DN: Punger ut fem millioner kroner for å redde svigersønnen fra konkurs

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tidligere volleyballspiller Bjørn Maaseide (52) fikk en telefon fra sin datter om at hans svigersønn holdt på å gå personlig konkurs. Da kastet han seg rundt for å hjelpe.

Gründer og tidligere volleyballspiller Bjørn Maaseide visste lite om hvordan hans svigersønn Petter Smedvig Hagland, gift med hans eldste datter Kristina Maaseide, egentlig hadde det.

Det hele kom som et sjokk for 52-åringen.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Holdt det skjult

Hans svigersønn Smedvig Hagland var tidligere en av Stavangers rikeste og Smedvig-arving. Han arvet rundt en halv milliard kroner i 2012 da han valgte å bryte med familien.

Det gikk gradvis nedover økonomisk for svigersønnen. Da korona kom i mars, og førte til et oljeprisfall, ble det alvor for Smedvig Hagland - han sto i fare for å gå konkurs.

Da ringte Kristina til pappa Maaseide.

– Vi ante ingenting da Kristina ringte, sier Maaseide til Dagens Næringsliv.

Svigersønnen holdt det hele skjult en god stund før han bestemte seg for å fortelle det til noen.

Maaseide føler med svigersønnen sin for de månedene han har holdt det hemmelig.

– Kan du tenke deg å gå med den hemmeligheten. Alle tror du er bemidlet, så er du konk. Det må ha vært helt forferdelig, sier 52-åringen.

Han synes svigersønnen takler situasjonen bra nå.

Har inngått en avtale

Smedvig Hagland bor sammen med sin kone i Stockholm for øyeblikket og skal etter hvert flytte til USA der han skal jobbe i oljeselskapet Svea. Dette er for å lette på den økonomiske situasjonen slik den er i dag.

TAKLER DET BRA: Bjørn Maaseide synes svigersønnen takler hele situasjonen bra nå. Foto: Lise Åserud

I flere måneder ble det jobbet med en mulig løsning og mandag ble det gjort en avtale som er signert med kreditorene og DNB.

Avtalen går ut på at lånene til Smedvig Haglands private selskap Petrus blir forlenget, Maaseide bidrar med fem millioner til nedbetaling av gjeld, og det er gjort en avtale med DNB angående den personlige kausjonen på 115 millioner kroner.

Gjelden må ned til 30 millioner kroner for at den skal strykes skriver Dagens Næringsliv.

Maaseide håper at svigersønnen vil kunne starte på ny og fortsette selskapet etter hvert.

– Er det en gang Petter har lært noe, er det nå. En slik type som Petter burde hatt et annet sett med mennesker rundt seg. Han sier aldri nei. Petter har en jobb å gjøre. Den tror jeg har er klar over og innstilt på å gjøre, sier Maaseide.

Ifølge Dagens Næringsliv ønsker ikke Petter og Kristina å kommentere saken selv, men er kjent med det Bjørn Maaseide forteller.

TV 2 har vært i kontakt med Maaseide. Han vil ikke kommentere saken ytterligere.