Her stormer de 26-åringens hus etter 52 dagers langt mareritt

En syv år gammel gutt har blitt reddet fra fangenskap etter en kidnapping i Russland, opplyser Interpol.

Gutten hadde vært savnet siden 28. september, etter at han ikke kom hjem fra skolen.

ARRESTERT: Dmitry Kopylov på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

Han forsvant et sted på de 200 meterne mellom skolens bussholdeplass, og hjemmet sitt i Gorki i Vladimir-regionen, rundt 20 mil øst for Moskva.

10. november klarte myndighetene i USA å finne en potensiell kobling mellom en Darknet-bruker og kidnappingen i Russland.

Darknet er et privat, virtuelt nettverk for fildeling hvor brukere kun kobler seg til personer de har godkjent.

En mann, som skal ha trodd at han var helt anonym på nett, skrøt på over at han holdt en gutt fanget.

Amerikanske myndigheter tipset russiske myndigheter, og en klappjakt på Darknet-brukeren var i gang.

Sporet opp på nett

Sikre på at gutten var i live, klarte Interpol og den russiske spesialstyrken å spore opp Darknet-brukeren.

Han er ifølge Insider er identifisert som den mistenkte pedofile mannen Dmitry Kopylov (26), som tidligere skal ha kidnappet en kvinne.

I videoen, som du kan se over, ser man den tungt bevæpnede russiske spesialstyrken ta seg inn i Kopylovs kjeller i Makarikha ved hjelp av skjærebrenner og slegge.

Da de tok seg inn i kjelleren, hadde gutten blitt holdt fanget i 52 dager i det som kan minne om en bunker.

På bilder og videoer som nå sirkulerer på nett, ser man en stige som fører ned til «bunkeren».

HOLDT SKJULT: Spesialstyrken måtte ta seg ned denne trappa for å finne gutten. Foto: Interpol

I betongkjelleren står det en enkel seng og et varmeapparat hvor gutten skal ha sovet.

BUNKER: Syvåringen skal ha måttet sove i denne senga i kjelleren. Foto: Interpol

Ga aldri opp håpet

Guttens far jubler overfor statskanalen REN TV:

– Vi har hele tiden trodd at vi skulle finne ham. Han var svært glad for å se moren sin. Han klemte og kysset henne. Vi er overveldet av følelser. Det er en eksplosjon av følelser, og lettelse over at dette er over. Endelig er han funnet, sier han.

TATT: Dmitry Kopylov påført håndjern under pågripelsen. Foto: Interpol

Venter på å bli funnet

– I dag er en ung gutt tilbake der han hører hjemme, sammen med familien sin, sier Interpols sekretærgeneral Jürgen Stock i pressemeldingen.

Og:

– Selv om vi er svært glade for at denne historien hadde en lykkelig slutt, er det mange barn der ute som venter på å bli reddet. Suksesshistorier som dette bare fornyer Interpols forpliktelse til å koble sammen medlemslandene for å beskytte barn mot overgripere.

AKSJON: Russisk spesialstyrke tar seg inn gjennom gjerningsmannens vindu. Foto: Interpol

Et mirakel

Vladimir-regionens barneombud Gennady Prokhorichev kaller det hele et «mirakel».

– Takk Gud for at dette ble en historie med en lykkelig slutt, sier han.

Han mener at kidnappingen beviser hvor viktig det er at foreldre følger barna til og fra skolebussen.

– Dette er en lærdom for oss alle, avslutter han.