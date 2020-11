En av de viktigste modellene fra Volvo noensinne har akkurat kommet til Norge. Vi snakker om det som er deres første masseproduserte elbil, nemlig XC40 Recharge Pure Electric.

Som navnet tilsier, er det kompakt-SUVen XC40 som starter det som er en stor, elektrisk satsning fra Volvo.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er en av de aller første her til lands som får kjøre den. Han har akkurat satt seg bak rattet og er i gang med den første, elektriske kjøreturen han noen gang har hatt i en Volvo.

Nå skal vi finne ut litt hvordan det går, det er tid for å ta en telefon til Vegard:

Må vente lenge

Ring, ring

– Hei, Knut! Du bare et øyeblikk, jeg må ta av meg munnbindet. Det glemte jeg helt å gjøre da jeg satte meg inn i bilen. Var litt ivrig etter å komme meg avgårde, vet du.

– Sånn, nå er jeg tilbake. Dette er en bil flere tusen nordmenn har ventet lenge på. Utleveringene er nå i gang, men det kommer til å ta flere måneder før alle som har bestilt får bil. Så populær er elektriske XC40, forteller Vegard.

Her er elektriske XC40 på samlebåndet i fabrikken i Belgia.

Fått de første bilene

– Har Volvo klart å unngå korona-forsinkelser her?

– Ja, det virker som det har gått ganske greit. Men for oss biljournalister har det vært forsinkelser. Vi skulle egentlig kjørt og fortalt om denne bilen for flere uker siden. Først ble et arrangement i Gøteborg avlyst. Så skulle et team fra Sverige komme opp hit med noen biler. Men ikke helt overraskende ble det avlyst etter hvert som det strammet seg til i høst. Men nå har importøren fått de aller første pressebilene, og det er én av dem jeg nå kjører, forteller Vegard.

– Da tenker jeg vi går rett på sak og låner et velkjent spørsmål fra sportsjournalistikken: Hvordan føles det nå?

Desember 2019: Her er bilen i Norge

De første leveransene har kommet til Norge, en del biler har også kommet ut til kundene.

Den trygge Volvo-følelsen

– He he. Først og fremst merkes det godt hvor kjapp denne bilen er. Det er bare å holde seg fast! Den har jo firehjulstrekk, men er samtidig litt leken. Du kan justere tyngden på styringen, som kan bli ganske tung hvis du ønsker det. Det er god styrefølelse. Den kjennes også større ut enn den er, her får du den trygge Volvo-følelsen. Mye har selvfølgelig med vekten å gjøre. En stor batteripakke i bunnen av bilen, gir solid kjørefølelse. Førermiljøet er akkurat som vi er vant til fra XC40. Svært gode seter, fint og ryddig dashborddesign.

– Og så er denne også først ute med Volvos nye infotainmentsystem, som er Google-basert. Jeg har testet det i Polestar 2 tidligere, det fungerer kjempebra. Elementer som talestyring og kartoppdatering er helt i toppklasse her, forteller Vegard.

For fire år siden fikk vi se dette for første gang

Infotainmentsystemet i elektriske XC40 er Google-basert.

Skal være mer premium

– Med startpris på 520.000 kroner er ikke dette akkurat noen rimelig bil?

– Nei, Volvo har lagt seg over mange av konkurrentene her. Elektriske XC40 koster mer enn større biler som VW ID.4, Skoda Enyaq og Ford Mustang Mach-E. Men så skal da også XC40 være mer premium enn disse, derfor mener Volvo at de kan ta seg bedre betalt for bilen, sier Vegard.

Han legger til:

– Dette med premium kan naturligvis være subjektivt. Men det er høy kvalitetsfølelse her, det gjelder alt fra understell, støydemping – og til interiøret. Det sistnevnte viser tydelig at dette først og fremst er en Volvo, så en elbil. Der noen andre produsenter tenker nytt og ganske dristig når de lager interiører i nye elbiler, går Volvo for det vi er vant til fra XC40 fra før. Noen vil kanskje tenke at det er litt kjedelig, andre igjen at det er helt riktig. Til syvende og sist er det jo kundene som bestemmer.

Kan trekke henger – mange elbil-eiere får likevel problemer

Kjøre mye på kort tid

– Og dem har vi skjønt det er mange av?

– Ja, Volvo går ikke ut med konkrete salgstall, men vi vet at et par tusen kunder skal få sin elektriske XC40 før jul. Så fortsetter leveringene for fullt etter jul. Hvis du bestiller nå, kan du forvente å få bil i mai neste år. Det sier jo mye om interessen, sier Vegard.

Nå skal han i første omgang ha bilen et par dager, det kommer flere rapporter her på Broom.

– Ja, her handler det om å få kjørt mest mulig på kort tid. Vi skal også innom TV 2 og lage TV-innslag på den. Og så blir det naturligvis test og video her på Broom også, avslutter Vegard.

Over 9.000 kunder sto på den opprinnelige interesselisten, det kommer til å gi storsalg av Volvos elbil. Foto: Bilia Fornebu/Jan Inge Simonsen

Starter på 520.000 kroner

Bilene som nå har kommet til Norge, har elektrisk rekkevidde på inntil 417 kilometer. I startprisen på 520.000 kroner er mye utstyr standard. Bilen bygger på utstyrsversjonen R-Design.

Elektriske XC40 har nøyaktig samme mål innvendig og utvendig som de øvrige XC40-modellene. Lengden er på 4,42 meter. Interiørplass og sittestilling er også helt likt. Batteripakken tar ikke noe av den innvendig plassen. Men bakkeklaringen er litt mindre: 17,6 centimeter, mot 21,1 centimeter på de øvrige modellene.

Kan trekke henger – mange elbil-eiere får likevel problemer

Hurtiglades med 150 kw

XC40 tilhører klassen av kompakte SUV-er. Men plassforholdene bør være tilstrekkelig for manges familiebehov. Bagasjerommet er på 414 liter, i tillegg har den en såkalt frunk foran, som rommer 31 liter.

Viktig er det også at Volvo tilbyr både hengerfeste og mulighet for takstativ. Bilen har maks hengervekt på 1.500 kilo, du kan laste 75 kilo på taket. Hengerfeste kommer for øvrig på 9.520 kroner ekstra.

Elektriske XC40 kan hurtiglades med inntil 150 kw. Det betyr at du kan gå fra 0-80 prosent batterikapasitet på 40 minutter, under perfekte forhold.

Nå har de droppet dieselmotor i bestselgeren

Se video av elektriske XC40 under: