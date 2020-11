Smittetallene flater ut: – Avhengig av at tallene snart går ned

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at smittetallene flater ut over hele landet. For tidlig å senke skuldrene, slår byrådslederen i Oslo fast.

Det siste døgnet er det registert 418 nye smittetilfeller her til lands, noe som er to flere enn dagen før og 130 færre enn samme dag for en uke siden.

Det at tallene flater ut er godt nytt, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Vi ser en tydelig utflating i hele landet sammenlignet med de foregående ukene, inkludert de største kommunene. Mange kommuner har også en nedgang, sier Nakstad til TV 2 og fortsetter:

– Det er positivt i seg selv, selv om vi selvsagt er avhengig av at tallene snart begynner å gå ned.

Nakstad sier at det er en del enkeltutbrudd, noen ganske store, som trekker smittetallene opp.

– Så tar man høyde for det, så vil jeg si at det ser ut som det går riktig vei i det store bildet i hvert fall, sier han.

– Ingen grunn til å senke skuldrene

Det har nå gått to uker etter at den sosiale nedstengingen ble innført i Oslo, men fortsatt er ikke trenden snudd, selv om det ser ut til å flate ut.

I Oslo er det registrert 164 nye smittetilfeller det siste døgnet, noe som er 12 flere enn dagen før.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier til TV 2 at han mener at tiltakene ikke ble innført for seint. Han tror at det hadde vært langt høyere tall dersom ikke tiltakene ble innført.

– Det flater ut, men ser man på økningen fra søndag til mandag for eksempel, er det mange flere som testet. Det var 7,4 prosent positive tester søndag, mandag var 7,2 prosent av testene positive, sier Johansen.

- Det er ingen grunn til å senke skuldrene, selv om vi kanskje ser en utflating, fortsetter Johansen.

Effekt

Assisterende helsedirektør Nakstad sier at tallene viser at tiltakene som har vart lenge i Oslo, og de som ble innført for to uker siden, «aboslutt har hatt effekt».

– Nå er det en tydelig utflating også i Oslo, det er noen dag til dag-variasjoner. De skal vi være litt forsiktige med å tolke, men det ser ut som det har flatet ut, sier han.

Han sier at det framover blir spennende å se om tiltakene treffer enda mer målrettet som kan bidra til å presse tallene tilbake over hele byen og i hele landet.

– I de store byene er smittenivået generelt høyere. Det tar lenger tid å snu trenden hvor det bor mange mennesker, sier han.

– Tror du smittetallene vil synke?

Kan motivere folk

– Jeg tror at hvis etterlevelsen er godt på tiltakene som er nå, og i tillegg får effekt med tiltakene fra forrige tirsdag, med rødt nivå i ungdomsskolen, og ungdomsgruppene har mindre kontakt med hverandre, tror jeg at det vil bidra til at tallene begynne å synke, sier Nakstad.

– Det spørs hvor fort de går ned i de ulike kommunene, men vi er avhengig av at det kommer til et vesentlig lavere nivå, fortsetter han.

Den assisterende helsedirektøren tror at når tallene først begynner å gå ned, og folk blir motivert av det, så vil det ha en forsterkende effekt som presser tallene videre ned.

– Men ingen er sikre på dette, for det er ingen land i Europa som har klart dette uten å stenge ned helt, og i Norge prøver vi å gjøre det på en mer skånsom måte, fordi vi har startet tidligere enn mange andre land, og da blir det spennende å se om vi klarer det, sier Nakstad.