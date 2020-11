Sex Pistols-stjerne fikk flåttbitt på penis under ekorn-krangel

– Jeg så ned der i morges, på snoppen, og der er det et jævla flåttbitt på den! Og det var en annen på innsiden av foten min, sier Johnny Rotten (64) til Bang Showbiz.

PUNKROCKER: Johnny Rotten på musikkfestivalen Terres Neuvas i 2008. Foto: Fred Tanneau/AP

The Sex Pistols-legenden har kroppen full av kløende flåttbitt etter at han prøvde å kaste sine mange ekorn ut fra hjemmet sitt i Venice Beach i Los Angeles.

«Anarchy in the UK»-sangeren forteller Daily Star at ekornene vanligvis bor i hagen, men at det i helga ble anarki i både stua og underbuksa hans.

Med seg hadde ekornene nemlig flere flått, som blant annet borret seg fast i Rottens penis.

– Bittene, wow, gårsdagen var forferdelig på grunn av flåtten, sier sangeren.

Smører seg med Vaselin

Rotten, som egentlig heter John Lydon, har mange ekorn i hagen sin.

Han vil ikke gi dem skylden for uføret han har havnet i.

– Det eneste jeg kan gjøre – og jeg vil ikke skylde på de stakkars, små ekornene, er å smøre Vaselin på beina. Jeg bare håper at de ikke får feil forhåpninger, sier han.

Ingen ekorn-kos

Rotten er svært glad i ekorn, og skriver en god del om dem i sin nye bok «I Could Be Wrong, I Could Be Right».

– Jeg er fast bestemt på at mine ekornvenner skal være selvstendige, skjønner du. Det er ingen kos. Hvis de vil kose, så er det ok, men jeg vet det er for å få peanøtter og ikke fordi jeg er så skjønn, skriver han.

GAMMEL TRAVER: Johnny Rotten under en opptreden med bandet sitt Public Image Ltd på Glastonbury Music Festival i 2013. Foto: Jim Ross

Han forteller at han bruker store summer på å få levert hjem usaltede nøtter til ekornene sine.

– De elsker meg for maten jeg gir dem. Jeg bruker absolutt mye penger på disse små jævlene, sier han.

Legender etter ett album

The Sex Pistols tok verden med storm i 1975, og bestod av vokalist Johnny Rotten, gitarist Steve Jones (65), trommeslager Paul Cook (64) og bassist Glen Matlock (64).

Matlock ble senere erstattet med Sid Vicious, som døde av en overdose i 1979 da han var 22 år gammel.

BRAKSUKSESS: Sex Pistols under en kosert i Memphis i Tennessee i 1978. Foto: Charles Kelly/AP

Til tross for at The Sex Pistols kun var aktive i tre år og kun ga ut ett studioalbum, «Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols», regnes bandet som det definitive engelske punkrockbandet.

Mange ser på bandet som starten på punkbevegelsen i Storbritannia, og for at de skapte det første første generasjonsgapet innen rock and roll.