Norsk influencer bekrefter forhold til Skal vi danse-Tarjei

De siste månedene har det stormet rundt den nye proffdanseren i Tarjei Svalastog (22), som danset sammen med komiker Siri Kristiansen (42) i Skal vi danse.

Da God kveld Norge snakket med han i september fortalte han at det hadde «klikket helt» på Instagram og at han fra en dag til en annen fikk tusenvis av nye følgere.

Ryktene rundt han tok ingen ende, og fansen lurte på om han var singel og om han var på Tinder.

Da God kveld Norge spurte Svalastog om han var på Tinder i september svarte han: «Jeg er på Tinder, ja, men det brukes fint lite. Spesielt nå. Vi er jo i karantene, så jeg får ikke gjort noe fornuftig der».

I løpet av høsten dukket det opp rykter om hvorvidt han og Jennie Sofie (19) hadde en flørt. Dette etter at de to la ut bilder sammen på Instagram.

Bekrefter forholdet

Jennie Sofie er en av Norges største influencere med sine 275 000 følgere på Instagram.

I en spørsmålsrunde hun gjorde på appens historiefunksjon mandag kveld, fikk hun spørsmål om hun og Svalastog var sammen.

På det svarte hun «Jaaa! Det er vi» over et bilde av de to sammen.

God kveld Norge har ikke lykkes i å få en kommentar fra paret.