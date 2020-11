Erstatter avlyst verdenscuprenn på Lillehammer med nasjonalt renn

Etter planen skulle Lillehammer vært vertskap for verdenscupen i nordiske grener 4. - 6. desember, men ble tvunget til å avlyse som følger av situasjonen knyttet til koronapandemien.

Tirsdag opplyser Norges skiforbund i en pressemelding at istedenfor å ta imot utøvere fra hele verden vil det bli arrangert nasjonale renn i langrenn, kombinert og hopp.

– Vi er glade for at vi sammen med Lillehammer Olympiapark og de lokale helsemyndighetene på så kort tid har klart å organisere konkurranser med Norges beste utøvere i langrenn, hopp og kombinert med de smitteverntiltakene som er nødvendig. Arrangementet vil, slik det ble på Beitostølen foregående helg, bli gjennomført i tråd med de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak som nasjonale og lokale helsemyndigheter anbefaler, sier arrangementssjef i Skiforbundet, Terje Lund.

Verdenscupen starter med konkurranser i finske Ruka til helgen. Deretter vil de norske utøverne returnere til Norge for å konkurrere på Lillehammer. Arrangementet vil, som på Beitotsølen, ikke være åpent for publikum.

– Etter mye usikkerhet og hardt arbeid gjennom høsten er vi utrolig glad for at det blir et godt alternativ til World Cup, sier administrerende direktør i Lillehammer Olympiapark AS, Per Olav Andersen.

Helgen etter fortsetter verdenscupen for langrennsløperne i Davos.