

Fernando Morientes spilte åtte sesonger i Real Madrid og vant tre Champions League-titler med Los Blancos.

Han vet hva det vil si å lykkes i den hvite trøyen, og hvor krevende det er for å spille for et lag som er på et så høyt nivå.

I et eksklusivt intervju med TV 2 snakker Morientes nå om Real Madrid, Martin Ødegaards rolle – og ryktene rundt Erling Braut Haaland.

I videovinduet øverst tar TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt for seg Ødegaards positive kamp i La Liga i helgen!

Ødegaard var tilbake i startoppstillingen for gigantklubben i helgens oppgjør mot Villarreal, og nå 44 år gamle Morientes er klar på at forventningene er store om nordmannen holder seg skadefri fremover.

– Han kom tilbake fra en skade, og jeg forventet ikke så mye av ham heller. Han viste mange detaljer av god kvalitet, men det er klart at vi alle forventer mer i fremtiden. Jeg venter på den utgaven man så av Ødegaard i Real Sociedad. Det er den spilleren som fikk oss alle til å bli forelsket.

– Hva tror du han kan tilføre Real Madrid?

– Han kan bidra med mye bak spissen. Det som skjer i Real Madrid er at de mangler ideer i den siste tredelen av spillet, og derfor har de savner en Isco som fremstår som den beste utgaven av seg selv. Ødegaard viste i Real Sociedad at han kan være den spilleren, sier Morientes.

– Han er den spilleren Zidane foretrekker i den posisjonen

Den tidligere stjernespilleren Morientes spilte for Real Madrid fra 1997 til 2005, med unntak av en sesongs utlån som endte i Champions League-finale med Monaco, og vant blant annet La Liga to ganger og nevnte Champions League tre ganger med Los Blancos. Nå har han enorme forventninger til hva en norsk unggutt med navn Martin kan utgjøre for gamleklubben i årene som kommer.

– I Real Sociedad så man at han var veldig god til å utnytte rom, og han hadde gode bevegelser mellom midtbanen og forsvaret til motstanderne. Han har veldig god ballbehandling, han er flink til å slå den siste avgjørende pasningen, han har bra skuddfot og har også mål i seg. Til sjuende og sist må han finne tilbake til den formen han viste der. En venn av meg i støtteapparatet til Real Sociedad fortalte alltid at tallene indikerte at han var en av de spillerne som løp mest i kampene. Han er en spiller som hjelper til defensivt, og er god begge veier, noe som er veldig viktig.

– Hva forventer du av Ødegaard i fremtiden?

– I løpet av sesongen må han bli en spiller som kan utrette en forskjell. Han spiller i en posisjon i Real Madrid der de mangler den rette typen. Sesongen han hadde i Real Sociedad viser at han kan være den ideelle spilleren i den posisjonen. Isco har ennå ikke klart å finne sin beste form igjen. Ødegaard har vært uheldig med skadene sine, for jeg tror han er den spilleren Zidane foretrekker i den posisjonen. Han må levere den neste tiden, og vi må se den beste utgaven av Ødegaard igjen, sier Morientes.

Spilte selv med stjernene - vet hva som kreves i rollen

Selv spilte Morientes sammen med store stjerner som Raul, Luis Figo, Ronaldo, David Beckham, Guti og Zidane selv i løpet av sin tid i hovedstadsklubben. Han vet derfor bedre enn de fleste hva som kreves om en skal lykkes i en av de offensive midtbanerollene hos en av verdens aller beste og mest suksessrike klubber.

– Han spiller i en veldig avgjørende posisjon i Real Madrid. En posisjon som alltid har vært okkupert av mange store spillere. Real Madrid venter ikke på noen, og hvis en spiller ikke leverer det de forventer på ett til to år, så vil de benytte seg av markedet til å finne en bedre spiller, sier 44-åringen.

PROFILER: Morientes (til venstre) og Raul feirer Champions League-triumf etter 3-0 i finalen mot Valencia i 2000. Foto: Remy De La Mauviniere/AP Photo

Onsdag kveld kan Ødegaard få sin Champions League-debut, drøyt seks år etter at han som 15-åring for Strømsgodset fikk sine første minutter i kvalik i samme turnering. Det gjør han i så fall i en viktig kamp, der Madrid-laget drar til et Inter som har havnet bakpå i Champions League-gruppen denne høsten. Morientes er spent på å se hvilken utgave av Real Madrid-laget man får sett i kampen på San Siro.

– Laget har variert i prestasjonene, og det har gått opp og ned. Denne sesongen har prestasjonene i noen av kampene vært bedre enn de andre. De mangler stabilitet i resultatene, og det er akkurat det som har skjedd i Champions League også. Etter problemene Real Madrid har hatt til nå i gruppespillet, så er dette en kamp om eksistensen videre i turneringen. Det er den viktigste kampen i gruppespillet, sier Morientes.

Mener Haaland vil være en god Real Madrid-signering

Og når man først har en gammel Real Madrid-angrepsstjerne i tale, er det selvsagt også på sin plass med et spørsmål om den andre norske unggutten som er på de fleste lepper for tiden, også i Spania.

– Mye har allerede vært skrevet om vidunderbarnet Erling Braut Haaland og at hans fremtid kan ligge i Real Madrid. Tror du han ville vært en god signering for Real Madrid?

– Selvsagt, det er ingen tvil om at han er en god spiss. Mange klubber foretrekker en falsk nier på topp, men en spiss som er så bra i boksen som han, bør alltid ha en plass i et lag som spiller på høyt nivå. Det er ikke bare mål han vil levere, men han er en spiss som vet hvordan han kan gjøre livet surt for forsvarsspillere. Han er veldig lang, men virker ikke klumsete i det hele tatt. Uansett, så vil det ta tid å tilpasse seg Real Madrid. I Dortmund får de mer rom, og kampene svinger veldig frem og tilbake. Han er veldig komfortabel i den fotballen, men i Real Madrid er det mange motstandere som spiller defensivt og legger seg bakpå. Der må han være den spissen som må søke mulighetene, sier Fernando Morientes.

Inter - Real Madrid på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo onsdag fra 20.30