En måned igjen til jul: – Hjelp!! Vi drukner allerede i pakker

I år er det rekordmange pakker i omløp. Nå kommer posten med en klar oppfordring for å lette på trykket.

Det er en måned igjen til jul. I år velger enda flere å klikke hjem pakker fra nettet, og flere skal også sende av gårde årets julegaver.

Nå jobber Posten på spreng for å håndtere det økende trykket.

Historisk mye post

– Nå er det veldig hektisk, det jobbes på høygir døgnet rundt, sier pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen.

Pettersen påpeker at de aldri før har levert så mye pakker i så god tid før jul. I år har trykket kommet mye tidligere.

HISTORISK: Pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen, sier at mengden post aldri har vært så stor som i år. Foto: Håvard Jørstad/Posten

– Det har vært en generelt kraftig økning i nettpakker, og når Black Week pakkene nå legger seg oppå det, da blir det et høyt volum, sier Pettersen som tror dette kan være grunnen til den nå svært travle perioden.

I løpet av forrige uke leverte Posten en million pakker.

Men det skal bli enda travlere, og frem mot jul forbereder Posten seg på en historisk mengde post.

Klar oppfordring

For å møte den høye veksten har Posten oppbemannet med 600 nye medarbeidere, og etablert 130 flere utleveringssteder. Likevel trenger de hjelp av folket for å kunne håndtere jule-rushet.

OPPFORDRING: Spar Røyken får kjenne på trykket fra den økte netthandelen og ber kunder hente pakkene sine. Foto: Privat/Spar Røyken

– Vi oppfordrer til å hente pakken så fort som mulig. Og gjerne på tidspunkter det ikke er så mye mennesker, som for eksempel tidlig morgen eller sent på kvelden.

Kommunikasjonssjef i Spar, Hanne Evensen, sier at de foreløpig ikke opplever ekstraordinær trafikk i Post i butikk på landsbasis, men forventer en kraftig oppgang i løpet av de neste ukene.

Likevel ha enkelte Spar butikker gir uttrykk for et nåværende høyt trykk i deres Post i butikk. Spar Røyken i Asker kommune la nylig ut et innlegg der de skriver følgende:

«Hjelp!! Vi drukner allerede i pakker. Setter veldig stor pris på om dere kunder er raske til å hente, slik at vi får plass til mer. Tusen takk.»

– Spennende å se hvor dette ender

Hos Spar Tåsen i Oslo kan kjøpmannen fortelle at de den siste uken har hatt dobbelt så mange pakker som på samme tidspunkt i fjor.

– Hvis denne økningen fortsetter, og vi i tillegg får normale julepakker, blir det spennende å se hvor dette ender, sier kjøpmann på Tåsen, Claus Richard Eriksen.

Han sier de har hatt en markant økning i antall pakker etter viruset inntraff Norge, men at det har tatt seg opp ytterligere de siste ukene.

– Vi har frem til jul satt inn flere ansatte for å kunne ta unna alle kundene som kommer. Og så må det planlegges godt, slik at det blir en effektiv pakkestrøm i butikken, sier Eriksen.

Lurt å være tidlig ute

Pressesjef i Posten mener de er godt forberedt til å takle det økende trykket.

– Vi har gjort stresstester av systemene. Vi ser at vi nå klarer å håndtere det selv om volumene er mye høyere. På grunn av stor oppbemanning og moderne systemer, sier han.

Sendefrist for juleposten 2020 blir ikke fremskyndet, men det oppfordres likevel til å være tidlig ute, og sende pakkene minst en uke før jul, for å være på den sikre siden.