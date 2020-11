«Fant koronapasient liggende i egen avføring, uten dyne»

Sykepleierens største frykt har blitt til virkelighet, når smitten nå sprer seg på flere sykehjem. En tekstmelding viser hvordan forholdene er, på et hardt rammet sykehjem.

I vår gjennomførte Sykepleierforbundet en undersøkelse blant sine medlemmer. Der kom det frem at rundt 60 prosent var redd for å bli smittet.

Rundt 80 prosent svarte at de var redd for å smitte andre pasienter.

Åtte måneder inn i pandemien og godt inn i bølge nummer to, er frykten blant sykepleierne annerledes enn i vår, men fortsatt svært reell, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund til TV 2.

– Studier viser at sykepleiere har større grad av PTSD-symptomer (posttraumatisk stresslidelse, journ.anm) enn resten av den generelle befolkningen. Forskning anslår at det handler om nettopp frykten for viruset, helsetjenestens kapasitet, fremtiden og belastningen de står i, sier Sverresdatter Larsen.

– Enorm belastning

I vår var frykten begrunnet i at man visste lite om viruset, smittevei og hvordan man skulle beskytte seg. Nå har imidlertid uroen forandret seg.

– Vi vet mye mer, og sykepleierne er bedre beskyttet med tanke på smittevernutstyr. Nå er det knyttet en uro til hvordan smitten kan spre seg, sier forbundslederen.

FRYKT: Leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen forteller om en stor frykt for å spre smitte til eldre og svake pasienter. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Og nettopp denne frykten har blitt til en realitet ved flere sykehjem i Norge de siste ukene.

På sykehjemmet Villa Skaar i Eidsvoll har samtlige beboere fått påvist covid-19. Ni beboere har så langt mistet livet.

– Det er en enorm belastning for de ansatte. Dette er pasienter de bryr seg om, sier Sverresdatter Larsen og legger til:

– Den reelle frykten for å spre smitte til eldre og skrøpelige pasienter, gjør noe med sykepleierne.

«Fullt kaos»

I en tekstmelding sendt til Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund, beskriver en person hvordan forholdene er på et sykehjem som for tiden opplever et større utbrudd blant ansatte og beboere.

TV 2 har fått tillatelse til å gjengi deler av innholdet.

«Det er fullt kaos. Neste dag da hun kom på jobb fant hun en pasient som ikke hadde blitt sett, eller stelt siden middag dagen før, liggende i sin egen avføring, uten dyne hele natten. Flere koronasyke beboere roper fra hvert sitt rom der de er innesperret døgnet rundt», står det i meldingen.

Sverresdatter Larsen sier at dette viser et helt konkret eksempel på at deler av helsetjenesten ikke er i stand til å drive forsvarlig, eller gir omsorgsfull hjelp i kriser som nå.

– Det er den frykten vi alle sammen har, som gjør at vi i Sykepleierforbundet er så tydelig på at folk flest må forholde seg til smittevernreglene, og slik redusere trykket på helsetjenestene. Det er ikke sånn at sykepleiere står på rekke og rad for å overta arbeidsoppgavene når noen blir syke, de finnes ikke, sier hun.

– Panikken kom sigende

Christiane Wüllner er 62 år, og jobber som sykepleier ved St. Olavs hospital i Trondheim. For en tid tilbake siden våknet hun med vondt i halsen under en bobiltur på Røros.

I et leserinnlegg i Adresseavisen forteller 62-åringen om panikken som da spredte seg i kroppen.

REDD: Christiane Wüllner er sykepleier ved St. Olavs i Trondheim, og kjente panikken spre seg da hun mistenkte hun var smittet av covid-19. Foto: Heidi Venæs / TV 2

«Panikken kom sigende når det sakte, men sikkert gikk opp for meg hvilke konsekvenser min forkjølelse fikk. For inntil det motsatte var bevist, er det jo korona», skriver Wüllner i innlegget.

Til TV 2 forteller sykepleieren at hun både grublet og krisemaksimerte før hun fikk tatt prøven.

– Jeg jobber på sted hvor jeg treffer opp til 40 pasienter daglig, flere ganger i uken. Så jeg ble vettskremt og tenkte: Hva er det jeg har satt i gang nå?

– Renvasket

Wüllner sier videre at frykten for å smitte pasienter er noe som preger hverdagen i stor grad.

– Jeg har en angst for å smitte andre med tanke på de vanvittige konsekvensene det medfører seg, sier hun.

Da Wüllner ventet på prøvesvaret fikk hun knapt sove. Følelsen hun fikk da prøven kom tilbake negativ er vanskelig å beskrive.

– Jeg følte meg renvasket, og jeg lagde ikke et helvete for de rundt meg. Jeg bare gikk rundt i butikken og smilte, dro tilbake på jobb og startet på nytt, sier sykepleieren.

– Enda verre

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi, og tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet.

Han forteller til TV 2 at særlig helsearbeidere er utsatt for å kjenne på en slik frykt.

– Med den enorme oppmerksomhet som er rundt det, og det at du kan være smittet uten å være klar over det er faktorer som spiller inn. Et hvert menneske med samvittighet vil oppleve å kjenne på det å ha påført andre mennesker noe sånt, sier han og legger til:

– Jobber man med syke, gamle eller andre i risikogruppen, oppleves det enda verre fordi man lett vil legge skylden på seg selv.

Men for den generelle befolkningen sier psykologen at det kan være litt sunt å kjenne på en frykt for å bli smittet.

– Det sørger for at vi ikke gjør alle de dumme tingene vi ellers ville gjort. Det å kjenne på engstelse ligger innenfor normale reaksjoner, og hjelper oss å holde oss friske. Korona er farlig, og det er veldig lurt å være redd for det, sier Holte.