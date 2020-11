Nemanja Matić innrømmer at Manchester Uniteds svake hjemmeform har påvirket det mentale. Nå håper serberen at oppturen er i gang.

Se Manchester United - Istanbul Basaksehir på TV 2 Sport 1 og Sumo fra klokken 20.30.

Hjemmestatistikken til Manchester United har vært bekmørk denne sesongen. Før seieren mot West Bromwich lørdag, sto de røde djevlene med seks strake seriekamper på eget gress uten seier. Selv rutinerte Nemanja Matić innrømmer at det har vært tøft.

– Det er veldig viktig å begynne å vinne hjemme. Vi visste før kampen at det er lenge siden og det er ikke bra. Det har gjort oss nervøse, for det er aldri enkelt når man må gjøre noe. Forhåpentligvis kan vi gjøre det igjen på tirsdag, sa serberen til TV 2 etter triumfen mot West Brom.

Også Ole Gunnar Solskjær innrømmer at situasjonen har vært tøffere for spillerne enn han hadde håpet.

– Du kunne se mot slutten at denne seieren betydde mye for oss, og vi ble kanskje litt nervøse. Vi har ikke hatt en ligaseier hjemme denne sesongen, og mye har blitt sagt og skrevet om det. Det har nok påvirket spillerne mer enn jeg har likt og mer enn det kanskje burde ha gjort. Men vi vant, holdt nullen og vi prøver på nytt allerede tirsdag, sa nordmannen til TV 2 lørdag.

I kveld venter tyrkiske Istanbul Basaksehir på Old Trafford, til den fjerde kampen i gruppespillet i Champions League. Tre poeng vil sende United et langt steg i retning avansement. Da passer det bra at kampen Solskjær beskriver som sesongens beste kom i nettopp mesterligaen, da Leipzig ble knust 5-0 på Old Trafford for en knapp måned siden.

– Vi ønsker å angripe med raske spillere og skape problemer for motstanderen. Vi vil være et lag som kan bryte andre lag ned, og det synes jeg vi viste spesielt mot Everton. Vi vil ikke definere oss til en stil, men vi ønsker å dominere kamper. Vi jobber med det og spillerne utvikler seg, forklarer Solskjær.

Ringreven Matić er en av dem som har vært med på mange opp- og nedturer på Old Trafford de siste sesongene, men nå håper 32-åringen at laget, sammen med Solskjær, kan få ting til å løsne.

– Vi må jobbe og forbedre oss dag for dag, og kamp for kamp. Treneren kommer til å gi oss råd for framtiden, sånn at vi kan utvikle oss. Jeg er sikker på at vi kommer til å bedre for hver dag som går, avslutter midtbanesjefen optimistisk.