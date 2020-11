Vil ha elsparkesykler i gatene hele vinteren – frykter ikke flere ulykker

Tall fra selskapet Voi viser at etterspørselen etter elsparkesykler er høy i november.

– Spesielt når folk vil unngå kollektivtrafikken og smittefaren der. Bare i forrige registrerte vi 80.000 turer i Oslo med Voi, sier daglig leder i Norge, Christina Moe Gjerde, til TV 2.

Nå som det går mot kaldere tider, med temperaturer som synker ned mot minusgradene, er det knyttet spenning til hvorvidt selskapene kommer til å opprettholde tilbudet om elsparkesykler gjennom vinteren.

Vintermånedene fører med seg mindre dagslys og mer krevende føre.

– Derfor setter vi inn ekstra tiltak for å opprettholde sikkerheten, sier Gjerde, og fortsetter:

– I fjor forventet vi en mye lengre vintersesong, men ble overrasket over det milde været.

Ser an forholdene

– Hvilke tiltak ser dere på?

– Skulle været være spesielt utfordrende, for eksempel ved et stort snøfall, er vi forberedt på å deaktivere elsparkesyklene og flytte de til eventuelt mindre sårbare områder. Vi holder oversikt over værmeldingen og konsulterer kommunen for å sikre at sikkerhetstiltakene er på plass så lenge de er nødvendige. Vi er også i dialog med Bymiljøetaten om snørydding for å kunne tilpasse den daglige utleien i henhold til deres drift, forklarer Gjerde.

Det siste året har det vært flere alvorlige ulykker knyttet til elsparkesyklene, og flere har mistet livet.

Voi-sjef Christina Moe Gjerde. Foto: Voi

Gjerde forteller at Voi forventer at brukerne tilpasser både fart og kjøring etter forholdene, på lik linje som man gjør med bilkjøring.

– Vi oppfordrer alle til å bruke hjelm, klær med reflekser og som alltid å kjøre varsomt. I tillegg har vi tilbyr vi en kjøremodus for nybegynnere, som lett slås på i appen og begrenser maksimumshastigheten til 15 kilometer i timen, sier hun.

– Forventer dere flere ulykker på vinterstid?

– Vi forventer ikke en økning i antall ulykker, fordi brukerne vil tilpasse sin kjøring, og det gjøres tiltak fra utleieaktørene, sier Gjerde.

Videre forteller hun at det de kan gjøre, er å legge til rette for et trygt tilbud.

– Det gjør vi ved å tilby driftssikre elsparkesykler, utdanne brukerne våre gjennom løpende kundekommunikasjon og gi råd om trygg kjøring, sier Gjerde.

Forberedt på å stenge på kort varsel

Også selskapet Lime holder åpent gjennom hele vinteren. De grønne elsparkesyklene blir derfor tilgjengelig for Osloborgere de neste månedene.

– Men utleietjenesten kan stenge på kort varsel hvis føret blir for glatt, opplyser norgessjef Konstantin Morenko i Lime til TV 2.

I likhet med Voi, opplever Lime en stor etterspørsel etter transportmiddelet.

– Operatøren hadde et fantastisk år i Oslo, til tross for den globale pandemien, og levert over 200 millioner turer globalt.

– Vinterføret i Oslo er en utfordring. Sikkerhet for brukerne våre og alle som bruker Oslos gater, er vår førsteprioritet, sier Morenko.

– Bruk hjelm

Videre forteller han at selskapet stiller godt forberedt til å takle den kommende vintersesongen.

– Hver morgen vil selskapet gjøre en informert vurdering av om det skal sette ut elsparkesyklene, basert på vær og føre. I tillegg vil vi stenge Lime-appen umiddelbart hvis været ikke lenger tillater forsvarlig kjøring.

– Vi oppfordrer alle til å bruke hjelm og hansker, følge trafikkregler og kjøre forsiktig – uansett om det er sommer eller vinter, sier Morenko.

VINTER: Det blir mulig å bruke elsparkesykkel i løpet av vinteren. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Limes fem tips for vinterføre:

Skru ned farten. Vær forsiktig med å svinge, og estimer ekstra bremselengde. Vær oppmerksom på sølepytter, is og våte metalloverflater. Bruk refleks, og anta at bilene ikke kan se deg i mørket. Bruk hansker, det kan bli kaldt å holde i styret.

– Stabil sparkesykkel

I likhet med de andre aktørene, kommer Tier Mobility til å holde elsparkesyklene på veien gjennom vinteren.

Lars Christian Grødem-Olsen, Norgessjef TIER Mobility. Foto: Berit Roald

– Vi forbereder endring i driftsmodellen nå på vinteren med blant annet færre brukere og ugunstige værforhold, sier Lars Christian Grødem-Olsen, Norgessjef TIER Mobility til TV 2.

– Frykter dere flere ulykker på vinterstid?

– Vår sparkesykkel har høyere vekt, større forhjul og større fotplate enn de fleste andre aktører. Med tanke på ugunstige værforhold, så er vår sparkesykkel veldig stabil. I tilfeller hvor ugunstige værforhold påvirker tryggheten av våre brukere og øvrige trafikanter vil vi imidlertid begrense eller til og med fullstendig stoppe vår tjeneste under disse forholdene, ettersom sikkerheten til våre brukere og øvrige trafikanter er vår høyeste prioritet, sier han til TV 2.

Grøde legger til at det er viktig at brukerne tar forhåndsregler og tilpasser kjøringen etter føre, på lik linje med andre typer kjøretøy.