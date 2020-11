Kurtovic får forlate Györ på lån

Det ungarske storlaget Györ skriver i en pressemelding at Amanda Kurtovic (29) får lov til å forlate klubben på lån resten av inneværende sesong.

Har ikke klubb klar

Kontrakten, som strekker seg frem til 30. juni 2022, er fremdeles gjeldende.

– Jeg får ikke lov til å kommentere innholdet i avtalen, men det jeg kan si er at vi er enige om utlån ut sesongen, sier Amanda Kurtovic til TV 2.

Klubben informerer om at Kurtovic ikke kan gå til en klubb som spiller i Champions League. Dermed er blant andre Vipers Kristiansand utelukket.

Høyrebacken har ikke fått tillit i Györ og spilt lite for den ungarske toppklubben.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal spille det kommende halvåret, sier Kurtovic, som sier hun tar ting som det kommer.

– Nå skal det bli godt å komme hjem og få lande litt. Første prioritet er å være sammen med familie og venner og feire jul. Fremtiden ser jeg rolig på akkurat i øyeblikket.

Vraket til EM

Kurtovic fikk en nesestyver for to uker siden da hun ikke var del av landslagssjef Thorir Hergerissons tropp til den kommende EM-sluttspillet.

– Det er surt å ikke være med. Det har vært en motivasjon å kunne kjempe seg inn i EM-troppen. Men det er ingen hemmelighet at jeg har hatt et vanskelig år. Og uttaket er et resultatet av at jeg ikke har fått tillit i klubben, sa Kurtovic til TV 2 da.

Landslagssjef Hergeirsson pekte også på lite spilletid.

– Amanda har spilt relativt lite i klubben sin. Vi vurderer de andre foran. Amanda en god hjemmeværende reserve som jeg vet vil stille opp om laget trenger henne, sa Hergeirsson.