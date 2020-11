Døde korona-minker presser seg opp fra graven

For å begrense spredningen av et mutert koronavirus, besluttet de danske myndighetene at alle landets minkbestander, hvor det hadde blitt påvist smitte, skulle avlives.

Omkring ni millioner minker har blitt avlivet, og mange av dem har blitt begravd i massegraver.

Men etter å ha ligget én meter under baken i flere dager, har flere av minkene presset seg opp til overflaten igjen. Det skriver Danmarks Radio.

– I forbindelse med forråtnelsen kan det dannes noen gasser, som gjør at minkkadavrene utvider seg litt. I verste fall fører dette til at noen av dem blir presset opp fra jorden, sier Thomas Kristensen, pressesjef i Rigspolitiet.

Naturlig

Kristensen sier at de har sett flere tilfeller av at døde minker har kommet seg til overflaten.

– Det er en naturlig prosess, som vi har forsøkt å demme opp for gjennom å legge mer jord på gravene.

Problemet er imidlertid at den utvalgte jorden har vist seg å være for lett.

– Én meter jord er ikke bare én meter jord. Det kommer an på hva jorden er laget av. Derfor skjer dette nå, sier Kristensen.

Lav smitterisiko

Massegravene har blitt gjerdet inn, fylt med mer jord, og de blir også bevoktet. Døde dyr har nemlig en viss, om enn liten, smitterisiko.

– Mink som har vært koronasmittet, smitter primært gjennom utåndingen. Dermed er smitterisikoen lavere for døde mink enn for levende mink. Men det kan fortsatt sitte bakterier i pelsen på minken, sier Kristensen.

– Men når det er sagt, så er det jo aldri sunt å være i nærheten av døde dyr, sier han videre.