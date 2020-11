Bekreftet: Michigan går til Biden

Det betyr at Joe Biden vinner de 16 valgmennene i delstaten. Bekreftelsen av resultatene går langt i å utslette Donald Trumps muligheter til å bli sittende som president.

Fredag kalte Trump inn delstatens republikanske ledere til et møte om valget, men republikanerne sa etter møtet at presidenten ikke kom med noen informasjon som vil endre valgresultatet. Styret som godkjente resultatet har to republikanske og to demokratiske medlemmer. Tre stemte for å godkjenne, mens én avstod fra å stemme, skriver AP.

Bekreftelsen av valgresultatene er vanligvis kun en formalitet, men dette året er annerledes. Trumps team har forsøkt å utsette bekreftelsen gjennom en rekke søksmål, med et mål om å nekte Joe Biden seieren når valgmennene avlegger sine stemmer 14. desember.

Tanken er at hvis det ikke kommer noen bekreftelse, vil de lovgivende myndighetene i noen republikanske nøkkelstater kunne utnevne valgmenn som støtter Trump til tross for at Biden fikk flest stemmer i delstatene. Særlig har dette gjeldt i Michigan og Pennsylvania, skriver CNN. Nå er resultatet i Michigan altså bekreftet en gang for alle.