Hevder Premier League-klubbene kan takke nei til publikumsinnslipp

Mandag ble det kjent at det åpnes for tilskuere på idrettsarrangementer i England.

Hvor mange som får tilgang til å følge idrett fra tribuneplass er avhengig av smittetrykket i det aktuelle området der idrettsarrangementet finner sted. Der smitten er lav, kan så mange som 4000 personer bli sluppet inn på utendørs arrangementer.

Oppmykningen av restriksjonene vil gjelde fra 2. desember, da den nåværende nasjonale nedstengningen opphører.

Arrangementer som finner sted i områder med høyt smittetrykk vil måtte fortsette å avvikle sine aktiviteter bak lukkede dører.

Slik situasjonen er nå, vil de færreste Premier League-klubbene kunne slippe inn maksantallet, og selv om de kunne det er det skepsis å spore.

Ifølge Daily Mail kan det være at klubbene takker nei til å slippe fansen inn på tribunen. Årsaken er at klubbene kommer til å tape penger dersom de slipper inn et begrenset antall fans.

Selv de som kunne sluppet inn maksantallet på 4000, vil ifølge avisen gå kraftig i minus.

Flesteparten av klubbene i ligaen trenger angivelig omtrent 10 000 tilskuere på tribunen for at arrangementet skal gå i null. Med tanken på de ekstra tiltakene som trengs for å sørge for at det skal være smittesikkert, er tallet sannsynligvis enda høyere i disse dager.

Fra Premier League-klubbenes side skal det også være bekymring for at det mangler en plan for hvordan klubbene etter hvert skal kunne håndtere større publikumstall.

– Vi ønsker dagens kunngjøring fra regjeringen velkommen, og vi gjentar at vi er klare til å ønske fans tilbake til Old Trafford så snart det er trygt, skrev Manchester United i en pressemelding da nyheten ble kjent.

– Vi vil nå gå gjennom detaljene i planen med de relevante myndighetene og avvente kunngjøringen av de lokale restriksjonsnivåene, skriver klubben videre.

Torsdag er det ventet at restriksjonsnivået for alle regionene blir kjent. Da vil de respektive Premier League-klubbene få beskjed om de tillates 0, 2000 eller 4000 tilskuere på tribunen.