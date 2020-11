Tonnevis av bilvrak opp i røyk – slukking vil ta flere timer

Tre personer ble brakt til sykehus for sjekk etter at det brøt ut brann i sammenpressede bilvrak i Skien mandag. Slukkingen ventes å fortsette utover tirsdagen.

Brannen i metallhaugen førte til voldsom røykutvikling i området rundt Havnevegen. Politiet ba beboere i området om å holde vinduer og dører lukket på grunn av røyken.

Sørøst politidistrikt opplyser at tre personer som er ansatt på stedet, fikk i seg røyk og ble brakt til sykehus for sjekk.

Politiet fikk melding om brannen like etter klokken 17. Da var det frykt for spredning til bygninger i nærheten.

– Det skal være flere tonn i denne haugen som brenner, skrev politiet på Twitter.

Brannvesenet arbeider med å slukke brann i en stor haug med sammenpressede bilvrak i Havnevegen i Skien. Foto: Theo Aasland Valen

Nesten to timer etter at brannen brøt ut, meldte brannmannskapene at de hadde god kontroll. Da hjalp også en båt til med tilførsel av vann, og anleggsmaskiner hadde hjulpet til med å dele opp haugen for å hindre spredning.

– Det brenner fortsatt på stedet. Ikke fare for spredning. Slukking vil pågå gjennom natta og sannsynligvis utover dagen i morgen, melder operasjonssentralen like før midnatt.