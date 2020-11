Stortinget har satt som mål om at samtlige nybiler som selges her i landet skal være nullutslippsbiler innen 2025.

Dit er det fortsatt en god vei å gå. I oktober utgjorde nullutslippsbilene 60,8 prosent av nybil-salget.

Så langt har regjeringen valgt å premiere de som kjøper ny elbil med kraftige avgiftskutt, fremfor å forby salg av nye biler med bensin- eller dieselmotor.

Men basert på utkastene til arbeidsprogram for perioden 2021-2025, er det to miljøpartier som ønsker å gå langt mer drastisk til verks.

Venstre ønsker å avslutte fossilt nybilsalg fra 2025, mens MDG ønsker å fase ut det fossile personbil-salget allerede fra 2023.

– Misforstått politikk

– Vi advarer mot et forbud mot å selge nye dieselbiler. Det er unødvendig og misforstått miljøpolitikk, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

NAF, her med Camilla Ryste i spissen, mener et forbud mot bensin- og dieselbiler ikke er veien å gå. Foto: NAF

NAF mener i stedet elbil-fordelene må få virke noen år til – og at det på ingen måte er nødvendig med et forbud mot bensin- og dieselbiler, slik MDG og Venstre ønsker.

– Den viktigste årsaken er at avgiftsfordelene på elbil virker. Momsfritaket får folk med, uten å bruke pisk. I 2020 er mer enn halvparten av alle nye biler elektriske. Vårt råd er å la avgiftsfordelene virke noen år til, så unngår man hele debatten om økte avgifter og forbud. Om politikerne lar dagens avgiftsfordeler virke, vil mer enn 90 prosent av nybilene være elektriske i 2025, ifølge beregninger fra Transportøkonomisk institutt (TØI), sier Ryste.

Vil bremse nybil-salget

NAF mener MDG og Venstres bilpolitikk vil føre til at nybilsalget bremses opp, noe som hverken er bra for trafikksikkerheten eller miljøet.

– Forbud mot bensin- og dieselbiler kan bli dårlig nytt for de som skal over på elbil om noen år. Bilavgifter har en lang og vond tradisjon hos norske politikere, og et forbud mot salg av tradisjonelle biler vil medføre et inntektsbortfall på 40 milliarder kroner for staten, forteller Ryste i NAF – og legger til:

– Derfor frykter vi at et forbud mot bensin- og dieselbiler vil åpne portene for massive kjøpsavgifter på elbilen. Resultatet for forbrukerne er at det blir langt dyrere å skaffe seg en ny og mer trafikksikker bil, sier Ryste.

Skoda Octavia er Norges 8. mest solgte bil så langt i år – selv om den kun er tilgjengelig med bensin- eller dieselmotor.

Vil innføre årsavgift på elbilene

Tidligere i høst ble det klart at regjeringen foreslår å innføre årsavgift på elbilene fra neste år. Denne skal være lik avgiften for motorsykler, og vil utgjøre 2.135 kroner i 2021.

Norsk elbilforening var raskt ute med å kritisere forslaget, og mener det er en overraskende avgift som norske elbilister ikke hadde regnet med.

– Når regjeringen først ønsker å fase inn denne avgiften for elbilister, burde de lagt seg på et mye lavere nivå før de gradvis øker den til maks 50 prosent av det bensin- og dieselbiler betaler, har leder i norsk elbilforening, Christina Bu, tidligere uttalt til Broom.

