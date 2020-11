Ber om at skianlegg i Europa stenger - slik svarer Nakstad

Italia oppfordrer EU til å stenge skibakkene for å hindre koronasmitte. Det er minimal smitterisiko forbundet med å stå på ski, dersom man følger reglene, sier Norges assisterende helsedirektør.

Skiferierende turister på afterski ble bildet på spredningen av koronaviruset i Europa i vår.

Snart kommer snøen - om den ikke allerede har kommet - til skianleggene rundt om i Europa.

Men disse anleggene ber Italias statsminister Giuseppe Conte innbyggerne holde seg unna når de tar ferie om ikke lenge.

Tirsdag går Conte ut og ber italienerne droppe skiferer i juleferien for å hindre mer spredning av koronaviruset.

Han mener det er umulig å tillate skiferie i juleferien og ber EU stenge skibakkene, skriver NTB, som siterer nyhetsbyrået DPA.

FRARÅDET: Italienerne blir bedt om å ikke besøke skianleggene i juleferien som følge av smittespredningen i landet. Her fra julia i 018 fra Bormio nordøst i de italienske alper, ikke langt fra Sveits. Foto: Miguel Medina / AFP / NTB

– Uakseptabel vits

Regionspresident Luca Zaia i Veneto, som ligger nordøst i landet, mener unionen må ta grep som også gjelder for resten av kontinentet.

– Du kan ikke forby skiferier i Sør-Tyrol (Italia) og tillate dem i de østerrikske delene. Det ville ha vært en uakseptabel vits, sier Zaia.

Italienske skiresorter tjener en tredel av sin totale inntekt i løpet av ett år i løpet av jul og nyttår, skriver Reuters.

Rådet kan dermed gå hardt utover økonomien til skiresortene.

– Conte må huske at økonomien som støtter hele fjellsamfunn, er i fare, sier presidenten for den italienske heisleverandørenes landsforening, Valeria Ghezzi, til Reuters.

IKKE I ÅR: I år kommer blir det nok ikke stappfullt på Skistua i Hemsedal. Her fra påsken i 2017. Foto: Erik Johansen / NTB

Conte sier at han har hatt samtaler med den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel om «en felles europeisk protokoll».

Italia er et av de landene som er hardest rammet av pandemien. De er det andre landet i Europa etter Storbritannia som har over 50.000 koronadødsfall.

Bil til skianlegget

Forrige vintersesong stengte norske skianlegg tidligere enn planlagt som følge av pandemien.

Det er denne sesongen ikke vurdert å stenge skianlegg i Norge som et nasjonalt smittebegrensende tiltak, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Han sier at mange av reiserestriksjonene i Europa er begrunnet i behovet for å redusere smitteoverføring mellom mennesker på tvers av regioner og land når disse møter hverandre på tog, busser, hoteller, utesteder og lignende.

– I Norge reiser de fleste med egen bil når de skal til alpinbakker, enten fra egen bolig eller egen hytte. Da er smitterisikoen minimal, så lenge formålet med reisen er skiaktivitet og ikke ansamlinger innendørs med andre mennesker enn dem man bor sammen med, skriver Nakstad i en e-post til TV 2.

– Hvor stor smitterisiko utgjør det å stå på ski i et skianlegg når man generelt ikke blir like lett smittet utendørs som innendørs?

I EGEN BIL: I Norge reiser folk til skianlegget med egen bil. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier reiserestriksjonene i Europa er begrunnet for å unngå kollektivreiser. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Dersom man holder god avstand i heiskøer, er det minimal smitterisiko forbundet med å stå på ski. Man må selvsagt også holde god avstand i eventuelle toalettkøer, på samme måte som ellers i samfunnet, sier han.

Kortere dag?

Ifølge Fri Flyt er det to skianlegg i Norge som allerede har åpnet. Skianlegget i Volda åpnet forrige helg, og onsdag starter skiheisen i Bjorli i Lesja kommune å gå.

Flere andre skianlegg åpner også om ikke veldig lenge.

Nakstad sier at det er kommuneoverlegene i alle alpinkommuner som må ta stilling til om hytter, varmestuer eller restauranter/barer i tilknytning til skianleggene skal være åpne.

– Det er klart at opphold i en varmestue medfører stor smitterisiko dersom det er trangt om plassen og en smitteførende person er tilstede. Kanskje vil salg av mat utendørs og en kortere dag i bakken være den beste løsningen, skriver Nakstad og fortsetter:

– Det er viktig at kommunelegen og alpinnæringen sammen finner gode løsninger som reduserer smitterisikoen til et minimum.

– Godt nok i alpinbakken

Nakstad sier videre at de fleste som står på ski, bruker buff eller lignende som begrenser spredningen av dråper dersom man hoster eller nyser, selv om det ikke er like bra som munnbind.

– Det bør likevel være godt nok så lenge man er i alpinbakken og holder god avstand til andre. Dersom man beveger seg innendørs må man imidlertid følge de samme reglene som ellers for avstand og eventuelt munnbind hvis det ikke er mulig å holde god avstand, skriver Nakstad og fortsetter:

– Vi har ikke gått ut med spesifikke råd om dette, da det ser ut som de eksisterende rådene er gode nok. De gjelder også for alle som planlegger en tur i alpinbakken.

Punktert afterski

Så fort det er nok snø i skianlegget i Hemsedal, om få dager, begynner skiheisene å gå.

Destinasjonssjef Andreas Smith-Erichsen i SkiStar Hemsedal sier at de har gjort flere grep i forkant av åpningen av vintersesongen for å sikre at smittevernreglene blir holdt.

ÅPNER SNART: Snart åpner Hemsedal Skisenter. Skal du ta heis med noen andre, må de være i samme kohort som deg. Destinasjonssjef Andreas Smith-Erichsen. Foto: SkiStar

Blant annet blir ikke afterskien slik man kjenner den.

– Det blir afterski på en helt annen måte, ingen dans og konserter blant annet. Alt blir innenfor smittevernrammene, sier Smith-Erichsen til TV 2.

Andre tiltak som de blant annet innfører, er en meter mellom alle skikjørerne i heiskøen, de som skal kjøre i samme heis, må være i samme kohort og at mest mulig er digitalt, blant annet heiskort og innsjekk.

– Blir det aktuelt å innføre et tak på antall personer som er i bakken samtidig?

– Vi har så stort anlegg at vi mener folk skal kunne klare å holde avstand innenfor det vi regner med å få av gjester. Hvis vi ser at det blir stor pågang, kan vi utvide åpningstidene, sier Smith-Erichsen.

Destinasjonssjefen sier at bransjen har laget en felles smittevernveileder som de har lagt fram for helsemyndighetene. De samme reglene vil dermed også gjelde for andre anlegg.