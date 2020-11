Gir seg selv besøksforbud

Onsdag reiser den norske skiskyttertroppen til finske Kontiolahti for verdenscupstart, som innledes med normalstart for både herrer og kvinner lørdag.

Johannes Thingnes Bø har vunnet verdenscupen sammenlagt de siste to sesongene.

I jakten på den tredje strake kommer han til å kjøre en beinhard linje hva gjelder sosial omgang med lagkamerater og konkurrenter - og holde seg mest mulig isolert.

– Tarjei var på hyttebesøk hos meg på Sjusjøen i forbindelse med testløpet i forrige uke, og bodde hos meg fram til tirsdagen. Men framover blir det én for alle og alle for én. Den eneste plassen der alle må være samlet er på flyet til Helsinki og på bussen til Joensuu. Der kommer vi til å sitte lagvis med herrene i den ene gruppa og kvinnene i den andre. Ved ankomst Finland kommer i hvert fall jeg til å passe på meg og mitt. Jeg har ikke lyst til å bli felt av at noen andre er blitt smittet, sier Thingnes Bø.

Ingen Playstation

Han har naturligvis fått med seg hvordan et helt fotballandslag ble satt i karantene og nektet å spille landskamper i forrige uke.

Og selv om norske nærkontaktregler er de strengeste i Europa, kommer 27-åringen til å holde seg mest mulig for seg selv for å unngå at han blir med i dragsuget dersom noen andre på laget skulle få en positiv koronatest.

– Hvis jeg er på rommet til noen, spiller Playstation og har det hyggelig, så kan det plutselig ende med at jeg ikke får gå verdenscup. Det er uaktuelt å være så mye sammen med de andre. Vi utøvere vil henge mye sammen uansett, så man trenger ikke sitte i et dårlig luftet hotellrom for å ha det kjekt. Man kan heller være sosial mens man springer en time før middag, sier han.

De norske skiskytterne kommer til å bo på enerom på Hotel Kimmel, som kun er tilgjengelig for utøvere under det snaue to uker lange oppholdet.

Elitelagene for herrer og kvinner kommer ikke til å mingle verken i matsalen, i transport til og fra stadion eller noen andre steder. Arrangøren stiller en buss til disposisjon til hvert lag, i tillegg til at Norge har sin egen minibuss. Smørerne kommer til å være helt atskilt fra laget.

I matsalen må alle bruke plasthansker, og det vil være faste bord til hver gruppe med halvannen meters avstand mellom stolene.

Trives best på enerom

Thingnes Bø er mest glad for å kunne disponere enerom gjennom hele oppholdet.

– Det er ikke noe problem for meg. Jeg liker å konsentrere meg om skiskyting og restitusjon når jeg er på verdenscup, som jeg gjør best på alenerom. Til vanlig ønsker jeg meg også alenerom på verdenscup, men det er ikke alltid kapasitet. Så at man nå er forpliktet til å bo på enerom passer meg bra, sier han.

Tarjei Bø sier han og lagkameratene er pålagt karantene fra forbundshold i dagene før avreise, så man er så sikre som mulig på at ingen smitte blir tatt med inn i troppen.

Samtlige i troppen testet seg for korona mandag, og de neste to ukene blir det testing hver tredje dag.

– Det er veldig logisk og vanlig fra før at man isoleres ved minste tegn til sykdom, men det er sjelden det går ut over andre sånn som det kan gjøre i år. Å gå glipp av verdenscup fordi noen andre er syke vil føles veldig spesielt. Så jeg kommer til å gjøre det jeg kan for ikke å bli satt sjakk matt på det. Vi er ganske gode på å være asosiale, sier Tarjei Bø.

– Vil du holde deg unna det meste av sosial kontakt utenom måltider og trening?

– Jeg tror nesten jeg må det. Jeg kommer til å legge meg på en hard og stram linje i starten, så får vi se om det er uutholdelig eller om det fungerer. Det er den tilnærmingen jeg kommer til å ha, sier han.

Har nødløsning ved smørersmitte

Landslagssjef Per Arne Botnan forsikrer at man er svært bevisste på å unngå at andre skal bli skadelidende dersom noen skulle pådra seg viruset.

– Det blir opp til lokale myndigheter og helsepersonell å avgjøre hva som skjer med gruppa om noen skulle bli syke. Vi har ikke fått noen klare svar på hvilke regler som vil gjelde ennå, sier han.

Noe «nødlandslag» slik man så i fotballen i forrige uke virker lite aktuelt, dersom et helt elitelag skulle havne i karantene.

– Der er det restriksjoner på at vi bare kan registrere åtte navn, som vi kan sjonglere. Hvis vi har et helt lag ute av spill kan vi få inn to reserver, hvis ikke de lager et nytt reglement nå, sier Botnan.

Derimot har Norge en nødløsning dersom noen av smørerne skulle bli syke. Samarbeidet med Kina gjør at man i så fall har to smørere tilgjengelig (Lasse Ringkilen og Andreas Nygaard).

– De skal være separert fra resten av smøregjengen. Det kinesiske laget kommer jo ikke til Finland, men de to skal være med og gjøre en jobb. De vil ha sin egen bil og egen bod, sier Botnan.