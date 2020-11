Elise (28) og Daniel (33) har tatt utradisjonelle yrkesvalg

Elise Svang Jansen (28) er rørleggermester, i et fag med under to prosent kvinner, mens Daniel Kendrick jobber som helsesykepleier, i et yrke der kun 11 av 3000 er menn.

Begge har tatt et yrkesvalg som er a-typisk for sitt kjønn og begge elsker jobben sin.

– Jeg trives kjempegodt, sier Elise til God morgen Norge, og fortsetter:

– Faget er allsidig, du får brukt både kroppen og hodet. Rørleggerfaget er så mye større enn kloakk og tette rør. Vi legger blant annet medisinske gassrør og bygger anleggene til sykehus og snøsmelteanlegg til rullebaner. Og hvis man ønsker, det kan man gå videre og bli ingeniør. Yrket er så mye større enn det man ser i hjemmet.

RØRLEGGER: Elise Svang Jansen er fjerde generasjon rørlegger. Foto: privat

En variert hverdag

Også Daniel har bare gode ord om sin jobbhverdag.

– Helsesykepleier er en veldig spennende videreutdanning, og det er gøy å komme på jobb, forteller Daniel.

– Det er variert hverdag, der det er mye for egen maskin. Det fine med jobben er å høre på de fine og vonde historiene, og kunne sparre og finne ut hvordan vi skal løse ting. Også er det vaksiner og vurderinger som må gjøres. Det er veldig mye som lurer seg under overflaten i det yrket jeg har valgt.

Ønsker seg jevnere kjønnsfordeling

Selv om de føler at de absolutt har valgt rett yrke, skulle begge ønske at det var bedre kjønnsrepresentasjon.

– Jeg tenker først og fremst at det er litt trist at det ikke er flere menn som er helsesykepleiere, for vi ser at det er et stort behov, sier Daniel.

HELSESYKEPLEIER: Daniel Kendrick strortives i jobben som helsesykepleier. Foto: Privat

– Tilbudet til barn og unge i skolehelsetjenesten kunne blitt bedre hvis det hadde vært mer spredning i kjønn, forteller Daniel, mens Elise reflekterte over det først i voksen alder.

– Da jeg var yngre og nesten den eneste lærlingen i bedriften, så tenkte jeg ikke så mye på det fordi for meg var det så naturlig å velge rørleggerfaget, sier Elise.

– Jeg tror mange jenter tror tekniske yrkesfag og rørleggeryrket er en guttegreie, med skitne arbeidsforhold, et røft arbeidsmiljø og fysisk slitsomme dager. Dette stemmer ikke i det hele tatt.

Elise jobber selv med banebrytende teknologi og løser utfordringer knyttet til klima og miljø hver dag. Hun mener flere jenter ville fått øynene opp for tekniske yrkesfag dersom de visste mer om hva utdanningen og yrkene innebærer.

Fra helsesøster til helsesykepleier

Da Daniel utdannet seg var det til helsesøster, men for to år siden ble tittelen endret til helsesykepleier – en endring Daniel satte stor pris på.

– Det er klart det betydde noe at det ble en kjønnsnøytral tittel. Nå kommer det også fram at det er en spesialisering av sykepleien. Dessuten har vi sett at andelen mannlige søkere til helsesykestudiet har økt, forteller Daniel, som håper flere gutter vil få øynene opp for denne yrkesveien.