Korthuset har rast

Tidlig på ettermiddagen kom en strålende førstedame spankulerende opp til hovedinngangen ved siden av en hestekjerre. Solen skinte fra en klar himmel, og det var et kjølig drag i luften.

Omtrent samtidig med at 11 mann løftet et gigantisk juletre av kjerreplanet og skjøv det inn døren, kom meldingen om at Michigan var tapt for ektemannen. Mens Melania vinket smilende til fotografene, gikk det opp for president Donald Trump at ikke alle republikanske politikere er blindt lojale og følger presidentens ordre.

Tapet

Valgkommisjonen i Michigan hadde stemt for å godkjenne resultatet fra vippestaten Trump tok fra Hillary Clinton i 2016. Til tross for at Trump hadde bedt dem om ikke å godkjenne resultatet, ga de seieren til Joe Biden. Slik de skal gjøre.

Hvem Donald Trump snakket med mandag ettermiddag vet vi ikke. Men de siste par dagene har stadig flere republikanere omsider tatt mot til seg og bedt presidenten følge demokratiets enkle men ubehagelige spilleregler. Taper man et valg, går man av. Disse reglene gjelder også for Donald Trump.

Historien vil nok huske USAs 45. president for mye. Ikke minst at han er en av kun tre presidenter som har blitt stilt for riksrett. Men de siste ukene av hans presidentskap er kanskje de det vil skrives mest om. Da han nektet å gi seg, og daglig skrek med store bokstaver på Twitter at valget var rigget – stjålet fra ham og velgerne hans.

Juksemakerne

At det tok ham 16 dager fra valgresultatet var klart til han selv innså det, er selvfølgelig svært problematisk. Donald Trump har fått USA til å fremstå som en bananrepublikk ved å hevde at valget ikke ble gjennomført på skikkelig vis. Ved å hevde at demokratene og Joe Biden forsøkte å fuske til seg en seier. Det viste seg å bare være tull.

Trumps advokater har de siste par ukene ført over tretti saker for retten. Kun en av dem vant frem. De påstod at det var juks over hele linja, men kunne ikke dokumentere det.

Rudy Giuliani har ledet Trumps juridiske angrep på valgresultatet. Det har ikke gitt uttelling. Foto: Jonathan Ernst/REUTERS

Ved flere tilfeller sa advokatene til dommerne at de egentlig ikke var sikre på at det var jukset i det hele tatt, men at det kanskje kunne se slik ut. At klienten deres trodde det, eller at øyenvitner hadde følt på seg at noe var galt. Sakene ble avvist eller trukket. En etter en.

Donald Trump har virkelig vært fornektende. Da hans tidligere yndlingskanal Fox News utropte Joe Biden som valgets vinner allerede 7. november ble han rasende. Selv om stemmeopptellingen viste det uunngåelige.



Chris Krebs fikk sparken etter å ha forsvart valgsikkerheten. Foto: Jonathan Ernst/REUTERS

Da sjefen for cyber-sikkerhet i det amerikanske sikkerhetsdepartementet i forrige uke gjorde det klart at valget var godt gjennomført og det sikreste i landets historie, gjorde Trump kort prosess. Christopher Krebs fikk sparken fordi han sa det presidenten ikke ville høre i stedet for å lyve.

Hvorfor Donald Trump?

USAs store utfordring nå, er at rundt 70% av de som stemte på Trump, også trodde ham da han sa at demokratene var i ferd med å stjele valget deres. I stedet for å takke for støtten og anstendig ønske sin etterfølger lykke til.

Titusener av Trump-tilhengere flokket til hovedstaden for å vise sin støtte til den avtroppende presidenten. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Så sluttet Donald Trump å snakke til oss. Han har kun avholdt en såkalt pressekonferanse. Ingen fikk stille spørsmål. I stedet ble hans personlige advokat og New Yorks en gang så respekterte ordfører, Rudy Giuliani, mannen som skulle føre presidentens sak for det amerikanske folk.

Bildene som blir stående er av Giuliani og Trumpteamet som bommet på en adresse og kalte inn til en pressekonferanse hos anleggsgartneriet Four Seasons Landscaping i stedet for til luksushotellet Four Seasons i Philadelphia.

Rudy Giulianis pressekonferanse utenfor Four Seasons Landscaping har blitt ikonisk. Foto: Bryan R. Smith/AFP

Inneklemt mellom en sexbutikk og et krematurium stod Giuliani og beskyldte mediene for å lyve. Og da han en ukes tid senere svettet han hårfargen av seg foran en hel verden, før han måtte i karantene på grunn av smitte i nærmeste familie.

Hva ville Trump med dette? Forstod han ikke at han hadde tapt? Planla han å bruke dette «valgjukset» for et comeback om fire år? Frykter han hva statsadvokaten kan ha liggende klart av tiltaler mot ham når han ikke lenger er beskyttet av sin tittel? Eller var det penger? Flere hundre millioner tiggerbrev er de siste ukene sendt ut fra Trump-kampanjen for at de skulle ha midler til å bekjempe det korrupte systemet og det falske valgresultatet.

Nederlag

President Donald Trump sier at han vil fortsette å kjempe, men da han mandag ga sin egen administrasjon ordre om å samarbeide med Joe Bidens overgangsteam, hadde han i realiteten erkjent nederlaget. Blir han stille nå? Vil han møte opp under Bidens innsettelse 20. januar?

I sosiale medier raser debattene om presidentvalget. Også i Norge har mange sterke meninger. Kan vi fortsette videre nå, uten å hevde at Trump vant valget? Eller at det ikke er media som bestemmer hvem som vant? For vi gjør jo ikke det - vi forteller det bare til deg etterhvert som vi får de offisielle resultatene. Ikke noe hokuspokus eller vill gjetning, bare litt avansert regning.

Med alle sine feil er USA fortsatt et fantastisk demokrati. De neste fire årene skal landet ledes av Joe Biden. Det går sikkert bra. Han er en usedvanlig erfaren politiker, og det trengs kanskje når nasjonen står er herjet av flere dype kriser.

Høsttakkefest

Men Biden tar skammelig feil hvis han innbiller seg at journalistene ikke kommer til å følge særdeles godt med på hva han foretar seg. Mange av oss er litt Trumpnumne nå ­– det har sannelig vært presidentperiode full av journalistiske utfordringer. Vi er likevel klare for å fortsette den viktigste oppgaven vi har - å være kritiske til makta.

Denne uka feirer amerikanerne en Thanksgiving utenom det vanlige. Helsemyndighetene har bedt folk om å droppe de tradisjonelle familieselskapene. «Ikke reis!» er det klare budskapet. «Dropp Thanksgiving i år, slik at dere kan ha en neste år».

Pandemien er brutal på så mange måter. Ser vi på den veldige oppslutningen Trump fikk i valget, er det grunn til å tro at viruset kostet ham seieren. Amerikanerne takker Gud og hvermann på denne tiden. I år kan de takke for at demokratiet seiret.

Til slutt.