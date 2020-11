VIF møter Brøndby i 16-delsfinalen

ball, mens LSK Kvinner må på en lang bortetur til Hviterussland for å møte FC Minsk.

Det ble klart under Det europeiske fotballforbundets (Uefa) trekning tirsdag.

Vålerengas danske motstandere Brøndby har vært med i turneringen i 18 strake sesonger.

Kampene spilles 9. og 10. desember med returkamp 15. og 16. desember. LSK Kvinner var seedet i trekningen og har hjemmekamp til slutt.

Kanarifuglene må dermed på en lang reise til et land utenfor Schengen kun få dager etter at Toppserien er avsluttet 6. desember. Cupfinalen mot Vålerenga spilles 13. desember, kun få dager etter den første mesterligakampen og få dage før returkampen skal spilles.

– Kan bli trangt

Fungerende daglig leder i LSK Kvinner, May Gulbrandsen sier det tette kampoppsettet kan by på problemer, men at klubben har løpende dialog med Norges Fotballforbund (NFF).

– Vi må se om det må gjøres noen endringer i kampene vi skal spille her hjemme. Foreløpig forholder vi oss til kampene, men vi ser at det kan bli trangt og utfordrende med tanke på smittevernsituasjonen, sier Gulbrandsen til NTB.

Klubben har mottatt en oppdatert protokoll fra Uefa, men foreløpig er ikke alt klart rundt karantene og andre ting.

– Det er mye vi må sette oss inn i som vi har mottatt av dokumentasjon av Uefa. Vi satser på å få dette til. Det er bare å holde pusten og håpe at det holder helt inn og at vi unngår smitte. Det er fire snaue uker igjen, så er vi i mål, sier Gulbrandsen.

Trekningen

Vålerenga på sin side har hjemmekamp i midtuka før cupfinalen. Oslo-klubben er med i mesterligaen for første gang.

Finalen spilles i Göteborg i mai neste år.

Ada Hegerberg er tilbake i trening for Lyon, klubben som har vunnet turneringen sju ganger og fem år på rad. Den norske stjernespissen og lagvenninnene møter Juventus.

Caroline Graham Hansens Barcelona møter PSV Eindhoven fra Nederland.

Trekningen av 16-delsfinalene endte slik:

St. Pölten Frauen (Østerrike) - FC Zürich Frauen (Sveits)

Lanchkhuti (Østerrike) - Rosengård (Sverige)

Göteborg (Sverige) - Manchester City (England)

Sparta Praha (Tsjekkia) - Glasgow City (Skottland)

ZFK Spartak (Serbia) - Wolfsburg (Tyskland)

Fiorentina (Italia) - Slavia Praha (Tsjekkia)

Benfica (Portugal) - Chelsea (England)

Pomurje (Slovenia) - Fortuna Hjørring (Danmark)

WFC-2 Kharkiv (Ukraina) - Kazygurt (Kasakhstan)

Ajax (Nederland) - Bayern München (Tyskland)

Gornik Leczna (Polen) - Paris Saint-Germain (Frankrike)

Servette (Sveits) - Atlético Madrid (Spania)

(©NTB)