Amalie Snøløs (24) har fått påvist nevrologisk sykdom: – Var vanskelig å få den slengt i trynet

Mange stiftet bekjentskap med Amalie Snøløs fra Birkeland i Aust-Agder, da hun deltok i Farmen i 2017, hvor hun kom på tredjeplass. I 2018 deltok hun som én av tolv kjendiser i Skal vi danse.

Nå blir hun igjen å se på TV 2, i miniserien Blipp vs. Snøløs der hun og Senkveld-programleder Stian Blipp skal lede hvert sitt profesjonelle team av gamere gjennom en rekke lagkonkurranser.

Snøløs er en ivrig gamer som har hatt spill som én av sine viktigste aktiviteter under koronapandemien.

Lang utredning for helseplager

Da Snøløs gjestet God morgen Norge, åpnet hun opp om at hun under Skal vi danse-deltakelsen fikk helseplager som førte til at hun måtte oppsøke legevakten flere ganger i uka.

Helseproblemene ble starten på en lang utredningsprosess.



Under innspillingen av Blipp vs. Snøløs kom omsider svaret fra legene: 24-åringen har fått påvist epilepsi, som er en samlebetegnelse på ulike tilstander som medfører tilbakevendende epileptiske anfall.



Det er en sykdom som rammer nervesystemet, og som skyldes forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen, kan man lese hos Norsk Helseinformatikk.

Ofte ukjent årsak

Videre står det at epileptiske anfall kan innebære kraftige rykninger og kramper, til fjernhet og bortfall av muskelkraft. Noen anfall kan påvirke bevisstheten, men ikke alle.

Epilepsi har mange årsaker, deriblant hodeskader, svulster eller genetiske forhold. Men i godt over halvparten av tilfellene finner man ingen åpenbar grunn, ifølge Norsk Epilepsiforbund.

GAMER SOM VANLIG: 24 år gamle Snøløs sier at epilepsien ikke har påvirket spillvanene hennes i særlig grad. Her streamer hun på Twitch mens hun spiller Call of Duty. Foto: Twitch.tv

Snøløs forteller at hun ønsker å forholde seg til diagnosen sin som en ressurs fremfor en byrde:

– Å få den [diagnosen, journ. anm.] slengt i trynet var vanskelig i starten, men også veldig godt. For da kunne jeg vite og begrunne hvorfor jeg har følt meg så tung i kroppen.

Snøløs forteller at hun har måttet gjøre noen livsendringer, og at hun har lært at hun må høre på legene, ta mer hensyn til seg selv og å gjøre ting i et annet tempo enn hun er vant til.

Ifølge 24-åringen kan hun fortsatt game.

– Det er jo en problematisk sykdom opp mot gamingen, men det går veldig fint. Jeg kan fortsatt spille, sier Snøløs.